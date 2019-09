Herrera: "Que Torra justifique a los CDR cuando querían asaltar el Parlamento es para hacérselo mirar"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues mañana le diremos eso de: “aquí octubre, aquí un oyente”. Hoy acaba septiembre y acaba como suele acabar septiembre, en San Miguel, con temperaturas más o menos altas o entendemos que altas, tiempo estable y ya llegará, en lo que el otoño viene siendo su cara más racional, la bruma, el cielo más blanquecino, las temperaturas más templadas, etcétera, etcétera. Pero no tengan prisa.

Hablando de temperaturas, miren, el diablo de Doha es como se conoce a Jesús García Bragado, 49 castañas. Bueno, el tío ha hecho 50 km marcha en unos Mundiales de Atletismo, ha quedado me parece que octavo del mundo, pero lo importante es cómo esta gente ha corrido con 31 grados y un casi 80% de humedad. Eso es calor, sensaciones de mucho calor. 50 km, usted trace 50 km en donde vive, pues de Bilbao 50 km para allá, 50 desde Barcelona, por ejemplo, hasta Calella. Pues imagínese usted ir desde Barcelona hasta Calella o desde Sevilla hasta Hinojos haciendo marcha. Marcha es que con los dos pies en el suelo, que siempre haya contacto, 50 km y con este calor. Me parece eso de superhombres, vamos, superhombres y supermujeres, que también hicieron su carrera. Bueno, o sea que él, la verdad que la imagen de los atletas abandonando en silla de ruedas la competición, la falta de asistencia, es el desastre de esta Federación Internacional de Atletismo y del deporte en general.

Tenerife ya se ha recuperado esta noche el suministro de luz después de sufrir lo que se viene llamando un cero eléctrico, pues por una cosa que no sabemos qué ha pasado en la estación, subestación de Granadilla, toda la isla, la luz se fue directamente al agujero, agujero negro, y durante 9 horas, durante 9 horas, eso son decenas de personas atrapadas en ascensores. Usted imagínese, además, uno que tenga un poco de... Un ascensor más o menos lleno, ahí parado, 9 horitas, los semáforos no funcionan, pues los datáfonos de las tiendas tampoco, los cajeros de los bancos tampoco, las cocinas tampoco, las cocinas desastrosas que son de las de butano, sí, son las buenas, pero esa clase de porquería que se llama inducción, eso que es una cocina para el que no sabe cocinar, para eso sirve, para calentar la leche en un termo, eso es lamentable. No he visto una sola cocina de inducción que funcione bien o que sirve para nada. Bueno, pues esa tampoco funcionaba, que también, conociendo lo que son, mejor que no funcionen; neveras que no enfrían; tostadoras que no van; aires acondicionados que se apagan; dispensadores de gasolina que tampoco...

Bueno, en fin, que esas cosas son las que son cuando se va la luz. Piensen ustedes en un momento qué es la luz, qué significa la electricidad, nueve horas de desconcierto absoluto. La redacción de 'Herrera en COPE' ha podido hablar con Héctor, un recepcionista de hotel, la mayor consecuencia, por ejemplo, puede que sea lo que se ha echado a perder en las neveras, por ejemplo. Internet ha sido crucial. Internet ha servido para sacar la cosa hacia delante.

Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, la situación de Quim Torra... Dice, oiga, con lo bien que iba y ahora me va a hablar de Quim Torra... Es que lo que le tengo que contar es trascendente, es que ha visto usted las películas estas de ocupación de la Casa Blanca, en la Casa Blanca en llamas, bueno pues esto es lo que sabe el juez García Castellón que tenían previsto hacer los CDR, además de volar las redes eléctricas o atentar contra el cuartel de la Guardia Civil, además de todo eso, lo que tenían previsto hacer era ocupar el Parlamento. Ocupar el Parlamento quiere decir asaltar el Parlamento y hacerse fuertes allí durante cinco días.

¿Cómo iban a hacerse fuerte? Ah, no sé. Digo yo que entrarían los Mossos, se les echarían. No, no, cinco días, hasta que una autoridad, independentista, por supuesto, llegase a declarar unilateralmente otra vez la independencia.

¿Y esto cómo lo sabía Torra? Porque este es un plan que Torra le hace llegar a Puigdemont. ¿Y cómo? Porque es muy fácil: descuelga el teléfono y habla. No, no, eso no porque se entera todo el mundo. Suponga que los teléfonos los tendrá más que pinchados.

No, no, no. Entonces los CDR organizan una estrategia. Estos CDR que lo han reconocido, lo han reconocido. Vamos a establecer conexiones entre Torra y Puigdemont. Para eso nos va a servir la hermana de Puigdemont. Y entonces, el sistema consiste en que vamos tres en un coche, la hermana de Puigdemont sale de donde estuviera la pastelería o cuidando a papá. Se ve que ha estado malo y desde aquí le enviamos nuestros mejores deseos porque una cosa no quita la otra. Y entonces se sube en el coche. Y en el coche estos le cuentan los planes y le dan un paquete de folios, le dan unos documentos, da tres vueltas a la manzana con contravigilancia, es decir, vigilando al que teóricamente tiene que vigilar ese coche para que no haya nadie, y entonces Anna Puigdemont, sobre la que no recaen más sospechas que la consanguineidad, le hace llegar esos papeles a Puigdemont.

¿Y esto quién lo cuenta? Pues Ferrán Jolis y Xavier Buigas, que eran los encargados de establecer estas medidas de seguridad para ese encuentro: comunicaciones seguras indetectables que, además, la harían desde el interior de la cámara; luego, una vez ocupan la cámara, dicen: ¿Cómo? En fin, se corta la luz y se irán. No, no, vamos a ver si establecimientos y restaurantes cercanos quieren Wi-Fi y usurpamos y, por lo tanto, ahí vamos.

A Buigas de interceptaron una conversación telefónica en la que aseguraba: “Me estoy jugando el culo porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada”. Es que con todo ese material, con todas esas conversaciones grabadas, Torra tenga el cuajo de seguir diciendo que no hay nada, que todo es un montaje, lo ha hecho este fin de semana en Lledoners, en la prisión, es para hacérselo ver.

¿Y Sánchez qué? Sánchez ha dicho en la fiesta esta de la rosa que, claro, que no va a invitar a Quim Torra a la Moncloa como aquella vez y que, hombre, si hace falta volverá a aplicar el 155, si se vulnera el Estatuto. Bueno, ya les digo, es una historia de película, pero es que es real como la vida misma. Eran los planes de esta gente y esperen ustedes que aparezca la sentencia, que está al caer. Esperen ustedes.