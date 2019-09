Herrera: "Que nadie se engañe, Errejón es un populista de tomo y lomo"

Audio

Son las 8, las 7 en Canarias de un jueves con temperaturas agradables, cielos despejados con algunas nubes por el norte, el otoño entra seco y soleado, lo que no es necesariamente una buena noticia por muy a gusto que se esté.

A las 8 en Barcelona se va a seguir buscando a un bebé que tiraron al río. Ya el enunciado, un padre tira a su bebé -vivo o muerto, no se sabe- al río Besós es sumamente tremendo, escalofriante. Ayer 12 horas de búsqueda y nada, no hay rastro del recién nacido. Un cuerpo tan pequeño se podría haber desplazado hasta el mar y sería muy difícil dar con él. Es una historia terrible, dos menores de edad ocultan un embarazo no deseado. Él 16 y ella 13 años. Alquilan una habitación de un hotel y ella da a luz el lunes. Poco después -y no se sabe lo que pasa en medio, hay lagunas-, una gente ve como un chaval de unos 16 años está tratando de enterrar en la orilla del río el cuerpo de un bebé, que parece que ya era cadáver, y al verse sorprendido, lo tira al río. Se va y deja una maleta con sangre y ropa.

Las cámaras de seguridad han acabado de completar el puzzle. El muchacho llega al bar con la ropa mojada, se hace el nervioso, dice que le han robado una maleta, que alguien le quería matar, se fabrica la coartada y llama a su padre para que venga a recogerle. A los del bar les llama la atención que entrara muy nervioso pero que una vez hiciera la llamada se quedara tranquilamente esperando en la barra.

Se presentan los padres y lo llevan en un taxi. El padre llama a la policía para denunciar el atraco a su hijo. A la vez que el padre, también hay testigos que llaman para decir que un joven estaba arrojando a un bebé en el río. Atan cabos y el chico acaba cantando.

Aún quedan por aclarar muchas cosas, si el crío nació vivo o muerto, si lo mataron, se murió... En todo caso, cualquier opción es absolutamente terrible. En la cabeza de esos muchachos, qué tipo de trastorno hay para hacer una barbaridad así con un recién nacido... Pues hay gente de esa en la vida...

Por otro lado, la España política del 10 de noviembre se anima mucho... Ayer se presentó el que faltaba para el cuadro, que es un elemento que ya divide a la izquierda en tres. Veremos si Alberto Garzón no sale con IU y la divide en cuatro...

Iñigo Errejón se asomó a la arena política con la capa socialdemócrata de toda la vida, como si lo hubiera sido. Que nadie se engañe con él, Errejón es un populista de tomo y lomo. Es un enemigo de las libertades individuales y se va a disfrazar de moderno, de moderado pero un dogmático de tomo y lomo, un especialista en hacer 'escraches' en la universidad a diputadas que van a dar una conferencia como Rosa Díez. Es partidario de 'Chavez vive, la lucha sigue' y de que se come tres veces al día. Es cofundador de Podemos con Pablo Iglesias. Ahora aprovecha la plataforma de Manuela Carmena 'Mas Madrid' y da el salto a la política nacional con una formación que no ha tenido valor para llamar 'Mas España' y que se ha quedado en 'Más País'. España es una palabra que crea alergias en determinados individuos como este.

No hagan caso, lo va a hacer es ponerse al servicio del PSOE. Ayer presentó su formación en la sede de UGT, que ya es en sí mismo un mensaje. Lo hizo justo a la misma hora que en el Círculo de Bellas Artes Pablo Iglesias presentaba un libro de esos que pretenden reescribir al historia de España.

Inmediatamente en cuanto apareció Errejón todas las cámaras se fueron con él. Lo que ha dicho es que ha venido a ponerle los escaños al servicio de Sánchez. Las cosas que defiende Errejón son las mismas que defiende Pablo Iglesias o Alberto Garzón. Que haya una cuestión de formas y ahora una estrategia política, seguramente le hace variar el sentido de los afectos y de la expresión pública, pero sepan quien es el personaje.

La Cadena COPE puede confirmar que al menos dos de los siete detenidos por la Guardia Civil en Cataluña han admitido haber comprado material para hacer artefactos explosivos y haber hecho ensayos. Hay un mosqueo en el ministerio de Interior notable con esta operación. La Guardia Civil se la comunica al Ministerio pero no le da todos los datos, o eso es lo que parece o se deduce del hecho de que Marlaska les haya abroncado. ¿Que pasó? La Guardia Civil había comunicado que el operativo era importante pero no le explicó muchas cosas, como tampoco lo hizo a los Mossos. Fue una operación muy discreta, si lo llegan a saber los Mossos, tal y como están trufados con elementos independentistas, lo primero que hubieran hecho sería pegar el chivatazo y la operación se hubiera ido directamente al garete.

A pesar de las evidencias y de los explosivos, Torra sigue diciendo que son unas bellísimas personas y que no se les puede criminalizar y bla, bla, bla...