Herrera: "Hay que ver lo que ha dado de sí la boda del alcalde de Madrid, qué derroche de críticas"

Carlos Herrera analiza la actualidad de este lunes que pasa entre otros asuntos por la boda del alcalde de Madrid, el debate de la ley de amnistía en el Senado o los correos de Begoña Gómez a los medios de comunicación.

Antes de entrar en materia el comunicador ha comenzado explicando cómo va su "carrera federativa". "Me preguntan cómo van las cosas... bueno, uno se da cuenta cuando se mete en estas películas de que hay agentes dobles, triples, unos que dicen una cosa y luego hacen otra y cómo se van aliando Tebas y el señor Rocha, LaLiga y la Federación, con todo lo que se han dicho". "Le doy las gracias a Enrique Cerezo, a don José Silvano de la Ponferradina, Ángel Torres, del Getafe, Raúl Presa, del Rayo a Fernando Roig, del Villarreal por su apoyo y a todos los demás".

"Hemos tenido un fin de semana de boda, la boda del alcalde de Madrid. Hay que ver lo que ha dado de sí la boda, qué derroche de críticas y de ofendiditos, que si gente fea, que si las señoras iban horteras, que si los novios bailaron el chotis de aquella manera... oiga como en todas las bodas".

"Ustedes se acuerdan de la turra que nos dieron algunos con eso de los cuerpos no normativos, es decir que uno no se puede reír de un obeso, de un minusválido, de un tipo con una tara física, de un feo y eso me parece evidente, pero si nos ponemos muy dignos para explicarles a nuestros hijos que no deben hacer bullying y decirle gordito al gordito o rompetechos al que lleva gafas porque eso no es bonito, bueno pues luego eso es poco compatible con que nosotros mismos vayamos lanzando críticas ad dominen. Toda esa coherencia no opera para los seres de luz de izquierda que este fin de semana se han cebado con los novios y con las personas que han ido invitadas a esa boda".

"Incluso algunos de los que han tenido relación con la Delegación del Gobierno contra la violencia de género eran los que lo afirmaba, uno de los resortes institucionales donde más turra se ha dado con eso del respeto a los cuerpos no normativos".

Ley de amnistía

"Hoy la noticia está en el Senado. Allí se celebra el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas a propósito de la amnistía. No van a ir los presidentes socialistas, ni Page porque dicen que no quieren hacerle el juego al PP, bueno allá ellos, está controlada por el PP pero el Senado no deja de ser la institución natural para que se expresen los presidentes autonómicos".

"Page con la amnistía y con tantas otras cesiones de Sánchez al independentismo es amagar siempre y no dar nunca. Tiene mucho más valor lo que pueda decir Emiliano García-Page en el Senado que los titulares que sabe colar en los medios de comunicación. Es en el Senado donde puede debatir con el PP pero también con Aragonés. El presidente de la Generalitat de Cataluña va a participar en el pleno. Ha hecho que vendrá a trolear al PP. No es así. Va a Madrid hacer una campaña electoral porque está absolutamente aplastado por el tirón de Carlos Puigdemont.

"Afalta de mayores argumentos Aragonés hará lo mejor que se le da, ser un grosero maleducado, un niñato porque eso es. Hablará y no se quedará a escuchar lo que hablen los demás, porque la independentismo catalán es así".

Caso Koldo y la esposa de Sánchez

"Y hoy también se cierra en el Senado la lista de comparecientes de la comisión Koldo":

"Como saben, a raíz de este escándalo salieron a la luz actividades empresariales de la esposa del presidente del Gobierno y los beneficios que ha logrado las empresas que han colaborado en esas actividades".

"Hoy mismo, cuenta The Objective,Carlos Barrabés, elempresario recomendado por Begoña Gómez para concursos públicos se entrevistó en Moncloa con el propio presidente por mediación de su esposa. Al parecer Barrabés presentó al presidente y a su asesor económico Manuel De la Rocha, una plataforma para canalización de fondos europeos. Esta es la de hoy pero llevamos un goteo permanente de informaciones sobre las actividades de Begoña Gómez, tantas que la misma aludida ha enviado un escrito de rectificación al diario El Confidencial, que está investigando a fondo -José María Del Olmo que es un excelente periodista de investigación y está haciendo un trabajo muy serio- para protestar por esas informaciones porque dice la esposa del presidente que se ha manipulado un titular".

"Ahora no ha desmentido ninguno de los extremos de las informaciones publicadas. También Red.es el organismo público que contrató con carta de recomendación de la esposa del presidente mediante los servicios de la empresa de Carlos Barrabés ha puntualizado algunos detalles menores de la información, pero no el fondo de la información, que la empresa recomendada por Begoña Gómez ganó el concurso solo gracias a criterios subjetivos ya que su oferta económica y técnica era inferior a otras".

"La semana pasada Alberto Núñez Feijóo adelantó que no pretenden citar a la esposa de Sánchez, hoy veremos si cita en el presidente del Gobierno para que explique los negocios de su mujer. Vamos a ver eh la lista de comparecientes se puede ampliar en el futuro".

"Pero una inquietud que empieza a ser un run run. El 20 de febrero se produjeron la detenciones de Koldo, de Aldama, de todos los demás y un mes y medio después seguimos sin tener noticias de los volcados de los móvilesy ordenadores incautados. "¿Eso es casualidad o es causalidad o es que se está retrasando hasta después de las europeas? Porque en una operación normal en menos de un mes ya se habría presentado el correspondiente informe de la UCO. ¿Se está presionando a la UCO para que no realice el volcado hasta después de las europeas? Porque a estas alturas ya tenían que tener los fiscales el contenido de los móviles. ¿Está el director general de la Guardia Civil presionando para que se demore esa entrega? Es simplemente una pregunta.