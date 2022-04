Herrera: "Pedrito perdió por goleada en su encuentro con Feijóo"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es viernes 8 de abril de 2022. Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde!, ¿verdad?, 7 en Canarias. De un Viernes de Dolores, los siete dolores de la Virgen María, un día en el que se recuerda el sufrimiento de María, que la verdad fue un sufrimiento, que pasaría buenos ratos, pero desde el primer día, desde que parió o a su hijo hasta que clavaron a su hijo en la Cruz, la vida de María fue un rosario de Dolores. Y precisamente eso es lo que se recuerda en este día de la Semana de Pasión, a un par de días de que el Domingo de Ramos comience la Semana Santa. Pero hoy comienzan muchas, por ejemplo, muchas procesiones, cofradías en las calles de España, cofradías de viernes. Hoy es cuando se ve al primer nazareno en las ciudades con tradición cofrade. Y llega un día, además, con un tiempo razonablemente bueno, puede que haya algún frente Atlántico, alguna lluvia en el norte de España y luego irá bajando un poquito; pero luego ya mañana y el domingo nos dejan un par de días razonables. Luego el lunes y martes parece que viene otro frente Atlántico que va a dejar lluvia y ya veremos qué pasa entonces, pero no adelantemos acontecimientos.









Hoy, operación salida de tráfico con la gasolina cara, la más cara de todas las Semanas Santas, a pesar de la bonificación del Gobierno; con las normas de tráfico de no sobrepasar en 20 km la velocidad permitida para adelantar, tú tienes un camión que va a 80 en un tramo de 90 pues no te puedes poner a 100 o tienes que tardar más tiempo en adelantarlo, lo cual es mayor peligro. Pero como habrá radares de tramo, ya se sabe, van colocando radares de tramo y así de esa manera, de esa manera, pues aunque tú hayas sobrepasado eso en un momento determinado, si ven que has sobrepasado la velocidad en el tramo de los 5km o los que sea, pues cataclov. Bueno, la recaudación que no falte nunca en estas cosas.









REUNIÓN SÁNCHEZ- FEIJÓO

Encuentros intergalácticos de nuestro amigo Sánchez. Encuentros intergalácticos en la cumbre; uno con trampa, con trampa manifiesta; y el otro, con cesión manifiesta. Uno en Madrid con el nuevo líder de la oposición, y el otro en Rabat con el sultán de Marruecos, que tiene lo que quería a cambio de dar exactamente lo que daba hace un año, sin más. Para volver a la relación habitual con Marruecos, el gobierno de España por culpa de sus errores manifiestos ha tenido que cambiar la posición sobre el Sáhara. Ahora si quieren analizamos esto.

Porque, miren, hablemos de la reunión entre Sánchez y Feijóo. El partido comenzó con eltípico juego sucio sanchista. Sánchez embarró el campo sacándose de la chistera un documento de 11 puntos, de 13 folios, que no había pactado ni siquiera se lo había trasladado a su invitado. Y luego, pues, se negó a admitir cualquier propuesta de su huésped. La trampa ¿cuál era?, su jugada habitual, hacer como está dispuesto a dialogar pero limitarse siempre a exigir a sus rivales que se rindan, aplaudan, se callen, etcétera, etcétera. Llevaba días Feijóo pidiendo documentos, orden del día, cosas que tratar y no se los da. Se los da en cuanto entra en la reunión, 13 páginas, a ver cómo te las miras y como te las lees, que por cierto, filtra a la prensa.

Y luego, complementa el gesto la portavoz diciendo que tú no has traído nada, que hay que ver cómo eres, si es que no, no; en cambio, el presidente ha preparado un documento preparado de las cosas… Esto es lo que suele hacer Sánchez con quién va a verle con buenas intenciones, dispuesto a llegar a acuerdos positivos para España: engañarle primero, ignorarle después, luego criticarle con el portavoz, que dice todas las tonterías y barbaridades que… esta todo lo que le digan y le dicten, lo dice.

