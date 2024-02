Herrera: "La protesta del campo ha pillado al Gobierno distraído con lo único que le preocupa, la amnistía"

Audio

Señoras y señores, me alegro, buenos días.

Hay una noticia estremecedora que estamos manejando esta mañana y es que la Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del caso de los dos hijos de la mujer encontrada muerta con signos de violencia dentro de un coche en Castro Urdiales, en Cantabria. Los dos son menores de edad y uno de ellos ni siquiera es imputable porque tiene menos de 14 años.

Los investigadores sospechan que uno de ellos, solo el mayor, es responsable de la muerte de su madre. El mayor está ahora mismo detenido.

Las organizaciones agrarias entran en las protestas del campo

Continúan las movilizaciones del sector agrario, convocadas ya de manera legal por las organizaciones sectoriales Asaja, Coaj, UPA, etcétera. Empiezan a sentirse las consecuencias de los bloqueos, de las tractoradas de los últimos días, las patronales de supermercados, las empresas de distribución han pedido que se garantice la libre circulación de mercancías porque ya hay retrasos en el suministro de determinados productos.

Y estamos a unos minutos de que muchos de los que apoyan las reivindicaciones de la gente del campo dejen de hacerlo o lo hagan, digamos, con sordina, porque pueden sentirse rehenes demasiados días, rehenes atrapados en su libre circulación.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ayer la protesta tuvo como principal escenario la ciudad de Barcelona, tomada por un millar de tractores. Pero también hubo problemas en el puerto de Castellón, en Granada. Hay una docena de detenciones. Hoy se esperan concentraciones significativas en Ávila, en Salamanca, Ciudad Real, Huesca.

Esta gente se ha apuntado el éxito de colapsar las carreteras del país a golpe de WhatsApp o de Telegram o de mensaje o de organizaciones. Y quieren organizar una gran protesta este fin de semana en Madrid.

El riesgo de perder la legitimidad

Claro, la entrada de los sindicatos tradicionales del campo debería suponer un paso hacia cierto control de estas protestas y una capacidad de interlocución para negociar sus reivindicaciones. Toda la legitimidad que tienen agricultores y ganaderos en la reivindicación y todo el apoyo social, cuidado que se les puede volver en contra si acaban convirtiendo a la gente en los únicos paganos de las propuestas.

Al gobierno esto les ha pillado distraídos con lo único que les preocupa que es la amnistía. Sánchez cree que el malestar del campo se aplaca como los escasos escrúpulos morales, intelectuales, de su grupo de coros y danzas. Las causas de ese malestar son mucho más profundas y la cosa no se arregla pretendiendo que los manifestantes son un atajo de fachosféricos.

La cosa es mucho más profunda y la solución no está solo en manos del gobierno español, es una solución europea. Los agricultores españoles tienen un problema es que no son independentistas y no son delincuentes, cuyos siete votos decidan la investidura de Sánchez. Si lo fueran, otro gallo cantaría.

Sesión de control en el Congreso

Ayer hubo sesión de control en el Congreso. Feijóo afeó a Sánchez su absoluto desentendimiento en cualquier cosa que no sea la amnistía de sus socios. Ese es lo único en lo que está. No hay presupuestos, no hay leyes, no hay más horizonte en esta legislatura que atender las exigencias de Puigdemont.

Un tío que está muy callado, por cierto, y como una cabra. Como una cabra. Esto convierte, está en una legislatura abiertamente contraria a los intereses generales de los españoles, los del campo y los de la ciudad. Esta legislatura es la legislatura para la impunidad de un solo hombre. Un tío que está fugado en Waterloo.

La comisión de Venecia se informa sobre la amnistía

Y en ese ambiente hoy llegan a España los juristas que envía la Comisión de Venecia, que es un organismo que depende del Consejo de Europa, que tiene un encargo, que es informar sobre esta ley de amnistía, de su impacto en la separación de poderes.

¿Y qué se van a encontrar? No se van a encontrar al letrado del Congreso, porque a las órdenes del Gobierno ha preferido esconderse en su madriguera y no dar explicaciones. Se podrán reunir con la Comisión de Justicia del Congreso, con todos los grupos del Senado, y ya veremos con quién más.

Y para rematar el panorama de vías de agua, hoy el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución en la que exige investigar a fondo las conexiones de Putin en el continente con Rusia. Y además pide que se deje actuar con libertad a los jueces para investigarla sin injerencias del poder político. Aquí no hay una campaña de injerencias en España. Hay una campaña de deslegitimación absoluta de todo el poder judicial.