Emiliano García-Page en una entrevista con Antonio Jiménez le ha sugerido a Pedro Sánchez el adelanto electoral tras la derrota del PSOE en las elecciones europeas: "no hay que tener la voluntad de eternizar lo inviable" ha manifestado el líder socialista. Además, Page ha sido muy crítico con los resultados de su partido en los mencionados comicios: "a mí no me han gustado los resultados. Si el objetivo es sobrevivir, es suficiente. Pero, ha ganado el PP. La lectura no puede ser positiva"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pasado por el plató de 'El Cascabel' de TRECE para analizar la actualidad política tras las elecciones y la sanción de la Ley de Amnistía por parte del Rey. Sobre las elecciones europeas, Page invita a su partido a reflexionar: "habría que empezar a cambiar la mecánica del día de reflexión antes a una semana de reflexión después. Queda mucha reflexión. El Gobierno y el PSOE tenemos que reflexionar. La situación es hoy en la gobernabilidad más compleja que ayer". Precisamente, respecto a los resultados que han arrojado los últimos comicios, el presidente castellanomanchego se muestra preocupado con el populismo: "creo que hay un exceso de populismo. Demasiado frentismo. Lo positivo es que Europa, aunque sigue con amenazas de radicalismo, va a construir ideas sobre la socialdemocracia y el Partido Popular. Mi miedo es que en Bruselas se instaurara un gobierno tan frentista como el que tenemos en España".

"Lo que sería conveniente es no insistir más en la vía del frentismo y del populismo que nos está hoy rompiendo. Nunca he visto desde el comienzo de la Transición un momento en el que esté tan de espaldas una mitad del país de la otra mitad, aunque no sean mitades proporcionales; esto no conduce a nada, habría que trabajar en la otra dirección", ha añadido Page.

"Hemos perdido la batalla"

Emiliano García-Page ha aseverado durante toda la entrevista que dimitiría si tuviera que votar a favor de la amnistía: "si un día tuviera que decidir algo que te contraviene por completo, lo más razonable es que dimitiera. No me plantearía ser un tránsfuga. Los diputados no se pueden someter a mandato imperativo. Hay que dar la batalla hasta donde se puede". "Nosotros hemos perdido la batalla en el PSOE", ha apostillado Page.

Sobre su posición respecto a la tramitación de la ley de amnistía y las críticas recibidas, Page se muestra contundente: "sería más cómodo no atender preguntas. Muchos me lo reprochan en la organización. ¿Alguien se cree que yo puedo pararlo? Soy formal, serio. Respondo cuando me preguntan. Al final parece que tenga yo la culpa de la amnistía", ha concluido.

El CIS distorsiona, según Page

Sobre el CIS y sus errores en los pronósticos de las elecciones al Parlamento Europeo, "el CIS hace más daño que otra cosa. Lejos de beneficiar al Gobierno, le perjudica. Provoca hilaridad en la sociedad más formada. No ayuda. Es una asignatura pendiente en la normalidad democrática. Lejos de ayudar, enturbia, distorsionando", ha sentenciado Page.

Preguntado por el caso judicial que rodea a la mujer de Pedro Sánchez y las cartas del Presidente, Page responde: "no he conseguido procesar lo que ha pasado. En el comité no entre en la lógica de la carta. Cuando he tenido acusaciones de honestidad hay que explicarlo y combatirlo. Es bueno dar explicaciones. El sistema judicial es enormemente garantista".