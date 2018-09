Herrera: "Torra se compara con Luther King y lo único que hace es demostrar que es un racista de tomo y lomo"

La verdad que nos tiene Rafael Nadal con el corazón en un puño. Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Y por qué? Porque está jugando contra Thiem y está la cosa... El primer set lo ha ganado este, los otros dos Nadal, el cuarto otra vez el austríaco y en el quinto están en el “tie-break” 4 a 4 después de acabar 6 a 6. Esto ya es una moneda, la verdad. Cae de un lado o de otro. Bueno, ahora cuando acaben los titulares a ver si nos da tiempo a saber qué es lo que ha pasado.

Miércoles 5 de septiembre. Cielos nubosos en la mitad norte que pueden dejar tormentas en Navarra Aragón y Cataluña. Soleado en el sur, en Canarias, en más lugares. En fin... Temperaturas sin cambios. Un día agradable.

Ayer el “Sermón dela Montaña”, como le llaman Pablo Sebastián en 'republica.com', el “Sermón de la Montaña” o los delirios del post-verano, si quieren ustedes, o como dice Sostres, “el pregón del subcomandante Marcos”, ¿no? Es Quim Torra en un teatro, como si fuera el 'Club de la Comedia'. Bueno, una cosa así. En su teatro, con su gente, con los hiperventilados dispuestos a emocionarse con cualquier arenga y ya está.

Miren, se lo venimos diciendo esta mañana, un curso político normalmente empieza con el discurso de un jefe de Gobierno en un parlamento, teniendo que escuchar a la oposición lo que te tiene que decir, tú convenciendo o no a la mayoría del parlamento o a la gente que te está escuchando, pero no en un teatro para silenciar a la oposición. Es que el Parlamento catalán está cerrado. Cerrado. Y ayer lo que hizo Torra fue tirarle a la cara a Sánchez esa cosa del referéndum de autogobierno y decir que lo que quiere siempre es un referéndum de autodeterminación, que es una cosa que no existe ni comtempla el ordenamiento jurídico español y que no existe en ningún país. Existía en la URSS. Sí, sí. La constitución de la Unión Soviética decía que cualquiera de las repúblicas socialistas soviéticas podía empezar su proceso de autodeterminacion o separarse. Claro, le faltaba añadir: “¿Y a ver quién es el guapo?” No lo intentó nadie porque, por supuesto...

Ayer dijo más cosas Quim Torra. Dijo que no va a aceptar condenas de los tribunales a los políticos presos. Él dice los “presos políticos”. Y esto lleva a una reflexión muy sencilla. Yo no sé si eso quiere decir que va a abrir las cárceles cuando eso se produzca para darles la libertad, pero si eso es así, ¿por qué no lo hace ahora? Es decir, no va a aceptar, no va a acatar una sentencia de un tribunal superior y si está acatando el auto provisional de un juez instructor. ¿Pero en qué quedamos? ¿No eres tan valiente? Pues empieza por no acatarlo ahora y libéralos. Y luego mucha palabrería. Pero, al final, si analizas lo que ha dicho este hombre, no ha dicho nada. Pues eso, la propaganda, la mentira, el folklore de reserva india, pero ni una idea nueva, ni interesante, ni un proyecto para Cataluña.

Por cierto, ha ganado Nadal. Antes de seguir, Ángel, Ángel, ¿qué ha pasado? ¡'Qué tío! ¡Qué tío! Un set para el austriaco, dos para el español, otro para el austriaco y al final, bueno ya... Alguien tenía que ganar. Afortunadamente ha ganado Rafael Nadal. Se lo ha merecido. ¡Qué lección! ¡Magnífico!

Bueno, y volvemos otra vez a la realidad. Claro, pasar de un tío como Nadal a pasar a un tío como Quim Torra, pues ya me explicarás. Bueno, miren, cuando un presidente habla en una conferencia no habla como un presidente. Un presidente habla en un Parlamento. Esto sirve para contentar, para manipular la realidad, para soltar un ladrillo ante los amiguetes y para, luego, tú ponerte medallas y decir que eres como Martin Luther King o... Martin Luther King que luchó contra el racismo y este lo único que hace es demostrar todos los días que son racistas de tomo y lomo.

Y lo que quieres ahora es montar.... Pues eso, marchas populares como si eso fuera la Alabama racista de los 60 o como la del subcomandante Marcos que decíamos antes que citaba Sostres o si, como la marcha sobre Washington de Luther King. Y, luego, al final, nada. Ahora, ¿el mensaje cuál es? Mucha palabrería pero no ha anunciado ninguna medida unilateral. Porque, miren, aquí hay una realidad: el miedo a la cárcel es cierto. Es que aquí ya se ha visto que el que toma una medida unilateral o se va al exilio como el cantamañanas de Puigdemont o se va a la cárcel como los otros. Así que ni un paso en falso ni un paso en falso. Ni un paso en falso. Bravuconería y nada más.

Y ayer fue un día, ayer para el empleo fue uno de los peores días de la historia de España. Bueno, hoy señalan que posiblemente el peor. El 31 de agosto fue el día que se rompieron más contratos. ¿Qué ha pasado? El turismo ha caído, nuestra industria es el turismo, hay menos contrataciones, se ha acabado agosto. Todo, en fin... Y tampoco las expectativas y la estabilidad que puede brindar un Gobierno lleno de ocurrencias y sin políticas claras de empleo a largo plazo, que también es verdad que es un Gobierno más temporal que otra cosa. Pero, hombre, podría insistir en la creación de reformas que van a ser imprescindibles. Porque la economía se desacelera y no ayuda, precisamente, cada una de las ocurrencias: impuestos a la banca, subir los impuestos a los ricos y... Bueno, ¿y hay algo más? ¿Hay algo más a todo eso?

Ayer se produjo, ayer se dieron dos casos muy concretos. Uno en el Congreso y otro en un anuncio del Gobierno de los choques con la realidad el primero. Cuando la Mesa del Congreso impidió al Partido Socialista y a Podemos, no lo olvidemos, y a Podemos, sacar adelante un trámite de urgencia para cargarse y laminarse al Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado no tiene mayoría para la Ley de Estabilidad, para sacarla adelante sin su veto. Es decir, no tiene posibilidad de impedir el veto de la mayoría absoluta del PP. ¿Entonces qué hacemos? Nos cargamos el Senado. Pues que no sirva.

Y eso lo impidió la mayoría de PP y de Ciudadanos, que hizo que... Bueno, también la hiperventilación de algunos personajes como Adriana Lastra le llevara decir que es que eso simplemente es política. ¿No me digas? Anda, es política, ¿y qué no es política? Es decir, que un Gobierno con 84 diputados gobierno con decretos, con ocurrencias, con rectificaciones, ¿eso qué es? ¿O no es política? Con los desconocimientos de Adriana Lastra se llenan barrios, varios terabyte, varias enciclopedias.

Y, luego, un ataque sectario a la educación concertada que anuncia el Gobierno. ¿Y cómo lo anuncia? Diciendo, si hay mucha gente que pide, que demanda plazas escolares en la concertada, pues aumenta el presupuesto para que la concertada los pueda emitir. Y estos han dicho que no, que se modifica el artículo y que la oferta de plazas escolares no se determina por la demanda social. Es decir, no lo deciden los padres que quieren que sus hijos vayan a una concertada. No, no, no. Tú te vienes a la pública, que la pública ya veremos. Que la pública el que adoctrina soy yo. La libertad para elegir quién y cómo se educa a los hijos es de los padres, no es tuya, Gobierno. Es de los padres .