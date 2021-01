Herrera: "Illa no quiere adelantar el toque de queda porque tendría que suspender las elecciones catalanas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal les va? Es viernes, día malajón, ya lo sé. Es viernes 22 de enero. Si echan un vistazo a lo que hay por delante, 22 de enero, en nueve días nos hemos "jamado" el primero de los doce de este 2021, que es el año que yo creo que la gente más rápido quiere que pase. Fíjese, más que el anterior todavía, rápido, a ver si esto se normaliza, recupera, se estabiliza.

Ahora mismo las cifras son absolutamente dramáticas. El número de contagios, el mayor que se ha registrado desde la historia del virus. Este viernes hay un nuevo frente que viene, que va a barrer España de oeste a este toda la península. Van a ser lluvias intensas, algunas con tormentas en algunos lugares y el viento va a seguir soplando con fuerza, pero ya saben ustedes, peninsularmente hablando, hoy día de borrascas. Eso sí, las últimas lluvias empiezan a hacer que la nieve sea agua pasada. Ya se empiezan a ver adoquines donde había adoquines y hierba donde había hierba.

Las cifras del covid siguen en niveles mucho más que alarmantes. 45 mil nuevos contagios, 404 fallecidos en 24 horas, la acumulación del caso está amenazando seriamente a la capacidad hospitalaria porque la media de las UCI se encuentra en el 36%, pero hay comunidades con cifras peores: Valencia, 57%; La Rioja, 60% de la UCI están llenas de enfermos de covid.

Y así las cosas, y después del fracaso de la reunión en Sevilla del Consejo Interterritorial de Salud, ayer varios presidentes autonómicos volvieron a pronunciarse contra el veto del Ministerio de Sanidad contra sus propuestas de encerrar a la gente o hacer que no esté en la calle a las ocho de la tarde, el toque de queda. Ahora lo han pedido voluntariamente: "Por favor, métase en casa a las ocho".

LOS ERRORES DE CÁLCULO DE FERNANDO SIMÓN

Y en el capítulo chusco de la jornada, quién va a ser si no, Fernando Simón, que reclama su minuto de gloria. Ayer, además, por partida doble. Quizás hace diez días decía que esa cepa mega, super, hiper contagiosa británica iba a tener una incidencia marginal en España, pues ayer, diez días después, el mismo tipo nos explica que a finales de marzo va a ser la dominante. O sea, en diez días hemos pasado de marginal a dominante. No hagas más pronósticos, por favor. ¿Por qué no te callas?

Y la otra la de las mascarillas. Alemania ha recomendado el uso de las mascarillas FPP2 y ahora España también se lo plantea. Esas mascarillas son las que Fernando Simón, en un rato de frivolidad, al inicio y desarrollo de la pandemia había dicho que eran mascarillas egoístas. Bueno, pues las mascarillas egoístas ahora parece que son las que mejor protegen contra la transmisión del virus.

Y luego la vacunación. El más importante comentario es que la ralentización de todo el programa de vacunación se produce porque no hay nuevas dosis. Eso es lo fundamental. Hemos puesto un millón cien mil dosis y cada vez a un ritmo muy lento que se debe a las vacunas que tú recibes.

Pfizer, por ejemplo, ha dicho que durante unos días enviará a la mitad de los viales a los que se comprometió. La escasez de vacunas ha llevado a la Comunidad de Madrid a suspender el programa de vacunación de sanitarios y ha culpado al Gobierno central de esa circunstancia porque el Gobierno central las que han llegado se las ha dado a aquellos que tienen que poner segundas dosis porque pusieron más dosis que los demás. Otros, como en Andalucía, han sido precavidos y guardaron porque ahora tienen que poner segundas y no poner primeras, para entendernos.

LA POLÉMICA SOBRE LOS POLÍTICOS QUE SE VACUNAN

Y luego, entremedias, está la polémica sobre los políticos que se han vacunado sin formar parte del grupo de trabajadores sanitarios, vulnerables, etcétera, etcétera. Unos dimiten, otros no dimiten... Perdonen, se está exagerando el escándalo digamos que un poco, muy en la línea de nuestro país, especialmente cuando hace referencia a consejeros de Sanidad, sea de Podemos, sea de PP, sea de PSOE, sea de quien sea, de su padre o de su madre.

¿Cómo no se va a vacunar un consejero de Sanidad que está 18 horas al día yendo de hospitales a hospitales atendiendo, haciendo, viendo, controlando y dedicándose a eso en cuerpo y alma? Los gestores de la Sanidad son merecedores de recibir la vacuna como el personal sanitario. Esto es esta cosa inquisitorial de negar la labor importante que hacen los políticos, considerar que no merecen nada: ni un buen sueldo ni una vacuna. Están trabajando por el interés de todos con más acierto o con menos acierto. No me parece tan mal que los consejeros de Sanidad se vacunen, qué quieren que les diga.

LA AGENDA OCULTA DEL MINISTRO-CANDIDATO

Y las elecciones catalanas. Vamos a ver, Salvador Illa colgará la próxima semana uno de sus dos sombreros. Dejará de ser ministro de Sanidad o no, ya veremos de lo que son capaces, para quedarse solo en candidato a las elecciones de Cataluña. Un candidato sólido si nos atenemos a los datos de Tezanos y del CIS que dio ayer porque Tezanos ha cogido su bola de cristal y le ha salido que el PSC de Illa va a ganar las elecciones con ERC de segunda fuerza política, Cs se va a la mitad, entra Vox tanto que puede, incluso, sobrepasar al PP.

Y mientras los tribuanles deciden la fecha electoral, que puede ser el 14, lo que también anuncia el sondeo del CIS es la caída de la participación. Si las elecciones son el 14 de febrero, la participación podría ser todavía menos en plena tercera ola, con lo cual, hay que darles esperanzas a los que podrían dudar de ir a votar, que son los del PSC. Y se despeja la posibilidad de que los independentistas tuvieran una clara victoria sobre el resto de partidos. Eso parece más diluido.

¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué las elecciones son el 14 de febrero? ¿Por qué el ministro de 'Sanchinflas', el señor Illa, no quiere que las comunidades autónomas toquen el estado de alarma y adelanten a las ocho el encierro? Porque entonces tiene que suspender las elecciones en Cataluña. Ya saben ustedes, se tienen que suspender esas elecciones. Y como las va a suspender si al candidato Ila ahora mismo le benefician o le dice Tezanos que va a ser el príncipe de la Pepsi-Cola.

Bueno, pues comunidades autónomas, batallad lo que queráis. A mí lo que le pase a los de Valladolid, los de León o los de Cuenca... Yo tengo que ganar las elecciones catalanas. Y ahí es donde este señor, que tiene cara de personaje de Dickens, ha dicho puede más el candidato que el ministro con la pandemia como estamos y en lo que estamos.

Y tal y como se esperaba, el CGPJ emitió ayer una queja por la manera en que se está tramitando en el Congreso la reforma que limitaría sus funciones en tiempo de prórroga. 16 de los 21 considera que la negativa a dar trámite al propio Consejo hurta a los ciudadanos el conocimiento real de las consecuencias de esa reforma, además podría tener choque con los principios europeos.