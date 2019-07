Herrera: "Podemos no está con Miguel Ángel Blanco ni con las víctimas de ETA, sino con los de Alsasua"

Audio

Fíjense, hubo un tiempo en el que la gente hacía un mes de vacaciones. Tenían las empresas un mes de vacaciones y tenían, incluso, porque ganaba algo de dinero y la vida era asequible, la posibilidad de irse un mes a un sitio: a la casa de su pueblo, yo que sé, o a un apartamento en la playa o lo tenía comprado. Y se llenaban los coches y los niños se iban dos meses. Y uno o una se quedaba de Rodríguez, normalmente uno, esas cosas. Y los más privilegiados hacían vacaciones de Virgen a Virgen. Es decir, de la Virgen del Carmen, que ya es este lunes o este martes, hasta la Virgen de Agosto. Por lo tanto, hoy viernes algunos aprovecharán, los que tengan esa fortuna, y marcharán a alguna parte.

Hará calor en el interior peninsular especialmente. Luego irá bajando el domingo. Ya verán.

Bueno, hoy, miren, es un día que queda guardado en la hemeroteca porque hoy una coronel del ejército, Patricia Ortega, se convierte en general. Es la primera mujer general de la historia de España. Un ascenso que se confirma en el Consejo de Ministros. Ahora ha cambiado bastante la carrera militar que ahora, incluso, puede acabar hasta en comandante, fíjense. Ahora acaba en coronel.

Bueno, y el ascenso al generalato es una cuestión muy especial, muy mirada, no va solo por antigüedad, el curso, el expediente, la conveniencia, la idoneidad de cada uno para un puesto, etcétera, etcétera, etcétera.

Mire, al ejército le pasaron dos cosas muy buenas hace ya casi 40 años: una fue entrar en la OTAN, que lo modernizó notablemente, y otra que entraran las mujeres en el ejército. Es verdad que han entrado, la proporción es del 13%, alguno dirá: Madre mía, cuánto queda para que sea... Bueno, pero en los demás ejércitos está por debajo, excepto EEUU y Francia, y en los demás está por abajo.

Y esta mujer, pues ha llegado al generalato de una estrella y... Pues a lo mejor llega el de 3 o es JEMAD algún día o yo que sé. Eso será una buena noticia para todos, pero no ya solo porque sea mujer, si no porque sea, efectivamente, una militar muy competente como desde luego tiene que ser si llega a general. A general no te llega por casualidad. Así que, mi general, aquí tiene usted a su cabo primero de ferrocarriles. Usted ordene lo que considere oportuno.

Después de ello, miren, hay varias, no es que no quiera hablarle de pactódromos o estas cosas, pero hoy es el día en el que se encontró el casi cadáver de Miguel Ángel Blanco. Se le encontró en un bosque con dos tiros en la cabeza y el resto de la historia la conocen ustedes.

Bueno, en algunos lugares se ha procedido a homenajes, por ejemplo, en Ermua, en su pueblo natal, y en algunos ayuntamientos. Y como siempre pasan estas cosas, siempre hay individuos repugnantes que quieren dar la nota ,como por ejemplo, la gentuza de Zaragoz en Común, que son los que han gobernado en Zaragoza, el Santisteve este y compañía, durante los últimos 4 años, que no quisieron participar en la lectura conjunta de un perfil sobre Miguel Ángel Blanco. El que hablaba era un tipo, un tipo, un vasco, se sentía español, que amaba su pueblo, etcétera, etcétera. No han querido, han puesto la excusa... Yo que sé, que eso venía de la Fundación Miguel Ángel Blanco, excusas de mal pagador, porque no están con las víctimas. No nos queramos engañar.

La gentuza, esta gentuza en general, no está con las víctimas. Y si lo está es a regañadientes. Pero si cuando apalearon a dos guardias civiles y a sus novios en Alsasua esta gentuza invitó a la familia de los apaleadores al Congreso a aplaudirles. No a los apaleados, por los que no se preocuparon ni un solo segundo, por los apaleadores.

Pero es que por si queremos más, el PNV en las Juntas de Gipuzkoa, que tiene mayoría en la Cámara, ha decidido ceder la Presidencia, la Presidencia de las Comisión de Derechos Humanos, comisión Derechos Humanos Presidencia a Bildu, a los herederos de los que mataron a Miguel Ángel Blanco. También se hará con las Presidencias de las comisiones buscan potenciar el vascuence y la igualdad de género y yo qué sé. Y los grandes expresos europeos. De esta gentuza es de la que estamos hablando y de la que conviene hablar todos los días.

Con esa gente, por cierto, está que no quiere, no quiere partir peras Pedro Sánchez porque, claro, cómo va a meter a estos en el gobierno. Se entiende que no quiera hacerlo, lo que pasa que también se entiende que los otros digan: “Oiga, oiga, oiga, vamos a ver si sabemos con quién nos jugamos los cuartos, que nosotros aupamos la moción de censura. Le apoyamos en los Presupuestos -esos Presupuestos que ya se encargó Sánchez de que no salieran para poder convocar elecciones-. Y nosotros hemos esperado a hacer pactos de gobierno a que se hayan pactado todas las comunidades y ayuntamientos. Y cuando ya lo tiene amarrategui Sánchez, ahora nos dice que con nosotros nada. Hombre, vamos, en fin... Nos chupan la sangre y luego nos deja en la cuneta”.

También tienen razones para estar enfadados. Vaya si las tienen. Pues ahora la última de Sánchez, la última ocurrencia que ha tenido este individuo o su gente de comercial, los que sean, es que se respete la lista más votada, que es él. Ya solo le ha faltado decir que siempre gobierne Pedro Sánchez. Vamos a hacerlo en una ley que diga eso.

Esto es muy de los partidos cuando ganan y no ganan por mayoría absoluta. Vamos a hacer una norma que gane la lista más votada. ¿Por qué? ¿Por qué eso no lo aplica, por ejemplo, en Navarra? Anda, pero si el ejemplo se demuestra andando. El tiempo se demuestra viendo y se demuestra haciendo las cosas que tú propones para los demás. Muy bien, adelante, en Navarra que gobierne Navarra Suma, que es quien ha ganado las elecciones. Dice: “No, es que hay posibilidad de montar mayorías alternativas”. Ah, pues monta tú la tuya. ¿O es que quieres ir o prefieres ir a septiembre porque en septiembre sale la sentencia, previsiblemente, del juicio del procés, y si es condenatoria y se levanta el independentismo en broncas vas a tener que necesitar el apoyo, no de Podemos porque con esos... Esos están a favor de los presos políticos, como dicen ellos, el apoyo del PP y de Ciudadanos y entonces será el momento de negociar? Pues miren, no lo descarten. No lo descarten porque eso puede ser así. Ahora, la técnica de Sánchez es hacer como que haces algo. Vamos a hacer como que hacemos algo y luego vamos a echarle la culpa a los demás de que lo que queremos no sale.

Por cierto, lo que parece que sí sale porque ya la carita es otra, se les ha puesto otra carita, se les ha descongestionado el gesto, es Murcia y, tal vez, la Comunidad de Madrid como efecto simpatía. No descarten que en las próximas horas haya algún tipo de novedad y López Miras sea presidente de la Región de Murcia y luego, como consecuencia de ello, quizás con un paso más lento, pero también seguro, Díaz Ayuso lo sea de la Comunidad de Madrid.