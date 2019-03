Herrera: "Los Mossos d'Esquadra no impidieron el referéndum, sino que fueron parte de él"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Estamos con nuestros amigos de Cuenca y supongo que alrededores, de los bellísimos alrededores de Cuenca, en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en la plaza de la Merced, en este museo que este año celebra su 20 aniversario, que es uno de los grandes atractivos que tiene Cuenca como capital cultural de Castilla-La Mancha. A lo largo de la mañana hablaremos de los muchos otros atractivos que tiene esta ciudad permanentemente encantada y encantadora donde hoy estamos y estaremos con los amigos que han venido aquí desde antes de las 6:00 con un café bebido, además, que habéis venido prácticamente. Yo les doy a ustedes, de verdad, las gracias de todo corazón por estar aquí. Gracias por haber venido. A las 15, 20000 personas que se juntan, se congregan aquí, en esta sala inmensa del Museo de las Ciencias.

Hoy es miércoles 6 de marzo. Es Miércoles de Ceniza. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y hay algunos más hecho polvo que otros hoy. No ya solo por cuestiones futbolísticas, sino también por expectativas jurídicas, seguramente después de la declaración ayer del coronel Pérez de los Cobos en el juicio del 'procés'.

¿Por qué? Pues porque ayer el coronel Pérez de los Cobos intentó, yo creo que con bastante éxito, desmontar un relato. Desmontar el relato pacifista que se ha venido instalando hasta ahora acerca de esta revuelta formal y amable de ciudadanos sonrientes que lo único que querían era lanzar sus derechos al viento y, en virtud de ello... Bueno, una cosa muy sencilla, crear una república desobedeciendo tribunales, retorciendo leyes y, además, organizando actos de carácter delictivo.

Bueno, hubo violencia, vino a decir no solo Pérez de los Cobos, también Enric Millo. Es decir, hubo violencia, por una parte institucional, y por otra parte, particular. Todo ello en un enjambre de aberraciones jurídicas que vamos conociendo a lo largo de estos días y que en este caso, con la declaración de los testigos, que es la parte más mollar de un juicio, claro. El testigo tiene que decir la verdad, estaba allí, lo vio todo o no lo vio, pero más o menos... Son determinantes en los juicios. Y a colación de lo que estamos escuchando, la verdad, se le complica un poco la vida a los reos, a los acusados en este momento. Los que se sientan en el banquillo de los acusados.

¿Por qué? Pérez de los Cobos lo que dijo es que los Mossos d'Esquadra no impidieron el referéndum, sino que fueron parte de él. Y lo que si quieren ustedes podemos negociar es el grado de complicidad que había. Efectivamente, era una reunión surrealista aquella que juntaba a los que tenían que impedir el referéndum con quienes lo estaban organizando. Y quienes eran los Mossos colaboraban en la realización de lo que después fue el acto fallido del 1 de octubre. Es decir, eso es lo que se juzga. Eso y la desobediencia de las leyes y la creación de un marco legal paralelo, absolutamente ajeno a las órdenes del Tribunal Constitucional.

No se contempla o no se juzga si el Gobierno de la Nación fue más o menos contemplativo, si aplicó tarde el 155, si la Policía Nacional o la Guardia Civil actuaron correctamente en modo y forma o no, si el Tribunal Constitucional estaba más inspirado o menos inspirado. Eso no se juzga. Lo que se juzga son los hechos por los que ayer declaró Pérez de los Cobos.

Y luego, si quieren ustedes, hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con la política, con la campaña electoral, con los gestos, no gestos, con el aprovechamiento de los reales decretos, con lo que será o no será una batalla jurídica en torno a lo que la Diputación Permanente del Congreso pueda o no pueda avalar. Es decir, los decretos ley que quiera lanzar el Gobierno de Pedro Sánchez y que le impida o no le impida esa Diputación Permanente. En fin...

Hay una noticia de carácter de carácter científico que es muy importante, en el que científicos españoles tienen mucho que ver, que es el segundo caso en el que merced al trabajo de las células madre, en la lucha contra el linfoma, trasplante de células madres, ha conseguido desmontar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el SIDA, de una persona.

Ustedes saben que la infección por el VIH produce inmediatamente, cuando hay contacto, una serie de anticuerpos mediante los cuales a usted le detectan que ha tenido contacto con el virus. Hasta ahora con la acción de los retrovirales se podía evitar que ese virus atacara células, a linfocitos llamados CD4, que lo que hacen... Son del sistema inmunitario que combaten las infecciones. Cuando desactivan los linfocitos, usted se queda sin defensas y, entonces, una infección oportunista para el desarrollo de algunas neoplasias acaba con usted. Eso es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Bueno, ahora a través... No existía vacuna, si existía ese tratamiento que alargaba la vida de los ciudadanos, pero ahora se estudia, efectivamente, un camino a través de las células madre que lo que puede hacer es, incluso, desmontar la enfermedad cuando ese virus ya se ha replicado, cuando ese virus está actuando, cuando la carga viral es tal que ha desarrollado. Una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA. Una cosa consecuencia de la otra, pero son dos diferentes.

Y las células madre son células que renuevan los tejidos, que lo regeneran. Todos los tejidos tienen células madre. Y dijo la ciencia: “¿Y cómo podemos conseguir más células madre para aplicárselas a una persona a ayudarle a combatir la diabetes, cualquier otra cosa?” Bueno, a través de células embrionarias. Esos embriones que no se han utilizado en la reproducción asistida, las legislaciones dejan un tiempo, permiten un tiempo, para poder de ellos extraer células madres que aplicadas en territorios concretos permiten desarrollar autodefensas, renovar tejidos y combatir degeneraciones de los tejidos. Eso es la medicina regenerativa ahora mismo.

Hay que aislar esas células madre, mantenerlas en cultivo y por ahí empezar a desarrollar la medicina del futuro, que ya es la medicina del presente. El paso que se ha dado haciendo que esta persona, segunda persona después del famoso paciente de Berlín, acabe, no desarrolle, es decir, cure esa enfermedad, es un paso científico muy importante que, además, ha contado con la colaboración o con la actuación fundamental de científicos españoles, particularmente catalanes.