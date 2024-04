Herrera: "Hoy vamos a calibrar el estado de las relaciones entre Gobierno y Bildu"

Audio

Carlos Herrera analiza las noticias del día que pasan entre otros asuntos por la resaca de las elecciones vascas del pasado domingo o las comisiones de investigación por el caso de las mascarillas en el Congreso y Senado.

"Una jornada muy interesante en la que por cierto hoy realizaremos una radiografía a la sanidad en España a lo largo de toda la programación de COPE. Estamos con la resaca de las elecciones vascas que ha sido lo que se esperaba, la política no deja de ser un teatrillo y últimamente más todavía. Nos lanzamos ya de cabeza a las elecciones del 12 de mayo en Cataluña".

"Hubo varias cosas interesantes a ayer. El líder de Bildu Otegui que estuvo escondido casi toda la campaña, salió del armario electoral, fuera máscaras el gafitas de Otxandiano con premio ha cumplido su función y ha vuelto de dejar el sitio al único líder. Batasuna-Bildu vuelve a ser lo de siempre, con el rostro de siempre, con Arnaldo Otegui".

"Batasuna que no descarta arrebatar al Partido Socialista un escaño por Guipúzcoa con el voto del exterior, de los vascos que viven fuera de España, no fuera del País Vasco".

"Si Sánchez miente siempre en campaña electoral, por qué no lo va hacer Bildu. Es lo mismo engañar con una falsa moderación en campaña y usar esos votos al día siguiente para desarrollar las posiciones más radicales".

"Hoy vamos a poder calibrar el estado de las relaciones entre el Gobierno y Bildu porque el Gobierno va a aprobar hoy la reforma de la ley de memoria, esa ley de memoria sectaria, manipuladora, que extiende el franquismo hasta el 83. Hoy el gobierno de Sánchez va a decidir si acusa al gobierno de Felipe González de abusos antidemocráticos como le exige Bildu. Ojo a eso".

"Y por su parte el PNV y el Partido Socialista pues ahora están en el equilibrio del nuevo gobierno vasco. El PNV ha bajado, el PSE ha subido eso tiene tener un reflejo en el reparto de sillones".

Acuerdos de Sánchez con el PNV

"Luego hay otro asunto sobre la mesa, los acuerdos de Sánchez con el PNV. Sánchez le ha afirmado a Ortuzar un papel donde se compromete a promover un nuevo estatus jurídico, es decir un nuevo estatuto que incluye el reconocimiento nacional del País Vasco que es la salvaguarda de los privilegios vascos, la bilateralidad de las relaciones" ¿Qué es lo que han dicho los independentistas vascos? Como la independencia no es posible, pero no podemos sacar el País Vasco de España vamos a sacar a España del País Vasco. España por aquí no aparezcas, solamente cuando tengas que darme dinero porque yo no pueda pagar las pensiones".

"Y con eso Sánchez está de acuerdo con tal de seguir el poder. Todo empezó en Cataluña con aquella mala dada ocurrencia de Zapatero y de Maragall de abrir un debate sobre el Estatuto y Cataluña se embarcó en una espiral de radicalidad que acabó liquidando a Convergencia y derivando la intentona independentista. En el País Vasco es indudable que se debate solo va a servir para engordar a Bildu".

Elecciones catalanas y arranque de comisiones

"Por cierto sobre las elecciones catalanas y publica una encuesta El País que confirmaría la victoria del PSC y la subida de Puigdemont. La encuesta deja la mayoría absoluta del independentismo en el aire. La suma de Junts y de Esquerra no llegaría a los 68, pero sí podría hacerlo con la CUP y con el independentismo de la chalada esta de la alcaldesa de Ripoll que conseguiría un escaño, ojito".

“Esto de que empiece la campaña en Cataluña, ¿dónde se ha notado? Pues en el arranque de las comisiones de investigación sobre la trama de las mascarillas.

“En el Congreso estaba Salvador Illa, que en teoría jugaba en casa, pero se ha encontrado lógicamente con la oposición feroz de los socios independentistas del gobierno, que son Esquerra y Junts. Ayer echaban a andar como saben las dos comisiones en paralelo, la del Senado que lidera el PP con su mayoría absoluta y la del Congreso, cuya finalidad principal es embarrar el terreno de juego, mezclarlo todo, quitarle foco a los testimonios del Senado”.

“Pero puede que los promotores de esta ocurrencia no hayan valorado bastante bien el peligro de tener dobles comparecencias. ¿Qué es lo que pasó ayer? Mientras en el Congreso Salvador Villa defendía su gestión, decía que sólo vio a Koldo una vez, en el Senado, quien fuera su jefe de Gabinete dijo haberse reunido con Koldo, tres veces y la primera por indicación de Salvador Illa”.

“Salvador Illa también acabó discrepando de algunas informaciones que se contienen en el sumario del caso. Pero es que además se encontró con las críticas durísimas de quienes van a ser sus rivales en las próximas elecciones catalanas. Gabriel Rufián tiene una larga experiencia en shows parlamentarios”.

“Este es el segundo riesgo que no han calculado los estrategas de la Moncloa. El momento electoral”.

“Por lo demás la comparecencia de Koldo no dio ningún resultado. Lo que ocurre cuando se cita a un compareciente que está imputado en una causa judicial, yo no declaro para no perjudicar mi defensa, eso sí, no dejó ir al choque contra los diputados que le interpelaron, se presentó como la víctima”.

Álvaro García Ortiz, a escándalo diario

“Y mañana viviremos otra jornada de emociones en la Fiscalía General del Estado, que con don álvarone, Álvaro García Ortiz va de escándalo diario. La fiscal de Madrid, encargada de la querella del novio de Ayuso, se ha negado a aceptar sin más la orden que le han dado de no investigar el asunto y ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales. La querella del novio de la señora Ayuso se dirige contra dos fiscales que filtraron datos reservados del expediente del novio de Ayuso. Por el mismo asunto el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto otra querella y la teniente fiscal la mano derecha de don álvarone ha ordenado la fiscal del caso que se pronuncie en contra de la admisión de esa querella pero la fiscal en desacuerdo ha pedido la intervención de la Junta de Fiscales”.

“Cunde el nerviosismo en la Fiscalía General del Estado que es lo mínimo que les podría pasar, que estuvieran nerviosos”, ha concluido el comunicador.