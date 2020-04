Herrera, sobre Iglesias: "Es un analfabeto político que está a la revolución en coche oficial"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Damas y caballeros, es 24 de abril del 2020. LLevamos ya, si la cuenta no me falla, 41 días confinados más lo que le cuelga, que el lo que le queda, que ya veremos. Hemos pasado la cuarentena en sentido literal y seguimos sin muchas preguntas por contestar. ¿Cuándo lograremos bajar de los 400 fallecidos diarios?

Ayer otro pequeño repunte, 440, la gente sigue confinafa en casa y se pregunta cómo puede ser que con cuarenta días de confinamento sigamos teniendo tantos contagios diarios. Bueno, es que hay más tets, hay más pruebas y van aflorando todos los que había por ahí.

Gente que se ha contagiado en plena cuarentena, pues seguramente a pesar del riesgo de contagio teóricamente reducido o que ya venía contagiada desde el mes de febrero. También habrá que aclarar si la falta de material sanitario tiene algo que ver o no tiene algo que ver.

Los sanitarios se han querellado contra el Gobierno por poner en riesgo su salud con mascarillas defectuosas. Para el ministro Illa es la segunda querella y también es verdad que las querellas, ahora mismi lo estábamos hablando, las querellas colectivas tienen el peligro de que a veces acaban reforzando al gobierno Miren la del delegado del Gobierno en Madrid, que está usada para exonerar del 8-M, que es el responsable de la mayoría de las cosas en Madrid.

HERRERA, SOBRE LA QUERELLA DE LOS ENFERMEROS

Los sanitarios deberían denunciar casi uno a uno, con calma y muy bien, muy bien, muy bien asesorados legalmente. Luego ya se juntan todas las querellas que hagan falta y seguramente las ganan.

Luego está lo de las mascarillas. Saben ustedes que el Gobierno ha fijado el precio por debajo del coste y eso puede provocar desabastecimiento. El ministro de Sanidad ha confirmado que las farmacias se van a comer con patatas las mascarillas que compraron a precio de mercado.

Operarios descargan más de un millón de mascarillas y material sanitario, donado por Inditex que llegó aeropuerto de ZaragozaToni Galán

Bueno, tan malo es generar inseguridad jurídica como inseguridad económica porque ahora a ver quién es el farmacéutico que encuentra mascarillas a un precio fijado o acepta venderlas perdiendo dinero. Además, 96 céntimos cuando se paga un euro, hay que devolverle cuatro monedas de céntimo. ¿Usted sabe el acopio que hay que tener de monedas como te vengan a buscar mascarillas cuarenta personas? Pero eso tiene dos dedos de frente.

Miren, dos apuntes: ¿Por qué se cambia el procedimiento de compra y quién da la orden? ¿La Dirección General de Cartera? ¿Por qué se excluyen a empresas solventes del sector, Fenin, por ejemplo, en España, con amplia experiencia, y se elige nominalmente, digitalmente a la empresa que se eligió de un exaltocargo de Sanidad?

Salvador Illa ahora mismo tiene que estar diciendo "pero yo qué hago aquí. Si yo no venía para eso". A él le ha tocado, venía, iba a pastorear a los independentistas. "Te metes en Sanidad. No te preocupes, si eso está todo transferido. Hay alguna normita de vez en cuando que tengas que hacer y ya está". Cataplún, el virus a la cabeza.

Hay momentos, claro, este viene ya con la cara de verte la puerta un juzgado ya viene de serie, pero es que, además, se le ha puesto.... El hombre dirá, pero desde luego vaya mala suerte.

HERRERA ANALIZA POR QUÉ ESPAÑA TIENE TANTOS CASOS

Lo que tampoco ayuda a dar tranquilidad es el nuevo retraso en el estudio de seroprevalencia. Hace semanas se dijo que era cuestión de días, luego que si el lunes, ahora que si no va a ser el lunes, ya veremos la semana que viene. Ayer todavía había comunidades autónomas que no habían recibido las pruebas. La única que se puso las pilas fue Galicia, que ya ha comenzado a tomar muestras.

