Herrera: “Isabel Díaz Ayuso haría mal si piensa que esto solo es una campaña de la izquierda contra ella”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hola, bienvenidos a este lunes 14 de noviembre, son las 8 de la mañana. Va a llover esta semana en España, es una es una buena noticia, va a descargar bastante agua y veremos lo que nos dura.

Esta medianoche comenzó la huelga de camioneros convocada por la Plataforma independiente que ya paralizó el sector el pasado mes de marzo, se han concentrado de las inmediaciones del estadio Metropolitano de Madrid. A las 10 de la mañana van a protagonizar una concentración en el centro. No cuenta esta huelga con el apoyo del Comité Nacional de Transporte y se debe principalmente al incumplimiento de alguno de los acuerdos que permitieron desconvocar el paro anterior; dicen los convocantes. Los que van al paro son, en su mayoría autónomos, que denuncian que siguen trabajando a pérdidas, cuando eso debería estar prohibido. Se calcula que en España hay unos 27.000 camioneros autónomos con 1-2 vehículos en propiedad que trabajan para las grandes empresas del sector y estos son los que paralizaron, ya les digo, en marzo pasado el país. Y ¿ahora lo pueden hacer? Pues no lo sabemos, pero desde luego tiene mucha incidencia porque es que comienza la campaña navideña y el viernes negro, que son días de bastante considerable venta en España. Los sectores más afectados por el paro: la logística, alimentación, hostelería… han pedido al Gobierno que garantice la seguridad en los suministros y se calcula que cada semana de huelga, fíjense ustedes, puede costar a la economía unos 600 millones de euros. Bueno, en fin, es respetable.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA SANIDAD MADRILEÑA





Vamos a ver, y veremos lo que da de sí también la gran movilización que hoy es noticia, la manifestación ayer en Madrid. Unos dicen que fue una manifestación en defensa de la Sanidad pública, otros creen que fue una manifestación contra Isabel Díaz Ayuso y seguramente hubo algo de todo. Ha sido una multitudinaria manifestación, eso es evidente. Es evidente que hay un problema de la sanidad en Madrid pero también en toda la sanidad española por falta de personal. Hay un déficit de 5000 médicos, podría llegar a los 9000. Los que salen de nuestras facultades, unos se quedan pero otros se van al extranjero, allí les ofrecen más dinero, mejores condiciones laborales. Se han ido casi 20.000, 20.000 profesionales entre médicos y enfermería. En Madrid además se ha cometido una reorganización del Servicio de Atención Primaria que ha soliviantado al personal, eso parece indudable; pero también está fuera de discusión que la manifestación de ayer había mucho más militante de izquierda aprovechando la circunstancia para intentar socavar el poderío electoral de Díaz Ayuso que sanitarios quejosos.

Si quiere escuchar a este cuentista, a Bolaños, escúchenle; pero tengan en cuenta que todas las cifras que da tiene la misma realidad que los whatsapp que le he enviaba a los negociadores del PP diciendo que no había nada del delito de sedición. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid? Que nunca se había destinado tanto fondo a sanidad pública; que nunca había habido tanto médico y había cobrado lo de ahora; que no es verdad que se vayan a atender ictus con videoconferencias; que muchos centro de salud van bien y otros tienen problemas de citas médicas. Bueno, luego eso lo hablamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Había ciudadanos venidos desde distintos puntos de España, como en los viejos tiempos: autobús y bocadillo. Los partidos de izquierdahan echado el resto en la organización de la protesta, que ha sido cualquier cosa menos espontánea. Los cartelitos estaban normalizados, lo que portaba la mayoría de los manifestantes todo de imprenta con el mismo palito. Vamos a ver, miren, ninguno de estos sale a la calle para denunciar la pobreza energética que solo existe cuando gobierna el PP o para protestar contra la inflación; ni siquiera se manifiestan por la sanidad pública de comunidades gobernadas por el PSOE que tienen los mismos problemas o más graves aún que la sanidad de Madrid. Tienen lista de espera muchos más largas, ratios de médicos por habitante mucho peores, etc, etc. Y luego y está el detalle de humor negro de Salvador Illa. El catastrófico, calamitoso, infausto ministro de Sanidad que convirtió a España en el peor país occidental en la gestión del covid; jalenado en las redes sociales la protesta contra Ayuso. Salvador Illa que debería estar escondido y abochornado por su desastrosa gestión, que no fue capaz de relevar ni siquiera a un inútil como Fernando Simón. Que dejó a las comunidades autónomas sin competencias; luego se las tuvo que devolver por su absoluta inoperancia. O sea, ver a un incompetente integral como es Salvador illa jaleando desde Cataluña la protesta de ayer en Madrid… es lo mejor que le podía ocurrir a la presidencia de la Comunidad.

