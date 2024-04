Herrera: "También es noticia el hermano del presidente del Gobierno, no por sus negocios, por sus impuestos”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la reactivación del caso Pegasus que vuelve a poner a Sánchez bajo el foco.

"Están los juzgados que hierven, la crónica de la actualidad pasa por diferentes juzgados, por ejemplo un juzgado de Madrid que abierto diligencias, según cuenta elconfidencial.com contra Begoña Gómez, la mujer de Sánchez por tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado prevé ordenar comparecencia de varios testigos para delimitar los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. Y luego por otra parte la Audiencia Nacional ha reabierto el caso Pegasus, un espionaje al presidente del Gobierno y a tres de sus ministros no sabemos por quién, pero sí sabemos que se utilizó el software de la empresa NSO Group, que es un software israelí para estudiarle".

Caso Pegasus

"El Gobierno español fue el único del mundo, el más Jaimito de todos que reconoció públicamente haber sido espiado. Nadie reconoce en público que ha tenido una brecha de la seguridad nosotros sí. Pero, ¿por qué? Primero porque esto es una banda de disfuncionales, pero sobre todo porque intentaba dar satisfacción a sus socios independentistas".

"De todo el asunto lo único que quedó fue el cese de la directora del CNI, Paz Esteban que era una funcionaria intachable, porque con uniforme falso los separatistas catalanes se quejaron de que les habían investigado con Pegasus y entonces Moncloa dijo para apaciguarles 'bueno no a mí también me han espiado".

"Una vez denunciado el espionaje la cosa pasó necesariamente a los juzgados y ahí murió por falta de colaboración. Israel no ofrece datos sobre el uso de ese programa de espionaje entre otras cosas porque si lo hace deja de venderlo".

"Y ahora se ha reactivado el caso porque en Francia se ha lanzado una orden de colaboración internacional por otro caso de espionaje con Pegasus y se ha descubierto que en Francia y en España se ha espiado desde el mismo servidor, es decir la misma cuenta que investigó por ejemplo a una activista pro-saharaui y francesa, es la que investigó los teléfonos de Marlaska y Margarita Robles".

"Y se dio ese giro bárbaro en la política exterior española. Y además todo eso coincide con que vuelve a ser necesaria la colaboración de Israel que con los tres detalles sobre el software que le han dado a los franceses han permitido que se reactive el asunto, pero mira que curioso yo que los últimos tiempos Pedro Sánchez se ha dedicado a enemistarse con Israel todo lo posible, le ha dado la fiebre pro Palestina".

"Hay otro asunto y de calado amplio que es el de la Junta de Fiscales de sala, es la élite de la carrera fiscal y se juntan para adoptar una decisión sobre el futuro de la querella que presentó el novio de Díaz Ayuso contra la Fiscalía por haber desvelado ratos en datos reservados. La fiscal que lo entiende cree que esa querella debe ser admitida para investigar el asunto. Y su jefa política, la número dos de don alvarone, el Fiscal general del Estado le ha ordenado lo contrario. Ante esa discrepancia la fiscal ha solicitado el amparo ante la Junta de Fiscales de Sala".

"¿Qué va a pasar? Pues no se hagan mucha desilusiones porque desde que Sánchez llegó al poder se ha efectuado una auténtica purga ideológica de la élite de la carrera fiscal. La junta que hoy se reúne no incluye a los mejores de la carrera, sino a los de estricta obediencia sanchista".

"En este ambiente se produjo ayer una nueva filtración sobre el novio de la señora Díaz Ayuso que hoy lleva El País a su portada y a cuatro columnas. Cuenta los pormenores de su acuerdo de conformidad con Hacienda que no llegó a prosperar. Alberto González Amador habría estado dispuesto a aceptar la culpabilidad de dos delitos fiscales, una pena de ocho meses de cárcel y el pago de 520.000 euros a Hacienda".

"Hoy la cosa va de familias y no solo del novio de Ayuso. La querella que le ha caído a Begoña Gómez, que ha aceptado un juzgado, es de Manos Limpias. Manos Limpias es lo que es. No sé yo si usan bien las manos y si las tienen del todo limpias, pero yo les recuerdo que son los mismos que sentaron en el banquillo a la infanta Cristina, que lograron que se condenara a su marido Iñaki Urdangarín. Está muy desacreditada, pero de momento el juez ha abierto diligencias".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y también es noticia el hermano del presidente del gobierno. El hermano es noticia no por sus negocios, sino por sus impuestos, mejor dicho por sus no impuestos. No tiene como el novio de Ayuso problemas fiscales, pero no los tiene porque no tributa en España, trabaja para la Diputación de Badajoz, pero vive en Portugal o simula que vive en Portugal, para no pagar impuestos por un patrimonio más que respetable. Cuatro millones en patrimonio".

"Y hoy también volveremos a estar pendientes de la comisión de investigación en el Senado. Vuelve Salvador illa para ver si consiguen que explique alguna de las contradiccionesa su paso por el Congreso".

"La gestión de la pandemia fue una catástrofe, la peor de Europa, quizá empatada con la de Boris Johnson en el Reino Unido, pero peor aún es la sospecha de haber favorecido actividades de la trama de comisionistas de Koldo García".