Herrera: "Puigdemont se presentó a las Europeas porque necesita un sueldo para vivir. ¿Vendrá a por el acta?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Les hablamos desde Isla Canela, en el delta de la desembocadura del Guadiana, en Ayamonte, frente a una extensísima playa, a pocos metros de Portugal, en un entorno natural magnífico, variado, equilibrado, con un peculiar ecosistema, marismas de Ayamonte, las Salinas, en los senderos los pajarillos... ¿A usted le gustan los pajarillos? Pero no con arroz. Ver los pajaritos, los flamencos, las cosas. Pues aquí, oiga, espátulas, garcillas, garcetas. De todo a su alcance en este lugar paradisíaco, hermoso, único y, además, con zonas urbanas muy cuidadas, amplias avenidas, paseos de palmeras, edificios armoniosos, un mar tranquilo y las cosas construidas con cabeza y con equilibrio. Todo lo tienes a mano aquí. Nuestros amigos de Pryconsa nos lo van a ir contando a lo largo de esta mañana de lunes 17 de junio del 2019 en la que nos vamos a meter de cabeza en el verano.

Y en la que ya nos hemos metido en el Ayuntamiento cada uno de nosotros, del nuestro, y ya sabemos quiénes son nuestros alcaldes. Bueno, hay, digamos que pocas excepciones o, cuando menos, sorpresas. Algunas, por ejemplo, la de Burgos porque la gente de Vox le dio la alcaldía al PSOE. Y en Huesca donde un voto en blanco que no se sabe quién, se sospecha de Ciudadanos, pero lo niegan, dio la Alcaldía también a los socialistas.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Y en Madrid donde, efectivamente, para que Vox, hombre, va a poder gobernar las juntas de distrito de algunos distritos realmente importantes. Y bueno, hombre, la sensación de que el pacto PP-Ciudadanos le ha dado al centro derecha o le ha devuelto al centro derecha una respiración que se le quedó más entrecortada después de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez obtuvo la vitoria con 123 diputados.

Ahora queda el poder autonómico, el puzzle autonómico. ¿Qué va a pasar en Castilla y León, por ejemplo? Que parece que en Murcia y en la Comunidad de Madrid está más o menos claro, no descarten ustedes siempre alguna sorpresa, no tanto en Aragón, no tanto en Castilla y León, veremos en Canarias, y la incógnita es Navarra.

Bueno, todo servirá para darnos pistas acerca de qué puede pasar con la investidura de Pedro Sanchez. Miren, por hacerlo rápido con lo de la investidura de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez el Rey le ha encargado formar gobierno o buscar las mayorías necesarias para poder formar un gobierno con apoyo parlamentario. Pedro Sánchez quiere transmitirnos la idea de que eso es una obligación para todos los demás, para la oposición, que se tiene que poner de acuerdo en nombrarle a él, cuando es todo lo contrario. Eso es la obligación que él tiene para buscar apoyos parlamentarios en todo el arco y encontrar el acuerdo necesario para formar un gobierno estable.

¿Ahora mismo donde se dirigen todas las miradas con la complacencia de Pedro Sánchez, que lo que quiere es que le hagan el trabajo a él? A Albert Rivera. Ya les dijimos la semana pasada que las presiones sobre Albert Rivera iban a ser bárbaras. Y, efectivamente, están siendo bárbaras. ¿Por qué? Porque hay cada día más personas que piensan que la solución menos mala es que socialdemócratas o socialistas si alíen con los liberales y formen un gobierno de 180 diputados, por tanto, estable, en el que se pacten las cosas.

Pedro Sánchez tiene la tentación o, al menos, transmite la idea de que los demás tienen la obligación de, como les digo, investirle a él y que, efectivamente, podría hacer un gobierno conjunto con Ciudadanos. Pero parece que olvida algo muy importante: que para eso tiene que hacer una oferta a Ciudadanos. Es decir, le tiene que decir abiertamente: ¿Quieres formar un gobierno de coalición conmigo? Y a cambio de eso, yo pacto contigo determinadas cosas. No a esto, no a lo otro, sí a lo de más allá. Y no el apoyo generoso y gratuito porque sí, por tu cara bonita. Eso no se ha producido. Voces de todas las tendencias aseguran que eso sería lo más razonable para España, pero Rivera tiene difícil retrotraer todo aquello que ha dicho de Sánchez y el no a Sánchez. Hombre, siempre queda, como saben ustedes, en fin, esa cosa nacional del interés nacional y me sacrifico por España, etcétera, etcétera.

Haciéndolo también se hace perdonar que haya pactado con el PP y que le haya dado algunas Alcaldías importantes al Partido Popular. Incluso de que haya pactado a medias con Vox. No pierdan ustedes esa posibilidad. Eso sí, viendo por donde van algunos pactos autonómicos que todavía no conocemos porque hay muchas incógnitas en torno a ello.

Bueno, ¿por qué es un día hoy importante? Pues es un día importante... Miren, por un trámite meramente administrativo, que es el de recoger las actas de eurodiputados. La Junta Electoral les ha dicho a los eurodiputados: “Vayan ustedes al Congreso hoy a las 12 y se les da el acta”. Bueno, con la inmensa mayoría de los eurodiputados no pasa nada, pero hay dos, tres si me permiten, que son particularmente delicados. Uno de ellos, Puigdemont; el otro, este, permítanme ustedes, este individuo que se llama Toni Comín. Están fugados, están en Bruselas, necesitan un sueldo para vivir. Hombre, ya sabemos que Puigdemont tiene mucho pagafantas en Cataluña, pero llega un momento que hasta el catalán más generoso...

¿Y va a venir Puigdemont a recoger el acta de diputado, eurodiputado, que es imprescindible para que pueda estar en el Parlamento, montar sus números, etcétera, etcétera? Pues si viene, supongo que los guardias le aprenderán, así que no creo.

¿Junqueras? Tampoco, no le deja el Supremo porque si lo hace y se va a Bruselas y accede a determinada inmunidad, pues a lo mejor se carga todo el entramado, todo el andamiaje del juicio del 1 de octubre que ya está visto para sentencia.

Y a todo esto, fíjense, eh, lo del sábado nos deja un episodio para reflexionar sobre lo que es el separatismo catalán. El lío que montó Quim Torra en su propio pueblo, que es un pueblo de Gerona, donde los de Junts per Cataluña, JuntsperFricandó, habían pactado con el PSC. Y, hombre, cómo iba Torra a permitir que en su propio pueblo los suyos pactaran con las bestias taradas estas del 155, que es el PSC, que, además, le ha quitado la Alcaldía a Ernest Maragall.

Bueno, pues llamó, como en un episodio de 'La escopeta nacional', como un ejemplo del peor caciquismo de la Restauración, y le exigió a los suyos que rompieron el pacto. Y eso obligó a suspender el pacto. Y al final salió la misma alcaldesa, pero con aliados impuestos. Y lo más bueno es que una hermana de Torra llegó a descolgar el cuadro de Torra del... Es caciquismo excluyente que pretende ignorar, pisotear civilmente a todos los que no sean separatistas. Eso ya... En fin, empieza a ser un día a día en en Cataluña.