Herrera, sobre el lema del PSOE: "Sánchez, 'haz que pase' este suplicio, por Dios"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana de este miércoles 3 de abril del 2019. Entra una suerte de masa de aire frío desde el Ártico, que va a hacer que la mitad norte peninsular baje entre, oiga, un escalón de temperaturas, escalón hacía abajo, entre 8 o 10 grados. Olvídese del frío. No va a hacer frío, pero no... Es decir, van a tener que echarse una rebequita en lo alto seguramente. Aquí, por ejemplo, por aquí abajo, en el sur de la Península el tiempo hoy va a ser bueno y estable.

Ya veremos en Semana Santa, pero el tiempo va a recibir o ha recibido muy bien a los integrantes de este congreso turístico mundial que se celebra en Sevilla que, la verdad, es un congreso ciertamente importante.

Sevilla cuenta, además, miren, como muchas ciudades españolas, con lugares, con enclaves que hace muy atractivo organizar un congreso. Entonces, de repente metes a los tíos, a los ministros de Turismo del mundo en la Capilla de los Venerables, en el barrio de Santa Cruz y es que estás viendo allí lo más grande. O los metes en el Alcázar o esta noche una cena en el ruedo de la Maestranza y, ciertamente, es un pelotazo.

Pero, es que, además, ha llegado Obama. Ha venido ya. Saben ustedes que no pudo venir en 2016 porque se tuvo que ir precipitadamente por unos atentados en su país y aquí ha llegado el Santo Negro que en mi pueblo, en Cuevas, había una estatua puesta al héroe de las inundaciones que dio muchísimo dinero. Se le llama el Santo Negro pero porque estaba negra la escultura. Era muy bueno. Era un héroe. El que más grande. No sé qué. Y no ponía ni el nombre del tío, que era José María Muñoz. Hasta que la limpió Jesús Caicedo, el alcalde de Cuevas por entonces, y ya no es el Santo Negro.

Bueno, este es el Santo Negro al que todo progre del mundo quiere tocar. El ídolo de todo progre mundial al que hoy viene a ver Pedro Sánchez en Sevilla. Entonces, yo creo que van a hacer, porque ya, hombre, Pedro Sánchez y Obama juntos, bueno, ¿qué progre no querría una foto entre los dos cogido del brazo de cada uno? Podrían hacer dos figuritas de cartón y todos los progres de Sevilla haciéndose una foto en medio. Ambos, además, es que hasta la Secretaría de Estado de Comunicación , bueno, o Moncloa. Ya no sé porque la Secretaria esta de Comunicación la lleva un gran amigo mío, que es Miguel Ángel Oliver, al que mucho quiero, respeto y aplaudo en todo lo que haga. Siempre.

Pues dice: “No, ambos líderes progresistas van a hablar de Latinoamérica, el cambio climático”. Claro, es decir, la temática de todo progre que... Latinoamética le llaman en lugar de Hispanoamérica o Iberoamérica. Es como aquello de Leire Pajín cuando iba a ser Rodríguez Zapatero presidente de turno de la Unión Europea y en el otro está lado estaba Obama. “El mundo, el planeta, una gran noticia para el planeta: dos líderes progresistas se van a juntar en el tiempo y en el espacio”. Por favor, el mundo flotando en una habitación así con éxtasis. Bueno, pues eso lo vamos a ver hoy aquí en Sevilla.

El mismo Pedro Sánchez que protagoniza una campaña electoral de su partido muy curiosa. Es una campaña electoral que, primero, logra que se hable de la campaña electoral, lo cual, yo, oiga, sigo sosteniendo que la campaña electoral de Pedro Sánchez me parece hasta ahora la más estructurada.

