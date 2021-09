Herrera: "La resolución del conflicto catalán es marearnos con una negociación tan indefinida como oscura"

Audio

“Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE CARLOS HERRERA DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE]

Ya es jueves, es 16 de septiembre y hay tres o cuatro cosas que hoy les debo contar. Yo sé, yo sé, es de las pocas cosas que sé, pero esta la sé, que a usted, incluidos los catalanes que me escuchan -que por cierto son legión-, el tema este catalán les agota profundamente y usted cuando se levanta lo último en lo que quiere ponerse a pensar es en asuntos de política catalanes porque tiene usted otras cosas que hacer, tiene usted otras preocupaciones, seguramente, pagar el recibo de la luz, pero yo no sería fiel a la actualidad, consulte hoy en todos los medios, si yo no hiciera referencia, en primer lugar, a la famosa mesa de negociación Gobierno/ Generalidad que es algo que nos implica a todos. Porque usted puede decirme mire yo vivo en Santa Cruz de Tenerife o yo vivo en Villarico o yo vivo en Fornells y lo que pase con los catalanes a mí déjame ya, que yo tengo mis propias preocupaciones. Sí, sí, pero lo que pase o las negociaciones del Gobierno con la Generalidad de Cataluña luego tiene repercusión en todos los demás, porque si de esas negociaciones se deriva un trato preferencial financiero o en otro tipo de cosas, eso, antes o después, le afecta usted. Por eso déjeme que le cuente algo, aunque solo sea unos minutos.





Ayer hubo reunión, una reunión inaudita, si quieren, entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad, una reunión de gobiernos que, de entrada, el foro no es adecuado. En una democracia el diálogo se encauza siempre en instituciones y se circunscribe a los límites de su arquitectura constitucional. Depositarlo en un foro paralelo denota que el contenido supera los límites legales. Pero, bueno, vamos a dejarlo en eso, sobrepasemos eso.

Miren, de la reunión de Pedro Sánchez y Aragonès en Barcelona es que, lo que les interesa a los dos, es marear la perdiz, todo lo posible cuanto más tiempo mejor: uno para seguir en Moncloa y el otro, para ganar en el mundo indepe, que el mundo indepe está hecho unos zorros, yo no les diré si está para los restos, pero está hecho unos zorros, ¿esto sirve para dividirles aún más? A lo mejor. Yo no digo que no, a lo mejor, pero realmente uno lo que quiere es una cosa y el otro la otra y son compatibles las dos. O sea que la resolución del conflicto catalán era marearnos con una negociación tan indefinida como oscura.

Eso, reuniones discretas, avances... ¿De qué han hablado? ¿De qué han hablado? ¿Han hablado solamente de temas que le interesen a los catalanes nacionalistas e independentistas?Porque los no nacionalistas ahí ni ni rastro, solo se ven representados cuando se fue Sánchez a tomar un café a un bar con el señor Illa, fíjense las diferencias. Y ayer hubo una imagen que resumió la humillación que representa para el conjunto de los españoles la constitución de esa mesa: el momento en el que tras hablar Pedro Sánchez que le pegó un cabezazo a la Señera, como si fuera una bandera de un estado de otro país al que va a visitar, pero un cabezazo de los que hace falta fisioterapeuta -aquí en el cuello-, el tío dando masaje toda la mañana; en cambio, cuando deja de hablar Pedro Sánchez, un funcionario se lleva la bandera de España y deja solo la de Cataluña porque iba a hablar Pere Aragonès. No hay una imagen más poderosa para resumir lo que significa esa mesa. Los catalanes que se sienten representados por la bandera de España, que son legión, no cuentan para nada. Y, por supuesto, el resto de los españoles, tampoco. Ahora que sea esto efectivo para dividir al independentismo, seguramente no, efectivo es para tener a Sánchez tranquilo en la consecución de sus presupuestos y que, si Aragonès le hace falta alguien en caso de que se pelee con los demás, le apoye el señor Illa. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Hablaron de autodeterminación y de amnistía? Pues no lo sabemos, es que no sabemos nada.

