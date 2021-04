Herrera: "Si 'mentirator' Sánchez no puede controlar a los madrileños, los fustiga"

Vídeo

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Esta semana pasaremos la mitad de abril, que es el primer mes del segundo trimestre. Que es cuando las cosas deberían estar mucho mejor en términos de vacunación, pero no lo están. No lloremos sobre la leche derramadas y pensemos en lo que esta travesía azarosa de la pandemia nos puede deparar en las próximas semanas.

Llegan vacunas, llegan las de Janssen, las de Pfizer... Y esta semana los inmunizados podrían superar a los contagiados. ¿Y ahora cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de vacunación, que es el compuesto de Astrazeneca. Ha habido no pocas personas que esta semana no han acudido a sus centros de vacunación porque sabían que le correspondía AstraZeneca. La mitad de las personas convocadas en Madrid no han acudido a la cita. Y es una consecuencia del pánico que ha provocado la Comisión Europea y el Gobierno de España. Y es una vacuna avalada por la Agencia Europea del Medicamento. Y la confusión generada por el Ministerio de Sanidad se completa por su negativa a aclarar el futuro de más de dos millones de personas que ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Que ahora están ahí en un limbo inaceptable. No se sabe si los dejarán así, si recibirán el tratamiento completo, si la segunda dosis de otra....

Que los miedos y las indefiniciones políticas se impongan a criterios científicos es lamentable. Pero en un contexto de pandemia con escaso abastecimiento de vacunas, mucho más. Los 18 sospechosos fallecidos de estar relacionados con Astrazeneca en toda Europa es un riesgo del 0,000046%. Mientras la probabilidad de contagiarse en España es del 7%, y de morir del 0,2%. Si la alternativa a la vacuna de AstraZéneca es el virus, y no otra vacuna más segura, no debería haber dudas. Pero... las hay.

Le doy otro dato: por cada millón que se vacuna, nos ahorramos 800 muertes. Seguramente, más. Y nos ahorramos unos 5.000 ingresos hospitalarios. ¿Cuántos trombos pueden producirse a cambio de ahorrarse esas 800 muertes y 5.000 ingresos? Uno o dos. Que, por cierto, están más controlados y saben cómo tratarse. Y si de lo que se trata es el miedo o de que puede haber alguna relación con crear un trombo... no mire usted el prospecto del ibuprofeno o del paracetamol, porque deja de tomarlo. O no se opere. ¿Ustedes han leído los detalles que nos hacen firmar para cualquier operación quirúrgica, por pequeña que sea?. Entiendo y acepto que me podría pasar no sé qué y podría complicarse esto de aquí y más allá... Si te lo tomas al pie de la letra, ni te quitas las cataratas ni te operas una hernia...

Y luego miren, las dichosas vacunas están tardando una eternidad en llegar. Pero funcionar, funcionan. Fíjense lo que pasaba en las residencias de ancianos. De 900 muertes en una semana hemos pasado a uno o dos casos. Dicen los expertos que si se cumple el ritmo de llegada de vacunas, a finales de mayo podrían estar vacunados todos los mayores de 60 años. Si en junio consiguiéramos que eso bajara a los 50 años, veríamos si el verano lo salvamos en toda su extensión. Que podamos disfrutar de una playa, de un restaurante, de un barquito...

SÁNCHEZ PASA DE "VACUNATOR" A "MENTIRATOR"

Campaña en Madrid. 'Vacunator', fiel a sí mismo, ha preferido transformarse en 'Mentirator', que es muy del personaje. La campaña de Madrid va a ser un campo de minas. Tanto unos como otros están jugando a hundir la flota. El PSOE se ha apuntado un tanto en tribunales gracias a un juez activista de 'Jueces para la demagogia'. 'Jueces para la democracia' perdona. Un juez ha dictaminado que Toni Cantó y Agustín Conde no pueden ir en las listas del PP por no haberse empadronado a su debido tiempo. Decía la Junta Electoral, que sí. Pero éste ha dicho que no. El Constitucional tendrá que explicarlo. Cantó dice que va a hacer campaña igual.

El PSOE va con todo. Con tal de acabar con el único bastion que planta cara al proyecto político de 'Frankenstein'. Esta campaña, la del PSOE y Mentirator, es sencillamente el virus. Y si las cifras no facilitan argumentos, se falsean. Porque la vergüenza es ninguna. No la conoce. Es decir, Sánchez - un tipo que oculta el número real de muertos en una pandemia - no tuvo empacho el viernes con toda la deslealtad del mundo de acusar a Madrid de estar ocultando datos de los contagios. Y llega hasta tal punto la desvergüenza que tuvo que salir a medio negarlo lo que había dicho a la prensa en ese viaje por África, donde no se lo han quedado. Ahora, lo ha hecho este finde dejando claro que él no tiene intención de ser el presidente de todos los españoles. Que a los madrileños si no los puedo controlar, los fustiga. Eso de la lealtad y la colaboración... No, no, no. Escurriendo a Madrid y a caldo.

En el mundo de Sánchez, en el mundo de 'mentirator', la vacunación transcurre en el mundo de violines y mariposas revoloteando en toda España salvo en Madrid. ¿Que en el País Vasco hay un 'vacunódromo'? Perfecto. ¿Que Navarra está como está? Perfecto. ¿Qué en Cataluña se los llevan de San Boi a la Farga? Pero en Madrid, como lleven a alguien a vacunar al Zendal... eso es una crisis humanitaria. Ancianos abandonados a su suerte, sin agua ni comida... Ataque de dinosaurios, de perros salvajes...

En fin, Sánchez 'mentirator'. Todo en Sánchez es mentira. Es una exageración vergonozosa y vergonzante. Demagógica. Desahogado...