Ayer el Gobierno con los alcaldes se reunió para reconocer que no tiene un plan. Claro, si no tienen una idea aproximada de la gente que ha pasado la enfermedad, qué plan van a tener. ¿Qué plan de desconfinamiento? Y lo poco que sabemos con algo de certeza no sirve precisamente para dejar al Gobierno en buen lugar.

Escuchen, acuérdense de lo que decía Fernando Simón a mediados de febrero. Ni hay virus ni se le espera le faltó decir. Bueno, pues el estudio del Instituto Carlos III ha venido a confirmar que el bicho andaba ya entre nosotros a sus anchas desde mediados de febrero. Y aquí no hubo paciente cero, aquí hubo puertas abiertas, quince puertas de entrada diferente. Barajas abierto de par en par, venían los aficionados del Milán y el 8 de marzo jaleando la manifestación y qué felices somos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, interviene en la rueda de prensa convocada para informar de las últimas novedades sobre la situación del Covid-19 en España, en Madrid (España), a 27 de marzo de 2020.Moncloa

Bueno, y por más que se diga que aquí nos confinamos antes que en otros países, la cuestión es saber qué estocada llevabas ya encima cuando decidiste confinarte, que el bicho no estaba esparcido en todos los países en igual proporción. Si tú te confinas el 14 de marzo con cuatro muertos por millón de habitante, lo hiciste peor que los países que se confinaron días después sin ningún muerto.

HERRERA, SOBRE IGLESIAS: "LA AMERICANA PARECE UNA GABARDINA"

Y ayer, damas y caballeros, a todo esto lo que está disfrutando el tito Pablo. Imagínese que es usted profesor adjunto de la Complutense, admitrador de Lenin, tus asambleas, tus escraches y luego te dicen al oído: "Vas a ser vicepresidente del Gobierno y vas a salir con tu americana, pero sin corbata". Esa americana que parece que la haya heredado de José María Fidalgo, parece una gabardina.

Bueno, y le vas a hablar a los niños. El tito Lenin os anuncia esto. Miren, niños, en fin, os vamos a dejar saltar y correr un poquito. Tres más uno más uno más uno, es decir, tres adultos por niño, un kilómetro y una vez al día. Esto es durante una hora.

Pero miren, hablando de Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno ha sido reprendido por el CGPJ, que ya es la segunda vez. Hablando con ese tono condescendiente.

Sanchidrián lo describe hoy en 'Vozpópuli' con mucha gracia. Este les habla a los niños como si fueran adultos y a los adultos como si fueran niños. Él solo sale para dar buenas noticias o para evidenciar que le ha leído la cartilla a algún miembro del Gobierno y Sánchez le deja fanfarronear, agraviar al CGPJ como hizo con la sentencia contra Isa Serra, que poco menos dijo que los jueces son prevaricadores y que solamente trabajan para los poderosos. Un vicepresidente del Gobierno, pero como Pedro Sánchez es rehén de la extrema izquierda, siente pánico a que le abandonen. Este está a la revolución y al coche oficial y los jueces acogotaditos haciendo una notita en la que están molestitos.

Jueces y juezas para la demagogia, esos nada, esos dicen que es una crítica en una sentencia. Tan sensibles que son en otros casos. Es un acto grave de una analfabeto político que no sabe que hay separación de poderes. En el régimen que él quisiera instaurar evidentemente sí. Ahí los jueces hacen lo que dice el que manda, el líder supremo. Aquí aún no, pero se trata de desprestigiar instituciones: Ejército, Corona, judicatura, ya los medios de comunicación ni les cuento. Y eso desde el Gobierno y es inaudito que un órgano de jueces tenga que hacer un comunicado defendiendo de una agresión del Gobierno de su país. Y también es inaudito que haya tres jueces en el Gobierno y uno sea ministro de Justicia y no diga ni Pamplona. En cualquier país este sujeto estaría en la calle por tóxico. Aquí Pedro Sánchez se lo traga y quiere que nos lo tragemos los demás.