Sabemos que ningún presidente de Gobierno se sienta a discutir autodeterminación de un trozo de su territorio, aunque sea para decir que no. ¿Fue lo de ayer un acto de propaganda? Bueno, teatralidad total y si le sirve, ya saben ustedes.

La factura eléctrica: Pan para hoy y subidón para mañana

Hoy la luz está en 188 euros con 18 céntimos, con un pico que se va a poner casi a 200 entre las 9 y las 10 de la noche. Pues el Gobierno sigue echando cuentas, retrasa una parte del palo que hoy nos vamos a llevar la factura con eso de “pan para hoy y subidón para mañana”, eso es lo que se han inventado. El Gobierno calcula que va a dejar de ingresar 2.000 millones por intervernir la factura energética, tendrá que compensar a las autonomías porque ha quitado un impuesto que en realidad eran para ellas. O sea que, al final el caso es que las eléctricas no solo van a ver como le meten manos en sus beneficios, sino que en bolsa ya han perdido 7.300 millones en tan solo dos sesiones, cosa que a Sánchez no le preocupa, porque la izquierda se siente muy cómoda con este tipo de cosas de Robin Hood, voy a fastidiar a los poderosos para ayudar a los a los vulnerables y miren, se necesita una sociedad muy madura, muy formada para aún exigiendo una solución para la subida de la luz, rechazar el recurso fácil de intervenir los beneficios de los malos, que son las empresas privadas, con la inseguridad jurídica que eso genera. Y los populistas trabajan así, como trabaja Sánchez, con afirmaciones cómo está .



Qué tío, qué valiente Robin Sánchez dando caña las eléctricas que ya ganan bastante, ya, ya … Y el concepto de interés general, guapete, ¿quién lo define? Y el concepto de interés particular al que no hay que tener respeto, eso ¿quién lo define? Porque todos los regímenes populistas que prometieron hacer una sociedad más justa, al final, lo único que consiguieron fue destruir la clase media, empobrecer a todo el mundo y comenzaron así: nosotros fastidiamos a los poderosos y tal... OJO con aplaudir según qué argumentos facilones porque puede llegar el día en que nos arrepintamos de todo eso y además, les digo, la factura, más de la mitad se lo lleva Sánchez, el Gobierno y la otra mitad se la llevam las eléctricas. Más de la mitad se lo lleva Sánchez. Que no presuma tanto.





Balón de oxígeno a Grande-Marlaska

Bueno, inopinado balón de oxígeno que le ha dado la Audiencia Nacional a Grande-Marlaska porque dice que la destitución de Pérez de los Cobos ha sido legal, es decir, se pierde la confianza se le puede echar. Recordemos que se le echó porque Pérez de los Cobos no quiso contar cómo iba una investigación judicial, judicial en la que la Guardia Civil hacía de Policía judicial.

Lo que ha hecho la Audiencia, aceptando el recurso de Marlaska, y ya veremos lo que dice el Supremo que habrá que escucharle , lo que ha dicho el tribunal que ha presidido García Paredes son dos cosas particularmente peligrosas: una, politizar la Guardia Civil porque de 85.000 puestos de trabajo, 10.000 son de libre designación, todos esos pueden ser pasados por la piedra.

Y segundo, eso de decir que no se pierde la confianza por no informar del desarrollo, no, no por no informar del contenido sino del desarrollo, hombre si le hubiera preguntado por el contenido, sí, pero le preguntó por el desarrollo, tiene la bondad su señoría García Paredes de contarme qué diferencia hay entre el desarrollo y el contenido, porque esa sutileza jurídica lo que consigue es tan ambiguo que, lo que consigue es que, a ver quién es el guapo que ahora cuando un alto cargo público quiera inmiscuirse en una investigación judicial, el requerido le diga que no. Porque se va la calle, es legal la pérdida de confianza. Y eso lo han hecho los propios jueces. Por eso hay que escuchar atentamente al Supremo cuando llegue, si llega y si recurre Pérez de los Cobos que yo no lo sé”

