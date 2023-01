Carlos Herrera: "¿Se imaginan que el día del referéndum ilegal en Cataluña hubiera habido 1.500 detenciones?"

Audio

10 de abril del año 2023, unas 36 veces más lo que ha pasado desde las uvas a aquí y ya estamos en las uvas, otra vez. ¿Qué pasa en Brasil? El primer objetivo mundial ahora mismo de la información es Brasil, lo que pasó y las consecuencias, digamos que las réplicas del seísmo de lo que pasó en Brasil, esa algarada, esas miles de personas, esas masas debidamente espoleadas que fueron a ocupar las sedes de la soberanía nacional brasileña, en Brasilia.

Se ha recuperado el orden, la normalidad. El Gobierno de Lula ha tomado el control de la situación, ha desmantelado los campamentos esos seguidores, que eran seguidores de Bolsonaro situados en Brasilia desde dónde se lanzó el asalto a las instituciones. Hay una cifra de detenidos, se habla entre 1.200-1.500. Oiga 1.500 detenidos, ¿dónde los metes?

Y lleva a una primera consideración, si no fuera Lula, ¿qué estaríamos diciendo sobre esa ola de detenciones? Les recuerdo sin ir más lejos que aquí en España se organizó el 1 de octubre en Cataluña una algarada, lo que ocurrió en Cataluña no fue una votación. Fue que una turba de manifestantes, como la de Brasil, impidió que las fuerzas de seguridad cumplieran una sentencia judicial que les obligaba a cerrar los colegios electorales de un referéndum ilegal. No era gente votando, era la gente apostada a la entrada de los colegios para impedir la acción de las fuerzas de seguridad que ordenaba la justicia, eso fue lo que pasó.

Ustedes recordarán el grandísimo escándalo jaleado incluso por el PSOE de Iceta y de Sánchez, ¿se imagina que aquel día hubiera habido 1.500 detenciones? ¿Hubiera sido la respuesta normal a un ataque democrático o se hubiera hablado como se habló de una represión feroz? ¿Hubiéramos sido tan democráticos como Brasil o un remedo de la Rusia de Putin?

Hay muchos aspavientos, ya les digo que está haciendo la izquierda ante unos hechos, desde luego que merecen toda la reprobación. El problema es de quienes condenan los hechos o callan en función de la ideología de los protagonistas. Ocupar el Congreso de Brasil o el Capitolio en Washington es un golpismo intolerable porque lo hacen los ultras de derechas, pero intentar lo mismo en Madrid para evitar la investidura de Rajoy o en Cataluña para impedir un pleno del Parlamento catalán, como hicieron los grupos de ultraizquierda entonces es libertad de expresión.

En el PSOE están de los nervios, yo no sé que encuestas deben tener, qué le dicen las encuestas internas porque los aspavientos rozan el ridículo. Ayer criticaron a Feijóo porque no era suficientemente contundente en su condena de los hechos. Yo les recuerdo lo que dijo Feijóo literalmente, en un tuit, ya saben ustedes que la gente pierde del tiempo con eso de los Twitter y tal, pero bueno cada uno. "Manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Brasil y hacemos llamamiento al restablecimiento del orden constitucional, no se puede ceder ante los populismos y la radicalidad, intentan socavar el respeto a las instituciones, la democracia y la libertad pública".

Alguna cabeza socialista, de esas que ven la victoria electoral al alcance de su demagogia, le entró que esto no era una condena suficiente. Y luego está el tuit de Cuca Gamarra y ya entraron en puro delirio. Gamarra recordó que los cambios perpetrados por Sánchez, de la mano de los golpistas catalanes, habrían convertido la algarada de Brasil en un mero caso de desórdenes públicos.

Esto provocó un ataque de nervios, ministros, portavoces, toda la infantería mediática del sanchismo gritando, al borde del colapso. Pilar Alegría, muy feminista ella diciendo a Feijóo que intervenga para desautorizar a la señora que ejerce como secretaria general. Debe ser la sororidad.

Ahora solo falta que a los 1.500 detenidos les acusen de sedición, de momento en Washington es lo que han hecho con los atacantes al Capitolio. Ahora ya les digo, ni Brasil ni EEUU van a indultar a los asaltantes, esto lo pasa aquí con Sánchez y este PSOE de estercolero, que además retira el delito a petición de los propios delincuentes. Buena parte de los que se rasgan las vestiduras contra Bolsonaro, su lenguaje populista, que es cierto, hace solo 20 días estaban acusando en España al Constitucional de dar un golpe de Estado como el 23F.

Ayer hubo relevo de magistrados con la despedida de su último presidente, Trevijano. Si tienen un rato, échenle un vistazo a la intervención de despedida, a la brillante lección de democracia que dejó para la gente que estaba allí y para quien quiera escucharla. Yo le dejo tres perlas, cómo le he contado las 7, sin supremacía de la Constitución ni imperio de la ley, no habrá democracia ni libertad. No nace la Constitución para a proteger y acatar la autoridad, sino que es la autoridad quién debe acatar y proteger a la Constitución. Y ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar del mandato directo de un colectivo o de una colectividad, en España hay una soberanía es la Nacional, la del pueblo español, y el abuso del decreto ley desapodera a las minorías y atenta contra la centralidad del Parlamento. Habla del especialista en decretos leyes que Sánchez.

Y ahora hay otra batalla política en el Constitucional. Hay dos candidatos progres, sanchistas, para hacerte con la presidencia: Cándido Conde-Pumpido, el que dice que las togas se deben arrastrar por el polvo del camino de la política, y María Luisa Balaguer, la señora marxista confesa que dice que ella está por el derecho con su constructivista. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso consiste en no aplicar la ley, sino en superar la ley. Ayer Balaguer dijo que no piensa renunciar en favor de Conde-Pumpido y la decisión está en María Luisa Segoviano, también sanchista, y famosa por sus declaraciones a favor de estudiar el derecho de la autodeterminación, no paramos de mejorar.

José Antonio Griñán, condenado a ingresar en prisión por los ERES, pues podría no hacerlo por su enfermedad, el forense ha desaconsejado el ingreso en prisión. Cualquier persona de bien puede solidarizarse, entender la petición de Griñán, pero aquí volvemos a la doble vara de medir. Griñán puede evadir la cárcel por estar enfermo, pero Eduardo Zaplana, que aún no ha sido ni siquiera condenado, se chupó meses de cárcel a pesar de estar enfermo de leucemia.

Y luego, de todos los tontos contemporáneos, el más global ha resultado ser este memo del que hablo todo el mundo, que es el Príncipe Harry, que ha decidido hacerse rico a base de convertirse en la víctima universal. Ha sacado libro de cotilleos familiares. Este chaval es un indocumentado y vive como un marqués en Estados Unidos. Se presenta una víctima de periodistas, de trabajadores de la Casa Real, de su abuela, de los racistas, de su padre, de su hermano, de su madrastra. Dicen, esto es una crisis para la monarquía británica, bueno yo creo que acabará mejorando su popularidad, es lo que suele ocurrir cuando tienes enfrente un memo, hay tontos, muy tontos y luego está este Príncipe Harry que dice que su hermano le pegó, pero si es como para darte con un bacalao seco en toda la cara colorada que tienes.