Otra cosa ya es si su interlocutor tiene mala fe, busca atracarle, se bebe toda la bodega, vacía la nevera… Hombre, si son Junqueras, Otegis o Mohamed VI, ahí la cosa cambia. Ahí ya Sánchez es sumiso. Se traga el sapo que haga falta, firma los cheques en blanco que sean necesarios y, por supuesto, le acaba echando la culpa a Casado, a Feijóo, al que esté, o a Franco, la ultraderecha o a Viriato, o a Don Pelayo, da lo mismo.

Sin embargo, Pedrito perdió por goleada en su encuentro con Feijóo porque deja en el aire la sensación de que había un adulto en La Moncloa, aunque solo fuera durante 3 horas. Convoca a Feijóo para intentar que el PP se rinda, ya se sabe cómo van aquí las cosas de este muchacho, o haces lo que yo quiero o… O para poder decir que sigue siendo un partido fascista y se encontró con un señor serio que exigía devolverle su dinero a los ciudadanos, especialmente, a los más desfavorecidos y que se apretara el cinturón el Gobierno, que se está forrando a costa de empobrecer al resto. Esto era muy fácil, Feijóo le dijo cómo devolverle 3.500 millones a los contribuyentes y dónde podría ahorrárselos Sánchez. Y Sánchez le contestó que él no se baja del Falcon. Esa es la imagen que queda del encuentro, un político que habla lo justo para decir bastante y otro que no para de hablar y no dice nada.









REUNIÓN SÁNCHEZ Y MOHAMED VI

Y después de esa reunión se nos va nuestro amigo a ver a Mohamed. Ustedes me dirán, ¡qué feeling hay entre el Rey y tal y que cual, el Rey del desahogo será este, y de la caradura. Bueno, pues este feeling se demostró efectivamente en que el gobierno de Marruecos invita al primer ministro de España a compartir la cena del Ramadán, por cierto, sin concurso del Rey en ningún momento. Y se va Sánchez solo, sin el apoyo del Parlamento, sin ningún grupo que apoye ese cambio en la política internacional, que volvemos a decirlo, es un cambio que antes o después seguramente habría que tomar, simplemente para conseguir como contrapartida que Marruecos vuelva a la posición que tenía antes de que nosotros, bueno nosotros, este Gobierno diera entra al señor Gali, al líder del Frente Polisario en España para ser tratado en Logroño, además a espaldas de Marruecos.

Todo esto al que hemos vuelto, al tráfico marítimo, al tráfico de la entrada y salida de personas, fronteras abiertas, mercancías y para que pueda entrar la limpiadora a fregarle el suelo a la delegada del Gobierno de Ceuta, que está preocupadísima porque tiene que fregar ella por la tarde. Todo eso, es lo que había antes de que entrara Gali en España. El error inconmensurable del presidente de este gobierno y de la nefasta ministra de Exteriores que, por cierto, ahora creo que ficha por Danone, o parece, no lo sé, bueno yo me alegro mucho por ella.

Oiga, volver exactamente a lo mismo, ¿a cambio de qué? A cambio de que España cambie, a través de un presidente sin apoyo, la política con el Sáhara. Hay motivos fundados, pragmáticos como para dar ese bandazo, pero las cosas se tienen que explicar y sobre todo se tiene que conseguir algo a cambio, ¿eh?. España solo ha conseguido la sonrisa de Mohamed VI durante un tiempo, eso sí, enfadando a los argelinos que seguramente veremos a ver, a ver si nos invitan al Ramadán también los argelinos.

La vicepresidenta Ribera se ha pasado por la televisión pública para quitarle importancia al asunto de que dicen que es que nos van a subir a nosotros el precio del gas mientras se lo van a mantener a todos los demás. Bueno pues, recemos para que al menos no se rompa ningún día de estos el gasoducto, una avería, ah Dios mío, ya saben las cosas se deterioran y… recemos.

