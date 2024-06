Herrera: “Después del batacazo electoral no descarten una crisis de Gobierno por alguna parte"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la crisis de gobierno que dejan los últimos comicios o la publicación en el BOE de la ley de amnistía.

"Miren, les doy una novedad o les adelanto algo que seguramente ustedes ya saben. Las dulces derrotas no existen, las dulces derrotas no sirven para nada porque la dulce derrota expuesta al aire de la mañana acaba amargando como los pepinillos y si no que se lo pregunten al de la dulce derrota esta mañana cómo tiene que estar", ha comenzado el comunicador.

El primer sonido: el presidente del Parlament y la apertura de diligencias al hermano de Sánchez

"Los relatos y las ficciones duran lo que la gente tarda en votar, la cantinela de la remontada, el éxito de la resistencia electoral del PSOE, se va a descascarillando por momentos. Ayer la ejecutiva del PSOE se aplaudía a sí misma, era es un festival de secta. A Sánchez se le hace más dura la derrota del domingo. Tiene varios nombres propios, Yolanda Díaz el hermano de Sánchez, la esposa de Sánchez y la Fiscalía europea y también el procés y la reconciliación por aquí te quiero ver, estoy poniendo el dedo tieso, que además se ha visualizado en la elección de presidente del Parlamento catalán".

Dimisión de Yolanda Díaz

Sobre la dimisión de Yolanda Díaz, Carlos Herrera ha señalado que "se va antes de que la echen los suyos, después de la enésima derrota electoral, después de que hunda me parece que es el quinto proyecto ya".

¿Crisis de gobierno?

"Sumar tiene camino de caber en un taxi. Tiene más ministros que eurodiputados, pero bueno no hay ninguna novedad la desastrosa gestión de esta señora que deja la dirección de Sumar pero quiere seguir en el Gobierno como vicepresidenta. Veremos, porque eso ya no es decisión de ella, sino de Pedro Sánchez. Y después del batacazo electoral no descarten una crisis de Gobierno por alguna parte".

"Con Yolanda se va la marca blanca del PSOE y apuesten porque la izquierda va a endurecer sus posiciones frente a Sánchez. No son los únicos, también el independentismo ha decidido incrementar la factura de los apoyos. Ayer se vio en Cataluña. También hay alguna tímida voz como Emiliano García Pageayer en TRECE que confirmó que la situación es inviable y se debería ir de alguna manera a elecciones, lo dejó caer pero bueno, ahí queda".

Parlamento catalán

Herrera se ha referido a la composición de la Mesa del Parlament de Cataluña como "la brillante operación de normalización y pacificación de Cataluña llevado a cabo por Sánchez con los indultos y la amnistía, ayer mostró la realidad del fracaso". "La constitución del nuevo Parlamento catalán ayer tarde tuvo de todo, desobediencia al Constitucional, lazos amarillos, discursos desafiantes, exclusión de los representantes de buena parte de los catalanes, o sea la paz sanchista".

Salvador Illa, explica Herrera, "ganó con claridad las elecciones del 12 de mayo pero ayer no consiguió controlar la formación de la Mesa del Parlamento. Los soberanistas se unieron para hacer presidente a un perfecto inútil, que es Josep Rull, dirigente de Junts, que formó parte del gobierno de Puigdemont condenado por golpista y la presencia de Junts significa ni más ni menos que Puigdemont teledirige desde Waterloo todo lo que va a suceder a partir de ahora en Cataluña".

"Y la primera decisión que sale del Parlamento de Cataluña es desobedecer al Constitucional. Toc toc toc Gracita Pumpido,¿estás ahí? Ayer se permitió votar a los diputados huidos de la justicia que el Constitucional dijo expresamente que no pueden por vía telemática. Los ilusos o los tramposos pueden negarse a ver la realidad, pero con Puigdemont al mando volveremos al 2017".

"Y luego el PSC no quiso negociar con el PP, ni consideró cederle un puesto en la mesa, se lo dio a los comunes que tienen la mitad del apoyo popular. Y salvo que vaya a una coalición muy improbable con Esquerra y Junts a la vez si Salvador Illa llega a gobernar Cataluña necesitará algún tipo de complicidad con el PP y sus 15 diputados y ayer cegó esa posibilidad, porque el PSC es así".

"Pues ahora pasará lo que quiera Puigdemont, si quiere presentarse se presentará, si quiere bloquear la investidura de Illa tiene medios para hacerlo y si quiere ir a buscar la repetición también".

"La ley de amnistía ya se publicado en el BOE, ayer la firmó el Rey por la tarde, veremos eso como aclara el calendario".

"Hermano y esposa de Sánchez, en los tribunales"

"Yo no conozco ningún caso de presidente que tenga en los tribunales a su hermano y a su esposa, eso es absolutamente inédito. Le cuento las dos cosas por separado. El caso Begoña. El juez Peinado recibió ayer el apoyo del Poder Judicial, pero la principal novedad del día es la irrupción de la Fiscalía Europea en el asunto. Reclama para sí la instrucción del caso de Begoña. Ojito que puede llevar trampa. Los fiscales españoles situados en la Fiscalía Europea, Ignacio De Lucas por ejemplo, son de la confianza de Álvaro García y Dolores Delgado, o sea dependen de Sánchez, que es el que le puso allí y vamos a ver si no van a querer desmontar las acusaciones y el caso de Begoña y el de Koldo, que todo es posible".

"Pero ayer también se abrieron diligencias judiciales contra el hermano del presidente a raíz de otra denuncia a Manos Limpias por presuntos delitos de oiga, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Se le acusa de percibir unos ingresos públicos, puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, cuyo presidente es secretario general de los socialistas extremeños, el heredero de Fernández Vara, como coordinador de actividades de los conservatorios. Nadie le ha visto ejercer y figura como residente en la localidad portuguesa de Elvas, pero tampoco lo han visto por allí y el supuesto domicilio es inhabitable. Esa residencia portuguesa le permite rebajar sensiblemente la tributación por un patrimonio millonario, que tampoco se corresponde con los ingresos declarados. Pues vamos a ver. A ver si es que esto también es otro punto en la falta de estabilidad y equilibrio del gobierno de Pedro Sánchez".

Por último ha advertido el comunicador, que "el Constitucional va a tumbar la sentencia de los ERE. Constitucional sanchista, toc toc Gracita Pumpido, vuelves a ejercer como casación de Supremo en una extra limitación clara de funciones, que es revisar la sentencias del Supremo. El primer recurso que será estimado es el de Magdalena Álvarez".

"Qué casualidad que hace cuatro días en el famoso mitin de Benalmádena Begoña Begoña Begoña viva Begoña fue jaleada por Sánchez diciendo que había sido víctima del lawfare, de la ultraderecha judicial y esto y lo otro. Qué rapidez Gracita Pumpido, a ver si tienes la misma en llamar la atención a los que no han hecho caso del Constitucional en el Parlamento de Cataluña, ¿a que no?", ha concluido el comunicador.