Herrera: "Se han puesto a investigar al juez que instruye el caso contra Begoña Gómez a ver si le sacan algo”

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la decisión del Supremo de mantener la orden de detención de Puigdemont

"Hoy es una jornada para hablar del Tribunal Supremo, para hablar del 'no' a la malversación, para hablar de cómo un tribunal en un auto, la Sala de lo Penal concretamente, puede explicar en una lección de solvencia jurídica extraordinaria, como la ley no la aplica el gobierno. Las leyes la aplican los jueces y en este caso la aplican en los mismos términos que señala la ley".

"El problema está en que una ley hecha deprisa, por mamarrachos jurídicos y además con la clara intención, incluso redactada por los propios a los que va a beneficiar la propia ley. Una ley que es un auténtico bodrio tiene los suficientes agujeros como para que esa aplicación permita que no se incluya alguno de los delitos que la ley también quiere amnistiar".

"Puigdemont y el resto de los responsables del golpe independentista del 2017 tendrán que esperar para verse completamente libres de los delitos porque esa ley ha sido tumbada en lo que se refiere a uno de sus cargos principales que es el de malversación. Al final el Supremo no ha planteado, al menos de momento, lo que todos dábamos por hecho que iba a hacer, que es una cuestión perjudicial ante instancias europeas. ¿Por qué? Porque los magistrados han considerado que la propia ley de amnistía que con tanta urgencia, atropello, redactaron Bolaños y el abogado del prófugo, ha resultado ser una chapuza técnica a la altura de los que la redactaron".

"Dice el Supremo: es la propia ley la que impide la amnistía de la malversación porque establece unas condiciones para la misma que no se cumplen, es decir que no hay enriquecimiento personal. Y la segunda que no afecte a los intereses de la Unión Europea. Y a juicio del Supremo no se dan esas condiciones porque la malversación ha permitido a quienes la practicaron beneficiarse económicamente porque no aportaron su patrimonio sino el patrimonio público a la causa que defendían".

"Lo que viene a decir la ley es, oiga el golpe de Estado se puede dar siempre que te lo pagues tú de tu bolsillo".

"Y en cuanto a los intereses europeos, el Supremo considera evidente que claro un triunfo de la secesión habría afectado notablemente los intereses europeos, empezando por la capacidad recaudatoria. El Supremo no ha entrado a desmontar la capacidad del Poder Legislativo para hacer una ley -aunque esta ley sea todo lo que queramos-. (...) Lo que dice el Supremo es definir la aplicación de la ley y eso forma parte de sus funciones. No hay ninguna interferencia a la capacidad del legislativo para hacer un bodrio, lo que hace es delimitar consecuencias de ese bodrio según su propio contenido".

"Es muy difícil mantener que siete jueces del Supremo, cada uno de su padre y de su madre, estén prevaricando para dictar una sentencia injusta, un auto injusto".

"Hace años eran los independentistas los únicos que atacaban a la justicia, ahora el PSOE se comporta exactamente igual que ellos".

"Y la sentencia también sugiere la dudosa constitucionalidad de la amnistía. Y por qué les he dicho yo al principio, de momento Puigdemont y el resto de delincuentes van a tener que esperar. Pues porque ahora se abre un trámite de consultas que después acabará en un recurso ante el Constitucional. Y al fondo de esa historia está Candido Conde-Pumpido, que ya se va a encargar de manchar un poquito más la toga".

"¿Esto como impacta en la situación política de España, qué impacto tiene esto en la estabilidad política de este gobierno, en la situación política de Cataluña? Pues vaya usted a saber. Hombre Sánchez y los independentistas tienen un acuerdo de fondo a salvo de cualquier contingencia. Sánchez intenta pagarles y ellos hacen como que no se enteraran cuando no les paga. Ya veremos qué pasa con esto".

"Y luego además Sánchez anuncia que va a presentar un paquete de regeneración democrática, que va a quitar la publicidad institucional a medios que viven de ellas sin tener audiencia. Pues oiga con darse una vuelta por las webs del independentismo, el Nacional y otras excresencias que hay por ahí, que se dicen periódicos y que yo vive del dinero público de la Generalidad, estos son incapaces de generar un duro de nada. Algunos de los portalitos de Belén, El Plural que ha deparado un momento inenarrable de bochorno".

"Fíjense, se han puesto a investigar al juez que instruye el caso contra Begoña Gómez a ver si le sacan algo. Se fue al registro a buscarle propiedades al juez que como saben se llama Juan Carlos Peinado García y descubre -que escándalo- que Juan Carlos Peinado García tiene propiedades registradas con dos DNI distintos. Bueno, el Watergate".

"No es que el juez tenga dos DNI distintos, sino que hay dos personas distintas que se llaman Juan Carlos Peinado García. Vaya por Dios, Cómo lo va a regenerar esto Sánchez, que además ha dicho que un Fiscal General del Estado imputado por el Supremo no tiene por qué dimitir. Pero es que Sánchez diría lo mismo aunque fuera condenado, aunque sea condenado no tiene por qué dimitir, esa es la regeneración".