Ahora, Isabel Díaz Ayuso haría mal si piensa que esto solo es una campaña de la izquierda contra ella. Se equivocaría si despachara esto solo como una batalla política de la izquierda contra ella; lo que han hecho sus adversarios es tratar de capitalizar en su interés propio un malestar cierto, porque hay deficiencias del Servicio de Atención Primaria, pero no solo en Madrid, en toda España estamos a la espera del resto de manifestaciones. Existe la fatiga de los sanitarios, existe un deterioro en la calidad del servicio… pues seguramente todo tiene explicaciones, pero no deja de ser real. Yo le diría, negocie con los sanitarios, denuncie a los farsantes porque la mejor manera de demostrar las falacias de los segundos es encontrar acuerdo con los primeros. Viendo a la izquierda se entiende que lo de ayer era un acto político con la sanidad como pretexto, pero refleja un problema real al que conviene ponerle solución. En Madrid, que tiene una Sanidad mejor, con todos sus defectos, que en muchos lugares de España.

SÁNCHEZ CUMPLE CON LOS INDEPENDENTISTAS





Y en el resto de España seguiremos hablando de la derogación del delito de sedición, que es el asunto que ha centrado todo el debate desde que lo anunció Sánchez. Ayer en una entrevista dejó abierta la posibilidad de incluir, también, no solo la derogación del delito de sedición sino la rebaja de las penas por malversación que es la nueva exigencia de Esquerra. Y eso podría venir a través de las enmiendas presentadas por los socios. Hay otros juristas que creen que la condena de por malversación decae al desaparecer el delito de sedición, porque la malversación sería solo un instrumento para la sedición; si no hay sedición pues a ver mantener la malversación… debate jurídico. Esto es ingeniería leguleya para lograr un objetivo político que no es la pacificación de Cataluña sino la amnistía de los golpistas del 2017, que es la condición que ellos le pusieron a Sánchez para darle su apoyo hace 3 años; y Sánchez está cumpliendo paso a paso, para vergüenza y escándalo de buena parte de españoles, incluidos votantes socialistas. Hoy, La Razón publica un sondeo que recoge parcialmente el impacto de la derogación. La encuesta se hizo a lo largo de la semana pasada y parte de ese trabajo en los dos últimos días, jueves y viernes; que ya me recogería el impacto de la noticia. Según el sondeo, el Partido Popular podría irse a 145 escaños mientras que el PSOE estaría entre 90 y 92; con Vox mayoría absoluta. El sondeo muestra la enorme fuga de votos que soporta el PSOE.

ATENTOS A BIDEN





Y de la actualidad internacional, Estambul un atentado en la principal arteria comercial, seis vidas se ha cobrado. La reunión del G20 en Bali, se van a ver Biden y Xi Jimping y bueno como dábamos por muerto a Biden y al final los demócratas han asegurado el Senado, independientemente de lo que pasa con el escaño de Georgia. A veces dar por muerto a alguien antes de tiempo, es un tanto irresponsable.

