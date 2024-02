Herrera: “Por lo visto, dijo Sánchez que existe un déficit de liderazgo territorial"

Carlos Herrera analiza en su monólogo la actualidad de este martes 20 de febrero que pasa entre otros asuntos por la resaca electoral gallega o las movilizaciones de agricultores en España,

"Vamos a averiguar qué es lo que pasa de verdad en los partidos que se han dado un batacazo en estas elecciones en Galicia, haciendo la digestión, esa digestión de los resultados, y buscando con lupa a ver si damos con, por ejemplo, algún tipo de autocrítica socialista", ha comenzado el comunicador.

"¿Usted ha visto autocrítica del sanchismo tras las elecciones gallegas? No se preocupe, porque no es culpa suya. Es que sencillamente Sánchez y sus mariachis de Ferraz no han querido hacer ninguna tras el churrete electoral que les ha salido en Galicia, una especie de hundimiento".

La debacle socialista

Y eso sigue generando réplicas en la crónica de la actualidad. "Hoy hay muchos análisis en los medios sobre lo ocurrido el domingo, y más que glosar el éxito de Rueda o de Feijóo, o del PP, los análisis se centran en la debacle socialista".

La primera consideración, señala "es que si el PSOE se hubiera quedado con los mismos nueve diputados, pero el Bloque hubiera sumado un treinta y hubiera podido desbancar al PP, Sánchez habría vendido ese resultado como una victoria. Pero no fue así. La derrota para Sánchez no es el bochornoso resultado del PSOE, sino el fracaso para expulsar al PP del gobierno, que era de verdad su auténtico objetivo. Y es un doble fracaso porque se han hundido electoralmente y no han conseguido frustrar el gobierno de Alfonso Rueda".

"Ayer Sánchez se reunió con su ejecutiva y no pudo convocar elecciones como hizo tras la catástrofe de las municipales para disimular el desastre. Y le tocó intentar dar una explicación a lo ocurrido en Galicia".

"¿Y ustedes creen que hubo algún tipo de reflexión? No, no, no. Nos han pretendido convencer de que lo gallego, gallego es, y que no hay que hacer una lectura nacional de esas elecciones".

Explica Herrera, que para Sánchez "la culpa no es de sus políticas y alianzas, sino -atención- de la falta de liderazgo de los barones territoriales. Por lo visto, dijo, Sánchez, que los liderazgos regionales del PSOE son débiles, que existe un déficit de liderazgo territorial y por eso tienen malos resultados".

"Fíjese si hay que ser desahogado para echarle la culpa de tus errores a las víctimas de tus errores. El PSOE, se está quedando sin estructura territorial por culpa de las alianzas de Sánchez, por culpa de la política de Sánchez, y va a Sánchez y le dice a los dirigentes territoriales, a los que ha condenado al paro, que la culpa es de ellos porque les falta liderazgo".

A renglón seguido, "explicó a los suyos, que tienen que trascender la marca socialista para triunfar. Vamos, que tienen que ir construyendo muritos, muritos, muritos, a escala de la ciudad pactando con quien sea y cómo sea para desbancar a la maldita derecha".

El único mensaje, recuerda "ha sido el de Emiliano García Page, este pepito grillo del socialismo español, pidiendo una reflexión sobre la deriva del partido, para recordarles a sus compañeros del partido que la realidad se puede retorcer, pero solo hasta cierto punto".

"Claro, pero que no haya habido declaraciones públicas no quiere decir que todos los socialistas se hayan vuelto completamente idiotas.Hay un profundo malestar en la organización, empezando por la gallega, que quedó anulada en estas elecciones en favor de la candidatura del Bloque Nacionalista Gallego".

La importancia de las siglas

"Un partido puede ganar las elecciones o perderlas, puede pasar rachas de éxito, y largas temporadas en la oposición. Pero la supervivencia depende de la fidelidad de la militancia, a unas siglas, a una historia, a las que te puedas aferrar en las dificultades. Las siglas de un partido son su patrimonio. Es eso por lo que movilizas a militantes. Por eso se habla de patriotismo de partido. No es posible renunciar a tus siglas para apoyar a otras siglas distintas. Y eso es lo que le ha pasado a los militantes socialistas gallegos. Y ese malestar está en el fondo del run run, que recorre la organización socialista como un calambre. Sánchez está cargando las siglas del partido, que es tanto como cargarse el partido".

Y ojo, todo lo que Sánchez le hace al PSOE, el ninguneo, el desprecio, se lo hará a España si puede. Y si le dejamos. Los españoles solo tenemos que mirarnos en el espejo del PSOE para saber a dónde nos conduce el gobierno de Sánchez, que es a la irrelevancia y al fracaso".

En el PP, exultantes

Sobre el PP ha analizado "están exultantes". "Ayer Feijóo se fue a Galicia a celebrar el triunfo, lo celebró, se quitó la espinita de las cosas que ha tenido que oír en esta campaña, se presentó como el vencedor de un plebiscito. La verdad es que se quiso organizar un plebiscito sobre su liderazgo a base de insidias, de manipulaciones, pero, en fin, más allá de ese desahogo casi personal, Feijóo también dejó una lectura para el futuro. A Sánchez se le puede vencer.Y a esa causa que se llama izquierda plurinacional también se le puede vencer.Pero para ello es preciso concentrar el voto en la candidatura de los populares".

Tractoradas



Herrera ha recordado que "hoy continúan movilizaciones de agricultores en España, ayer Baleares, mañana Madrid, 500 tractores, no se descarta que puedan infiltrarse grupos radicales".

"Y como este gobierno tiene tan poco respeto por las leyes y los procedimientos, el Tribunal Supremo le ha pegado un nuevo varapalo. Ha anulado el traspaso de las competencias de tráfico en Navarra a la policía foral, retirándosela a la Guardia Civil de mala manera, que es lo que le exigió Bildu a Sánchez. Un colectivo de guardias civiles ha recurrido ese traspaso y el Supremo les ha dado la razón. Tiene que hacerse por ley orgánica", ha concluido el comunicador.