Dicen los expertos, no importa que se hable aunque sea mal porque esto refuerza el mensaje. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? La campaña es un eslogan en el que en su rostro angelical y tres palabras en rojo: “Haz que pase”. ¿Haz que pase qué? ¿Haz que pase Soraya Rodríguez a Ciudadanos, como ha pasado, o haz que pase este suplicio, por Dios, cuanto antes? ¿O haz que pase y que no vuelva? El haz que pase es también una cosa de buen rollo, de esto del “make it happen”, ¿no? Del mundo anglosajón muy de coaching, muy de proactivo. Se tú protagonista. Y haz tú posible, que luego Pedro nos arregle progresistamente, progresistamente la vida todos, y tal y abrazo de progres y alucinaciones colectivas.

Bueno, pues eso. Quiero decir que en ese sentido está bien hecha, pero el eslogan tiene el peligro de que pueda ser, efectivamente, tomado a coña como cuando salió la ministra Celaá diciendo: “Esto es como la película el Titanic. Es como lo que dice Leonardo DiCaprio en el Titanic. ¡Qué bonito!”. Oiga, que el 'Titanic' se hundió, que se dio un leñazo contra una cosa que no veía. Vamos a ver si este tipo de cosas tiene algún tipo de lectura también. Hay veces que hay votantes que no se ven, que están ocultos como los iceberg, y tú vas tan confiado con tu Titanic que un grupo de esos votantes te raja el casco.

Seguramente el lema será un plagio de alguien porque esta gente copia muy bien. Lo habrán copiado de algún partido de... Y que eso quiera conseguir que dejemos de hablar de lo que pasa de verdad, lo que de verdad importa, y... Hablaremos del lema hoy.

Por ejemplo, Bildu es quien le va a dar el voto definitivo en la Comisión Permanente del Congreso para que el Gobierno pueda seguir haciendo de su capa un sayo, los viernes electorales con dinero de todos. Bildu, Bildu, sí, sí. El que confiesa ahora que todo el día le están llamando socialistas para que voten afirmativamente. Es el voto que falta, ¿no?

A Bildu le conviene Sánchez. Bildu está ahí para cargarse España desde dentro. Una detonación interna. Y le conviene que salga Sánchez adelante. Bueno, y en eso están.

Quim Torra, el otro con el que ha negociado relatores, con el que ha negociado indultos, con el que seguramente negociará más cosas tal y como desveló Iceta en un descuido o no. Yo creo que Iceta se descuida menos de lo que parece. Bueno, pues ahora está imputado por el TSJ de Cataluña, el tribunal ha aceptado la querella de la Fiscalía por lo de los lazos y etcétera, etcétera.

Pero es que mientras tanto, como eso es un desastre tan grande, se ha dado cuenta que no tiene dinero para pagar a sus funcionarios de la Generalidad. El capítulo 1. Es decir, lo que cuesta abrir la persiana de un comercio. No tiene dinero. Y entonces, bueno, ha buscado un crédito de 820 millones de euros que se lo endosa al Gobierno central para así poder pagar las nóminas. “Es que pasamos una difícil situación financiera”. Hombre, claro, es fantástico.

Es decir, ¿se ha explicado a los catalanes que sus funcionarios llevan mucho tiempo cobrando gracias al esfuerzo del resto de los españoles? Oiga, cuando un tío sólo está ocupado en la gestualidad, en la provocación y en el ver que le saca a Sánchez, lo cual conviene que pasen las cosas que pasen, haz que pase, haz que esté Sánchez porque yo podré seguir mangoneando. Y mientras tanto no está ocupado en gobernar.

Oiga, ¿de eso no van a decir nada en Cataluña? Nos preguntábamos antes, ¿tanta dormidina suministran a través del agua de las ciudades? El grifo del agua corriente que se han cargado todo lo que se podían cargar: la economía, las inversiones, la convivencia, las tensiones callejeras. Y encima, además, no tienen dinero para pagar a los funcionarios. ¿Nadie va a decir nada de eso? ¿Ni Sánchez siquiera? Haz que pase. Haz que pase este suplicio, por Dios.