Herrera desvela el regalo de Reyes que más le ha emocionado: "¡Para qué quiero más!"

Mañana, 7 de enero, le habremos visto la espalda al rey Baltasar, que como los otros dos se ha dado un lote de trabajar esta noche y de desempolvar de toda la magia de la que son capaces, para poder cumplir su cometido en tiempos difíciles. Porque la pandemia se lo ha puesto difícil a los Reyes Magos. No han podido salir en cabalgata. Unas veces han llegado en globo y han sobrevolado las ciudades, otras veces han aparecido en imágenes... Aquel discurrir por las calles con cientos de miles de personas recibiendo caramelos no se ha dado.

Y luego, además, anda por ahí una borrasca llamada Filomena que va a dejar un manto de nieve en la Península Ibérica. Esta gente son magos pero también tienen frío, a pesar de que la capa de los reyes abriga mucho.

Tengo, creánme, hoy muy pocas ganas de hablar de la pandemia, de la vacuna, del ministro, de la pascua militar y de otras muchas cosas. A mí me gustaría hoy hablar de esas carreras alocadas por los pasillos en busca de la habitación o el lugar donde los Reyes han dejado algún regalito. Los Reyes son también sensibles a las crisis, ¿eh? A pesar de que sean magos. Pero siempre alguna cosa hay. Cuando he bajado al despacho para poder hacer el programa me he encontrado con tres calcetines maravillosos, uno de ellos con el escudo del Betis. ¡Para qué quiero más! Eso es síntoma de felicidad.

Todos los que tenemos memoria, nos acordamos de cuando nosotros también nos levántamos por la mañana e íbamos al lugar donde habíamos dejado los zapatos, la copita y el polvorón de la Estepeña a los Reyes Magos. ¡Y cómo corríamos! A mí tenían que atarme con dos correas porque desde las 4 de la mañana me quería levantar. Tenía que dormir una tía conmigo, que me decía que me quedara en la habitación porque a los Reyes les molesta que se les interrumpa en su trabajo. A las ocho de la mañana prácticamente están recogiendo y se están marchando a su casa. Por lo cual, niños y mayores, ponedme de fondo tranquilamente que yo os explico lo que pasa, pero vosotros disfrutad de lo poco o mucho que haya llegado. En cualquier caso, lo que haya llegado está cargado de buena ilusión y voluntad para todos. Ni el frío ni la pandemia han impedido a los Reyes Magos repartir regalos por las casas del país. Sin cabalgatas y con todas las garantías.

"NO VA A SER UNA CUESTA DE ENERO, VA A SER UN EVEREST"

Lo preocupante no está en que los Reyes Magos hayan sido generosos o hayan podido cumplir con los sueños de casi todos. Todos los sueños nunca se pueden cumplir. A veces, está bien que no se cumplan todos y que siempre quede algo de esperanza para una próxima ocasión. Lo importante a partir de mañana, cuando todo esto se desvanezca y se hayan tirado a la basura los paquetes y los cartones, Comienza, queridos niños, una cosa que cuando crezcáis espero que conozcáis con menos dureza de la que vamos a conocer los mayores a partir de mañana, que es la pavorosa cuesta de enero. No nos espera una cuesta de enero, es un Everest. A pelo y sin oxígeno, en muchos casos. Y casi sin un oso en la cabeza atado para que el frío no nos congele. Una pavorosa cuesta de enero por varias razones. Porque la pandemia sigue disparada. Era inevitable por muchas medidas que se hubieran tomado. Imaginemos lo que hubiera sido si no se hubieran tomado las medidas restrictivas. Ayer, 24.000 nuevos contagios y 352 fallecidos. Y una incidencia que roza los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Y ahora vienen las medidas duras que se van a tomar por las diferentes CC.AA.. En La Rioja, en Baleares, en Extremadura... Ya veremos cómo serán los próximos días. Castilla y León quiere pedir al Gobierno que autorice volver a un confinamiento con el de marzo. Al menos, durante un par de semana. En el Reino Unido están todos metidos en casa ya.

La vacunación no es sólo un pinchazo para evitar los dolores que llevan hasta la muerte una enfermedad como el covid-19. También es un vector de progreso. Un vector de crecimiento. El Banco Mundial nos ha dicho que de la vacuna no sólo depende de la mayoría de los ciudadanos, sino también el crecimiento económico. Si no hay vacuna, olvidémonos del crecimiento económico. Con lo cual, los Gobiernos y las industrias farmacéuticas deben estar al servicio de que eso progrese.

La burocracia de Bruselas hoy previsiblemente da el visto bueno a otra vacuna, la de Moderna. Y dentro de poco tendrá que hacer lo mismo con la de Oxford. Hay que llenar España de vacunas y hay que llenar España gente que ponga vacunas. De profesionales de la Sanidad que están dispuestos a trabajar noche y día. La gente de la sanidad en España. La sanidad pública y privada, que también es bueno que colabore en esto.Y hacer lo imposible para que este virus no se endureza y para que la vacunación no se empatane. Si eso lo avanzamos, no ahora despacio y de forma desigual, tenemos alguna esperanza de que esta cuesta de enero no se convierta en una ascensión imposible.

AGRESIÓN DE MENAS A UN NIÑO AUTISTA

Vídeo

En el barrio de Sants, un grupo de menas ha agredido a un niño con autismo. Lo graban en vídeo y lo difunden. Como suele pasar en estas cosas, se identifica a quienes están ahí. Y uno de los que participó en ese linchamiento se entregó. Se monta una concentración en la plaza de Sants en respuesta a la agresión a un niño autista. ¿Quién la convoca? El colectivo de personas psiquiatrizadas y neurodependientes de Barcelona. Pero en ese lema dice: "Contra el racismo, que aprovecha estas situaciones para defender su discurso de odio". Pero bueno, chico, no os anticipéis. Sois incapaces de ser definitivos en este tipo de asuntos. ¿Contra quién se organiza esa manifestación: contra los que agredieron o contra los que supuestamente van a aprovechar que los agresores son menas y van a hablar mal de los magrebíes? Menuda anticipación.