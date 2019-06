Herrera: "El sistema educativo que genera desigualdades e injusticias, ha sido esculpido por la izquierda"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves. Es jueves. Es 6 de junio del 2019. Han bajado las temperaturas, eh. Han bajado un gordo en algunas zonas más que en otras, claro. Por allá por el norte, además, entre que llega la borrasca Miguel, que es una suerte de ciclogénesis explosiva, desagradable, con vientos muy fuertes, que se van a notar especialmente en el oeste de Galicia y luego, a lo largo del día, pues hasta llegar al Alto Ebro y más. En fin, Pirineos, el Cantábrico... Y el resto del país despejados.

Les hablamos desde COPE Rocío, desde la aldea de El Rocío, donde realizamos los programas hoy y mañana también, el del día lunes, el día en que la Virgen sale en procesión, la Virgen del Rocío. Por la aldea marismeña va a ver las hermandades, los simpecados de las hermandades que le van a rendir homenaje. Son tres días intensos de alegría, de jolgorio, de fe, de espiritualidad. Como dijo el gran Tico Medina, siempre me gusta referir esa frase que describió perfectamente este fenómeno: “Es la estampida de la fe del Rocío”.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Bien, verán ustedes, hoy hace 75 años a esta hora, un poquito antes, estaba apunto de comenzar el desembarco de Normandía. Las 6:30 del día 6 de junio de 1944, 160.000 soldados de 30 nacionalidades diferentes, iban 1.200 aeronaves, 5.000 barcos, fíjense ustedes de la dimensión de la que estoy hablando, se disponían a tomar las costas de Francia para echar a los nazis de Europa Occidental.

Eran miles de soldados, muchos de ellos eran unos chavales. Hacia meses eran simple civiles, estaban en su casa. Fueron llamados a filas y ya estaban viendo las playas de Normandía desde las barcazas que retrataron fotógrafos como Robert Sargent o la película de 'Salvar al soldado Ryan', cuando abren el portón de esos anfibios, empiezan a salir soldados y empiezan a recibir balas que no saben de donde venían y morteros y tenían que correr 100 metros en una playa hasta ponerse al abrigo.

Y no sabían si la bala les iba a encontrar o no les iba a encontrar. Agazapado en una lancha, el agua salada salpicando tu cara, los gritos del jefe, los ataques de pánico y tíos que van cayendo a tu alrededor mientras tú vas corriendo porque no sabes desde dónde te disparan. La resistencia fue brutal en la playa de Omaha. Y eso que era una operación secreta que tenía que coger a los nazis por sorpresa. Pero hasta 4.000 hombres perdieron la vida en aquella playa. 4.000 hombres en un pandemónium en el que pasados los primeros segundos, era una cuestión de fe entregarse a la providencia.

Miren, hay testimonios que hemos recordado esta mañana, como el de Heidi McCann, que estuvo a cargo de uno de los vehiculos anfibios que transportó tropas estadounidenses hacia la playa: "Cuando estábamos a unos 275 metros de la playa y comenzaron a dispararnos, hasta ese punto pensábamos que podía ser sencillo, pero no estaba preparado para lo que iba a pasar en los otros 100 metros. Perdimos 2.000 compañeros en la primera oleada, nos golpeaban pedazos de cuerpos, cabezas que volaban, intestinos que se esparcían por toda la playa al lado de los cuerpos. Al final, aquellos soldados tomaron las cinco playas, los nazis retrocedieron hacia el interior y, a finales de agosto, las tropas aliadas en suelo francés eran más de tres millones ya".

Bueno, cuando Estados Unidos e Inglaterra golpean en Normandía luego, por otra parte, por el otro frente, en frente ruso batallas como Stalingrado, están haciendo un trabajo de resistencia casi sobrehumana en aquella medida que, como a Napoleón, le costó a Hitler también la guerra, el meterse y que le cogiera el invierno, el general invierno en Rusia sin tomar Moscú. Luego ya vino Japón, que bombardeó Pearl Harbour, la base norteamericana y ya lo jodió todo.

Entonces Estados Unidos entró en la Guerra. Y Estados Unidos trajo a las playas europeas a sus hijos, a sus hombres, a morir en una causa para frenar el nazismo, que era un problema europeo, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Pusieron muertos. No fueron los únicos muertos, pero pusieron muchos muertos los norteamericanos.

Y como consecuencia de todo aquello nació en la Unión Europea para evitar, precisamente, para evitar situaciones como la que provocó aquel loco de bigote cortito en Alemania. La Unión Europea que hoy todavía trancas y barrancas sigue con el ataque de algunos “euro-idiotas”. El “euro-idiota” es una especie fascinante que, como saben ustedes, se da mucho en este continente. Seguramente hay idiotas africanos, idiotas americanos y así. Pero el “euro-idiota” es fantástico tirando piedras a su propio tejado.

Bueno, aquí en España estamos con que si van a llegar un acuerdo UPN y Sánchez. Fíjese, se lo resumo rápido porque lo del “pactómetro” sé que le... UPN le dice a Sánchez: “Necesitas dos para la mayoría, como vas a salir igual, pues, hombre, vamos a que salgas bien, sin demasiada tensión, pero a cambio tú quita tus manos de Navarra y dile a María Chivite que no pacte con el submarino nacionalista vasco ni con la gente de Bildu”. Y en eso están. Y podría ser un acuerdo bastante razonable.

Y luego hay un par de cosas que... Ah, bueno, lo de la Selectividad. Hoy me imagino que seguirán examinándose jóvenes en este asunto tremendo de la entrada a la... Digo tremendo porque es que, claro, es un examen que puede ayudar a mejorar tu nota y puedes entrar en la universidad que tú quieres y... Bueno, pues ahora, es bueno que los muchachos descubran que, a veces, la España de las autonomías tiene... Tiene cosas muy interesantes, pero tiene otras que son bastante menos.

Mire, la que se ha montado en Valencia a cuenta del examen de matemáticas que 35.000 alumnos han exigido ya en Internet que se repita, más de los que hicieron el examen, que es lo bueno. Dicen los responsables del examen: “Es que todo estaba en el temario”. Sí, pero bueno, vamos a ver, los enunciados eran enrevesados, la extensión era excesiva. Si se compara con el examen en Castilla-La Mancha era, bueno... Se nota la diferencia. Hasta la ministra de Educación lo ha notado, fíjense.

Ha dicho que la Selectividad es desigual a lo largo y a lo ancho de España, que hay diferentes dificultades, que van a hacer un grupo técnico de trabajo y estudio. Es decir, una comisión de investigación. De esas cosas que suelen servir para nada y a ver qué hacen.

Un examen único de selectividad en España es un tema recurrente de cada año. Este Gobierno no creo que esté por esa labor. Parece lógico si se compite por ingresar en determinados universidades con una nota determinada que todos acudan con una calificación obtenida con base al mismo examen, parece lógico. El sistema educativo español ha sido, vamos, esculpido casi exclusivamente por la izquierda que pregona la igualdad y en cambio genera desigualdades e injusticias notabilísimas.