Herrera: “El objetivo de las enmiendas es garantizar la impunidad para unos políticos concretos"

Señoras, señores me alegro buenos días.

Llueve en prácticamente toda la península, van a ser dos días más de lluvia, también en la parte occidental de las Canarias con mucho viento pero los embalses siguen tirando de frío y de escasez.

Les invito a que si tienen un rato se vean la intervención en preliminares de esta chirigota 'Que ni las hambres las vamos a sentí'y han metido el 'hola Don Pepito, hola don José' por soleá. Es la cosa más grande que he visto yo en mucho tiempo en el carnaval. Mi amigo Selu que no defrauda nunca.

Enmiendas a la ley de amnistía

Ayer conocimos las enmiendas de los distintos grupos políticos a la ley de la amnistía. Como todo en la amnistía, es un despropósito político, moral y constitucional. Ayer Felipe González definía como un ataque de despiadado y racional contra la Constitución todo esto.

Es el bazar del sanchismo que nos ofrece un surtido variado de lo que es gobernar un país al tuntún, sin ningún tipo de pudor. Las enmiendas presentadas por el Gobierno y sus socios han venido a ahondar aún más en ese despropósito incluso formal porque además hasta se han presentado fuera de plazo. Por un segundo, pero fuera de plazo.

El objetivo de las enmiendas como el de toda la ley, toda esta ley de amnistía, es garantizar la impunidad para unos políticos concretos y decretar una parte de la política española que quede al margen de la justicia. Acotar un amplísimo espacio de arbitrariedades y abusos donde no rige la justicia, por lo tanto no rige la democracia. Esto no se hace por la convivencia, ni por la concordia, ni para la sociedad catalana - a la mitad de la cual se ignora- se hace por la codicia de poder de Pedro Sánchez"

¿Y en qué consisten las enmiendas?Más impunidad más arbitrariedad, más legislación especial para favorecer a personas y casos concretos.

Por ejemplo una enmienda que presenta Junts, exige que la aprobación de la amnistía suponga automáticamente la derogación o revocación de medidas cautelares impuestas en procesos al margen de los recursos que se puedan presentar. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Que Puigdemont podría volver a España sin riesgo de ser detenido aunque el Supremo presente cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Que ya veremos cómo lo logra, porque que yo sepa hasta ahora y a decir de importantes juristas, la prevalencia de la normativa europea está por encima de la española.

Otra enmienda, los delitos de terrorismo solo existen si hay sentencia firme. Así era aplicable a Carlos Puigdemont, como saben está imputado en la causa de tsunami democrático, pero no hay sentencia solamente investigación del juez García Castellón. Ahora se propone eliminar esa distinción, para que los que ya condenados puedan ser amnistiados.

Otro ejemplo, la que extiende el plazo de la amnistía dos meses, es decir que empiece a regir para delitos cometidos en noviembre del 2011. Y ¿a quién beneficia esto? Pues a todos los golfos de la familia Pujol, la cúpula de CIU, etcétera, etcétera...

Y luego lo del lawfare que ahora se llama operaciones artificiales, artificiosas o prospectivas, que ahí justificarían la amnistía para golfos como Laura Borrás o como el condenado por terrorismo, Gonzalo Boye, que también están condenados e investigados por delitos comunes que nada tiene que ver con el procés, pero que se presentan como víctimas de una persecución política por ser independentistas.

Es decir, es amnistía a la carta. Un traje a la medida, desmontar el paraguas incluso hasta de la justicia europea para impedir y no a impedir la vuelta de Puigdemont.

Y en ese marco de crear una supuesta persecución política ilegal al independentismo hay que enmarcar las últimas informaciones que se vienen publicando a propósito del supuesto acoso policial a la independentismo. Es la enésima reedición del caso de la llamada policía patriótica. Y ayer el Gobierno decidió dar carta de naturaleza a un asunto que había pasado sin mayor interés porque insisto es la tercera vuelta de un chicle que no da más de sí- y aseguró campanudo de los hechos muy graves y que están a favor de la comparecencia de Rajoy incluido, en responsables del gobierno y esto y lo otro y lo demás allá.

Y hubo una comisión sobre estos asuntos que ya existió gobernando el Partido Popular, fíjense si son viejos. ¿Cuál es la novedad? La intención, esas denuncias que ningún tribunal ha estimado hasta ahora son la percha sobre la que se monta el relato del larwfare y la persecución judicial.

De paso así el Gobierno monta otra cortina de humo con la que despistar al personal de sus gravísimos problemas internos.

???Herrera, sobre el objetivo de las enmiendas de Junts a la ley de amnistía:

Inmigración

A ver si a lo largo del día de hoy o de estos días va a estar interesante esto de la inmigración porque este miércoles se citan Santos Cerdán y Jordi Turull para aclararse entre ellos qué pactaron PSOE y Junts se la gestión de la negociación en Cataluña. Es sarcástico que el gobierno pida transparencia sobre asuntos que han llegado a los tribunales y que se han desestimado, pero no sea capaz de explicar a la sociedad qué diablos pactaron la semana pasada.

Ayer Patxi López que ya saben un fino estilista, explicaba lo que nadie ha sido capaz de explicar aún. Dijo que el acuerdo se redactó de aquella manera, qué frivolidad como si las cuestiones de la inmigración no afectarán a derechos fundamentales de las personas pero no hay consideración sobre las consecuencias cuando se pactan atropelladamente cosas.

Y por si faltaba algo, Gracita Conde Pumpido también pidió pista ayer en el circo nacional. Pumpido quiere transformar el Constitucional en un órgano de casación bis y sustituir al Supremo, esa es la voluntad.

El Constitucional ha admitido el recurso del que fuera diputado canario de podemos Alberto Rodríguez, el rastas, condenado por haber agredido patear a un policía en la cabeza en el suelo. Lo curioso de este caso es que el Constitucional no valora la supuesta vulneración de algún supuesto derecho fundamental del condenado, que es lo que justificaría su intervención.

Lo que ha hecho el Constitucional es entrar en la función jurisdiccional, entrar a valorar la pena impuesta por el Supremo, algo que jamás hasta ahora había ocurrido. Pero solo el principio de lo que nos espera con este Tribunal, limpiar chapuzas del gobierno, hacerle trajes a medidas al prófugo Puigdemont y con todo eso Conde Pumpido la verdad es que no va a dar abasto.

Pacto del Botánico

Lo adelantó aquí en este programa el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El Gobierno valenciano ha anunciado que va a encargar auditorías para analizar dónde fue cada euro en las legislaturas del pacto del Botánico, la que escribieron el pancatalanista, Ximo Puig y la directamente catalinista gente de Compromís.

Han puesto cifras al desaguisado económico. Según la intervención se realizaron 4000 contrataciones de personas sin autorización de la Dirección General de Presupuestos en un año. En ocho se pueden ustedes imaginar cuántos amigos pudieron meter ahí.