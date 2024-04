Abogados, vuelos, hoteles o exclusivas: Este es el dinero que mueve el juicio a Daniel Sancho

Estamos ya en la cuenta atrás para conocer el futuro de Daniel Sancho, el joven chef español, hijo del conocido actor, Rodolfo Sancho que desde hoy se enfrenta al juicio por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Una pesadilla que comenzó hace ya medio año en la isla tailandesa de Koh Phangan y que encara ahora su recta final.

A Sancho se le acusa de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y sustracción de documentación del fallecido. Asegura que está "convencido" de que le van a absolver porque va a "demostrar que fue en defensa propia".

El hijo de Rodolfo Sancho tiene claro cuál será su testimonio ante el juez; que el colombiano con el que mantenía una relación desde hace varios meses intentó violarlo tras su llegada a Tailandia y, al resistirse, comenzó un forcejeo fruto del cual el médico se golpeó la cabeza con el lavabo al caer, falleciendo en el acto. Por tanto, y como apunta su abogado, "nos encontraríamos ante un homicidio imprudente que en el Código Penal tailandés son de 8 a 10 años si se considera grave, y de 6 si se considera leve".

La acusación por su parte intentará probar que el asesinato fue premeditado, algo que quedaría demostrado con los cuchillos, la sierra y las bolsas de basura que Daniel compró justo antes de la llegada de Edwin a la isla de Koh Phangan. Una extraña compra que sus abogados sostienen que fue para realizar su trabajo como chef y cocinar diferentes platos tailandeses para su canal de Youtube especializado en cocina.

Un juicio que se presume muy duro para ambas familias, que además añaden a su sufrimiento los numerosos gastos ya sea en abogados, viajes, hospedaje o posibles indemnizaciones.

Vuelos y hoteles cerca de la cárcel

No hay que olvidar que todo ha sucedido en Tailandia, que es donde se celebra el juicio. Allí se tendrían que desplazar los familiares de ambas partes con todo lo que conlleva. Tailandia no está precisamente cerca, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Un vuelo desde Madrid hasta su capital Bangkok puede durar 14 horas y eso se puede traducir en precios que rondan los 800 euros en clase turista.

A esto hay que sumar los gastos de hotel,. Uno de tres estrellas, puede costar a partir de los 19 euros la noche, según hemos comprobado en Booking, si bien los precios en hoteles situados cerca de la cárcel pueden subir hasta los 100 euros de media por noche, según informan medios como Vanitatis.

La opción del apartamento podría moverse en una horquilla de 500 y 700 euros mensuales.

Con todo, por la parte que corresponde a Sancho, tanto su padre Rodolfo, como su madre, Silvia Bronchalo, ya se encuentran en Tailandia para arropar a su hijo en este complicado trance en el que se enfrenta a la pena de muerte.

Los padres de Arrieta por su parte han preferido declarar por videoconferencia debido no solo a su avanzada edad, también por el elevado coste que supondría que se desplazaran desde Colombia a Tailandia.

El coste de los abogados

Es por supuesto, uno de las grandes partidas en todo este proceso. El coste en abogados puede sumar varios ceros a la cuenta de gastos de ambas partes.

Del lado de Daniel Sancho, el equipo legal en España, liderado por el archiconocido Marcos García-Montes y los prestigiosos penalistas Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás que ya ha confirmado que intentarán impugnar gran parte de la investigación de la Policía tailandesa y que solo contemplan dos opciones: absolución u homicidio imprudente.

Según informa Vanitatis García- Montes les ha asegurado que "no hay un precio establecido para este tipo de casos, que es algo que se determina de manera particular y que no se puede dar una cifra estándar".

La familia de Arrieta por su parte, está representada por el despacho de Madrid de Ospina Abogados y estará presente en el juicio como coacusación a través de unos letrados tailandeses. En este sentido, han evaluado en unos79.200 euros los gastos de representación procesal de la familia Arrieta y por la repatriación a Colombia de sus restos mortales.









410.000 euros de indemnización

Según la reclamación, a la que ha tenido acceso EFE, los padres y la hermana de Arrieta, Ana Marcela Artega, Leovaldo José Arrieta y Darling Arrieta Artega, exigen la cantidad de 410.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el asesinato.

¿Y cómo se estima esta cantidad? Ellos mismo lo han explicado en ese escrito. “La salud de los padres era óptima hasta el fallecimiento de su hijo, agravándose en la actualidad con cuadros depresivos, ansiedad y terrores que les hacen enfermar con asiduidad y requerir tratamientos médicos”.

Además, recuerdan que el fallecido tenía 44 años en el momento de su “brutal asesinato”, por lo que le quedaba una vida laboral de 18 años, y que la esperanza de vida de los hombres en Colombia es de 73 años, de forma que aún podía “vivir una media de 29 años”.

13 euros diarios en la cárcel

El director de la cárcel, Watcharapoing Boonsaior, habría contado en una entrevista a Antena 3 que su la madre de Daniel Sancho habría depositado hace meses unos 104 euros, que los funcionarios le dosificarían con un máximo de 13 euros diarios.

Posibles exclusivas

Al margen de la gravedad de lo sucedido, las revistas se han frotado en todo este tiempo las manos ante posibles exclusivas de las que han trascendido posibles cuantías.

Durante este tiempo se ha especulado con una posible entrevista con Rodolfo Sancho, que según recoge El Español se movería en una cifra que oscilaría entre los "20.000 y 25.000 euros".

Por lo pronto el protagonista de 'El ministerio del tiempo' ha decidido confesar cómo ha vivido estos últimos 8 meses y ha concedido su primera entrevista por la que, se rumorea, podría haber recibido una elevada cantidad de dinero. Y el medio elegido para su esperadísimo y sorprendente testimonio es HBO Max.

Una serie documental original que profundiza en la investigación del fallecimiento de Edwin Arrieta a lo largo de 4 capítulos, y cuyo primer episodio, el Cero, está protagonizado por el actor, que dará su testimonio inédito mientras su hijo se sienta en el banquillo de los acusados.

"Puede que necesite el dinero para que su hijo tenga la mejor defensa y está en todo su derecho en buscarlo en donde quiera", ha zanjado María José Navarro en su 'Fruta Pelada' de Herrera en COPE de este martes.

