Herrera: "El negocio de los 'Redondos' convocando elecciones es dudoso porque el PP está subiendo"

Son muchos de los sonidos de estos días, de los sonidos de una semana después de la sentencia del procés, vamos a llamarle de la amable sentencia del proces que, no obstante, ha condenado a penas de prisión de 13 años a individuos que proclamaron una república, eso sí, a tenor de lo dicho, ilusoria, meramente ilusoria, como si estuvieran bromeando. Eso ha provocado, como saben ustedes, que durante unos cuantos días Cataluña escriba una perfecta crónica de la autodestrucción cual si quisieran y se empeñaran en acabar con una tierra prodiga y generosa que ha dado grandes momentos a sí misma, a España, al mundo, a quien por allí pasare.

Y hay una pregunta muy común en estos días. Nos la venimos haciendo desde que hemos comenzado el programa a las 6. Hay una pregunta muy común que se hacen los más comunes de los mortales. ¿Ahora qué va a pasar?

Pues yo les confieso abiertamente que no sé y que creo que aquel que le diga que lo sabe, a buen seguro en realidad está vacilando porque hay muchas variables. ¿Qué es lo que le puedo contar yo ahora mismo? Algunos creen de verdad que este ha sido el canto del cisne del independentismo. El canto del cisne de este procés en concreto, el fin de fiesta, la algarada final, la cohetería ya, los fuegos de artificio del final de la feria. Pero ello no inhabilita,no inhabilita que pueda comenzar otro procés, otro procés más paciente, menos iracundo, menos violento porque diga lo que diga la sentencia, violencia hemos visto este fin de semana, o que se instale esa especie de retén de la violencia que mantenga una pequeña violencia de ralentí para que nadie olvide que están ahí.

¿Esa pequeña violencia de ralentí cuál es? Pues un día cortamos la Meridiana como esta noche, otro día, pues se quema un contenedor, otros días más allá pues no sé: saboteo a un peaje o algo parecido. Que nadie olvide que estos están ahí.

Mientras tanto, los presos, los condenados en total a 100 años, viste mucho la cifra de 100 años dicha así en lo colectivo, vende mucho más que penas de prisión de 9 o 8 años, penas de prisión de 13 años. No, no, 100 años. Los presos van a salir a la calle después del 10 de noviembre. De eso ya no hay ninguna duda, lo cual es una burla de tal tamaño a la justicia, una burla al Tribunal Supremo que, a lo mejor el Tribunal Supremo no ha tenido o no ha podido o se ha visto con las manos atadas para impedir rechazando bloquear la concesión del tercer grado antes de que tocará.

Bueno, el tercer grado, efectivamente, lo tengan más difícil, pero luego, la Generalidad tiene un Reglamento Penitenciario con un articulo 100.2 que mañana puede abrir perfectamente las cárceles. Quizás esperando hasta el 10 de noviembre, pero al 10 de noviembre quedan escasamente 20 días. No quedan más.

La pregunta que también se hace usted, además de esa de ahora qué va a pasar, es seguramente qué traducción tiene esto cara a las elecciones del 10 de noviembre. Pues mire, puede pasar Sánchez algún apuro político-electoral. Si usted me pregunta eso le diré que sí. Puede pasarlo, lo cual no quiere decir que forzosamente lo vaya a pasar. La convocatoria de elecciones digamos que se está viendo estos días como un negocio dudoso, el gran negocio que había puesto en marcha los "redondos", los "cuadrados", los "poliédricos", todos. Tranquilo, tranquilo, no formamos gobierno y vamos a unas nuevas elecciones que sacamos 140-150 y, entonces, es mucho más fácil gobernar en solitario.

Hombre, sabía perfectamente que la sentencia iba a aparecer en estas fechas. Quizás no hicieron un cálculo demasiado bueno porque al calor de las encuestas que estamos viendo hoy se acortan las posiciones, es decir, el PSOE se queda donde está ahora mismo y el PP va subiendo. Es verdad que a costa de fundamentalmente Ciudadanos, que cae, ya veremos en qué medida finalmente.

¿Y por qué ocurre eso? Porque hay mucha indignación con que Barcelona pareciera el Beirut de los 70. Beirut oriental. Ya sé que no, pero para entendernos. Y esa misma gente le exige al Gobierno mucha determinación para mantener la convivencia pacífica, pero todo, cualquier medida que este Gobierno pudiera tomar, la Ley de Seguridad Nacional, el 155, el Estado de alarma, de sitio, de excepción, todo tiene coste electoral. De hecho, lo está teniendo.

Hombre, echarán el resto con Franco y, bueno, veremos qué show montan con Franco, pero lo de Franco me da a mí la sensación que está descontado. Después de tanto insistir en que esto ha sido simplemente un problema de orden público y después de que la Policía se empleara, sobre todo más a la defensiva que al ataque, 200 heridos en los policías, después de todo ello conviene que esto se pare porque cuanto más continúe, más difícil se lo pone a Sánchez.

¿Y Torra qué? Bueno, pues mire, pues Torra está haciendo vídeos por ahí, diciendo: "Hay que ver". Bueno, pues esto, vamos a ver, Torra no va a durar mucho seguramente ahí porque Esquerra le puede hacer caer, siempre después de sacar a estos de la cárcel y de montar elecciones seguramente en invierno del 2020, es decir, en el mes de febrero, y entenderse con Sánchez Esquerra a través del PSC, que ya está más o menos intentando ahí que todo se hable.

Hoy Sánchez viaja a Barcelona a ver a los policías en un intento de retomar un poco de iniciativa y de que esto no le siga minando. Y le ha escrito una carta a Torra en la que dice, le recuerda que el primer deber de cualquier responsable público es velar por la seguridad de los ciudadanos; el segundo, preservar la convivencia y su conducta se ha movido en los pasados días justamente en sentido contrario. Por ello, se ve en el deber de recordarle las obligaciones que debe cumplir un gobernante que quiera ostentar con dignidad la representación de su comunidad bla bla bla. Firmado Pedro Sánchez. Es la carta que le ha enviado. No se le pone al teléfono, pero le mando una carta.