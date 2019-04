Herrera: "Democracia es que el matonismo independentista no deje hablar a Álvarez de Toledo, pero a Otegi sí"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Lolas, Lolitas, María Dolores, Marilós, a todas, feliz día este Viernes de los Dolores. 12 de abril del 2019. Este Viernes de los Dolores de Nuestra Señora, los sufrimientos de María en la Pasión y Muerte de Cristo, que es la que vamos a revivir en estos próximos días, en los días de Semana Santa, después, cuando ya finaliza esta Semana de Pasión y antes de que comience la Semana de Pascua.

Bueno, pues damas y caballeros, viernes 12 de abril. Suben las temperaturas de forma generalizada y la salida de Semana Santa ya es una realidad. Hay quien se va hoy y va a estar unos cuantos días por ahí dando vueltas. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Ojo con las carreteras. Sube el precio de la gasolina. Ojo porque también hay problemas, por ejemplo, hoy con la huelga de seguridad en el aeropuerto de Madrid Barajas. Vaya usted un poco antes si tiene que tomar algún avión.

Hay varias noticias que se ven. Por eso las noticias que se ven, las que son aquellas capaces de con una foto resumir, ¿verdad?, no dar demasiadas más explicaciones. Y hoy hay dos, tres, cuatro fotografías que permiten saber cuáles son los compases de la actualidad de esta jornada de hoy en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que, además, certificados a través del streaming de nuestra página web, llegan a este programa.

Desde luego, el ruido que se ha montado estos días a cuenta de los dos millones y medio de audiencia que ha dicho el EGM que tenemos ha hecho que muchos tengan, sientan curiosidad por saber qué es eso de lo que se habla. Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él, un programa de radio sereno y entretenido donde buscamos aplicar sentido del humor, cordialidad y queremos dar sitio a todos. Hacer sitio a todos los que quieran venir, donde todos tengan un lugar para decir aquello que consideren oportuno decir.

Alguno de ustedes conocerá a Julian Assange. Ayer les contábamos poco antes de las 12 que se le acabó el cuento. ¿Este quién es? Hombre, si se ha acabado el cuento es porque es un cuentista. Pero Julian Assange, miren, es un tipo bastante inteligente, australiano que en realidad era un hacker y que monta una página llamada 'Wikileaks' donde en algunas cuestiones divulgaba algunos asuntos de interés mundial y en otros sencilla y llanamente robaba información. Si no la robaba él, quien la robaba se la pasaba a Assange y la publicaba. Por ejemplo, la robaba el soldado Manning y eran documentos del Gobierno norteamericano sobre la guerra de Irak y Afganistán, sobre el comportamiento no precisamente exquisito de sus fuerzas armadas y en el 2010 lo publica.

Eso le vale que los Estados Unidos le busquen. Va a Suecia a dar una conferencia y dos mujeres le denuncian: una por violación y otra por abusos sexuales. Entonces él teme que las autoridades suecas le detengan si va a declarar y luego sea extraditado a Estados Unidos. Bueno, va al Reino Unido, es detenido en el Reino Unido, lo dejan en libertad condicional y se mete, se refugia en la Embajada de Ecuador. Rafael Correa la deja quedarse en el piso de Ecuador.

Y se ha llevado 7 años ahí. 7 años metido en un piso. La embajada de Ecuador es un piso, no es otra cosa, ¿no? Fíjense ustedes que no es un gran casoplón. Y 7 años metido en una habitación sin salir más que a la azotea, supongo, te crea algún que otro desequilibrio, eh. Y ya si viene encima desequilibrado de casa, bueno... Así apoyó el golpe de Estado catalán como lo apoyó, luego anduvo en tratos con Putin, el hombre que puso al servicio de Putin buena parte de su operativo. Este se entrevistó con Oriol Soler, que es uno de los teóricos del independentismo catalán, en la embajada de Ecuador.

Bueno, al final los de Ecuador se han hartado, lo han echado a la calle y, bueno, resulta que es que miren por donde, allí estaba la Policía para detenerle. Ya veremos cuál será su futuro. Vamos, el cuento, una buena parte del cuento ha acabado.

Otra de las imágenes que hacen del día o que explican el día es la imagen de eso que se llama escrache, pero es que escrache se queda pequeño. El acoso, la intimidación, la agresión en una palabra a una mujer. Oiga, agresión a una mujer, que todavía estoy esperando yo reacciones de las de guardia para ver si protestan por esto, aunque la mujer sea de derechas. Bueno, o encabece la lista de un partido como es el Partido Popular. Pero es que no ha salido nadie. La agresión a Cayetana Álvarez de Toledo.

¿Qué agresión es esa? Bueno, Cayetana con otros líderes del PP y de Ciudadanos iba a la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una cueva importante de extremistas, a respaldar un acto de un grupo de estudiantes que se llama S'ha Acabat!, se ha acabado, que defienden la Constitución, que son... Bueno, esos tíos, tíos y tías, tienen lo que hay que tener.

Bueno, y allí una turba, una turba acosa, empuja, le quiere impedir entrar, quieren darle patadas y consiguen tirarla al suelo. Y en lugar Cayetana de meterse por la puerta lateral como lo dijeron, oiga, entre por aquí, dijo: "No, no, no". Miren, la democracia entra por la puerta principal y consigue entrar ante toda esa turba que, como les digo, querían intimidar y silenciar con el propio matonismo universitario tan propio de muchas universidades públicas en España, donde pretender dar una conferencia si eres Rosa Díez o si eres Cayetana o si eres Vidal-Quadras o si eres Albert Rivera, bueno, eso es de... Incluso les diría que si hasta eres un miembro moderado del PSC. Bueno, ante la bobalicona pachorra de los rectores españoles amedrentados todos. Ante la complicidad de la izquierda y el nacionalismo, que son incapaces de censurar actos como ese. Y ante el problema del alto número de catalanes que justifica esos actos, entre ellos buena parte de la prensa. Alguna, incluso, se calla. Y alguna de la que no es catalana también se calla. No busquen en el diario 'El País' una sola referencia de este asunto. Estas son universidades en las que puede hablar con libertad Arnaldo Otegi, pero no Cayetana. Ese es un territorio enfermo de la intolerancia, víctima de sí mismo.

Y la campaña electoral y lo que nos espera en estos próximos días con las estrategias más o menos claras y con los debates que no van a llegar. Miren, los debates en una campaña electoral y, además, en una campaña electoral que va a ser clave en el vuelque del voto de los indecisos, que son muchos. Una campaña electoral como esta necesita debates, contraste de opiniones. Se necesita que los dos que tienen posibilidades de ser presidente del Gobierno se sienten en una mesa y se digan a la cara todo lo que quieran, incluso que usted no es decente, que es lo que le dijo Pedro Sánchez a Rajoy en aquel debate que Rajoy sí quiso tener con Sánchez, que puso el grito en el cielo cuando veía que es que no iba a tenerlo o no iba a tenerlo a su alcance.

Bueno, pues ahora él es presidente y él se quita del medio porque vamos... Porque da igual. Porque estos pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que quieran. Va a crear un debate donde estén todos, pero sobre todo, donde esté Vox, que es lo que le interesa a Sánchez, la visualización de Vox. Los debates son derechos de los ciudadanos, no es un arma simplemente de los políticos para su promoción. Es un derecho de los ciudadanos para saber qué piensan, qué quieren hacer y qué contradicciones tienen unos y otros. Pero con Sánchez, con Sánchez de por medio no esperen ustedes esas cosas ni mucho menos.