Herrera: "El PP debe enseñarle a sus votantes cuáles son sus diferencias esenciales con Vox"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es 14 de marzo del 2019 y bueno... El tiempo hoy se parece al de ayer más o menos en esta primavera anticipada. La verdad es que para la primavera oficial queda nada. Queda una semana, como aquel que dice, mal contada. Y habremos de disfrutarla debidamente. Ya casi nos hemos jamado la mitad del mes de marzo. Y en eso estamos.

¿Y en qué estamos hoy? En varios escenarios. Eso tan cursi de estamos con los escenarios políticos. A veces los periodistas somos un poquito redichos y particularmente algunos más redichos que los demás.

Bueno, pues lo de los escenarios. ¿Qué escenario? Los escenarios donde, por ejemplo, están colgados los lazos amarillos estos en edificios públicos de la Generalidad, que le ha dicho la Junta Electoral Central a la Generalidad, a Torra, quite usted eso.

Y aquí ayer había apuestas 100 a 1, 1 a 100, la verdad es que no sé, pero bueno, todo el mundo daba por hecho que este iba a decir: “Lo va a quitar tu prima la 'pelá' vestida de corto” que, efectivamente, es lo que ha dicho. “No lo voy a quitar”.

¿Y eso es un delito de desobediencia? Sí, pero bueno... Eso es una multa a no ser que un juez ahora coja y diga, instado por la Fiscalía o por alguna parte, y le diga a los Mossos: “Oiga, quiten ustedes los...” Entonces, ahí sí que vamos a tener una situación curiosa.

Luego hay muchas lecturas del voto útil y del no voto útil, el sí o el no, el todo lo contrario, la tesis de Sánchez y esa mentira que se montó la Moncloa. Y también el Brexit, que es otra de las noticias del día. Y usted dirá: “A mí el Brexit, ¿qué quiere que le diga? Eso es un problema de los ingleses. Allá ellos con su propia trampa. Allá ellos con la que se han montado, las mentiras que se han contado, la poca necesidad que había de ese referéndum”. No, no, no.

Miren, los británicos llevan lo suyo porque, antes les decíamos, eran como José Luis López Vázquez en 'La Cabina' intentando salir y no puede salir. Pero es que la salida de los británicos depende de qué manera, le afecta seguramente a usted. “¿A mí?” Sí, sí, a usted. A usted porque... Se lo explico con tranquilidad.

Mire, ayer por 4 votos, es decir, rozando el palo, el Parlamento británico evitó que desde Europa se aplicase el Brexit a las bravas. Sin ningún tipo de acuerdo. Sin cremas. Y, por lo tanto, ¿eso de qué sirve?

Bueno, pues sí Europa no dice que hay un nuevo plazo para que se lo piensen, los escenarios son muy claros: o el Brexit duro o el acuerdo que hay porque otro no va a haber o anuncian otro referéndum. Eso ya se lo conté yo ayer.

Pero finalmente ayer desecharon el Brexit duro. Hoy lo explica muy bien, como todo lo que explica siempre mi querido Pepe Oneto en Republica.com, recogiendo los posibles escenarios que pueden darse en este Brexit, que los recoge la prensa británica, que son: el escenario suave, el grave o el directamente el Armagedón.

Ahora mismo el país está bloqueado, y es un gran país Gran Bretaña, está bloqueado. ¿Bloqueado qué significa un escenario grave o qué significa directamente el escenario Armagedón? Un Brexit duro. Pues que el puerto de Dover se puede quedar colapsado, que los supermercados de Cornualles o de Escocia se pueden quedar sin comida, que en dos semanas, eso ya es el Armagedón gordo, puede no haber medicinas en un hospital de Londres, que puede haber escasez de recursos básicos, de combustible, de alimentos. Oiga, la industria del automóvil lo puede pasar mal. Puede haber una crisis de todos los productos agrícolas que llegan especialmente desde España.

Le doy algunos datos: desde toda esta coña del Brexit, desde el referéndum del brexit el poder adquisitivo de una familia británica ha bajado en 600 libras al año, 650 € más o menos. Y usted insiste: “Bueno, ¿y a mí qué me importa? Es un problema que se han buscado ellos. Se han hinchado a decir mentiras. Se han creído las tontunas que el populismo les ha dicho, el antieuropeísmo. No, no, no. Si que...”

Miren, los británicos importan cerca de 20 mil millones de euros en productos españoles. Si hay un Brexit duro ellos tienen que proteger su industria. Y para proteger algunas industrias particularmente impondrán aranceles.

“¿Usted quiere seguir trayendo productos españoles? Muy bien, yo le pongo un arancel en la frontera”. Es decir, va a valer un poquito más para que usted británico compre el producto británico. Oiga, eso ya entonces es diferente. Entonces ya es otra cosa.

Miren, por ejemplo, tres sectores básicos nosotros les enviamos a ellos: industria del automóvil, el textil y el agrícola. El automóvil, es que al año exportamos 4000 millones de euros. Una industria del automóvil en España que está tocada, primero porque hay una caída de la demanda internacional, segundo por todas estas tonterías del diésel que hacen los gobiernos y si encima te meten un arancel del 15%, te machaca. Te machaca.

El agrícola, Almería. Oiga, Almería le vende, bueno, no solo Almería. Almería, Murcia, más lugares. Le están vendiendo casi 4.000 millones también a los británicos. Y ahora los británicos dicen, el pimiento, un arancel del tanto por ciento. Vamos a ver, si quieren pimiento los británicos, porque mucho pimiento en las islas británicas no crecen como crecen en Almería. Todo ello sin contar con la grave crisis que afectaría el poder adquisitivo del Reino Unido.

Los británicos tendrían menos dinero para gastar, comprarían menos. Esa cifra de los 20.000 millones de € bajaría sensiblemente. Y ahí sí que notará usted, a no ser que trabaja especialmente en alguno de esos sectores. Y le recuerdo que hay más de 15 millones de británicos que vienen a veranear a España. Son los que más vienen. Bueno, si tienen menos poder adquisitivo, si todo es más caro, si... Pues se quedan en el Reino Unido. Ya veremos qué hacen. O se lo piensan dos veces. Ojo con este asunto del Brexit que es, de verdad, si me permiten la expresión, la expresión es muy ordinaria, es una jodienda importante. Muy importante.

Bueno, y luego aquí en España, hay un debate a cuenta del voto útil. Especialmente el debate lo tiene la derecha. ¿Por qué? Pues porque el centro derecha español está viendo que en todas las encuestas que el que sale es Pedro Sánchez, que es el que tiene de verdad más probabilidad de gobernar tal y como están las cosas ahora. Yo no sé lo que pasará en un mes y medio. Pero tal y como están las cosas ahora, lo más probable es que el día 29 de abril se vislumbre otro Gobierno de Pedro Sánchez.

Bueno, pues la derecha está... Porque los votos de Vox no le van a servir a Vox en algunas provincias para conseguir determinada representación y esos votos van a favorecer al que sea más votado, que puede ser el Partido Socialista. Álava, más de 50% de los votos de Vox podría favorecer a Sánchez. En el País Vasco, por ejemplo, la división de la derecha beneficia a Podemos y a Bildu.

¿Qué es lo que ha dicho Pablo Casado? Oiga, señores de Vox, no se presenten en algunas circunscripciones. Claro, ¿cómo que no me presente? No te presentes tú. Lo que ha hecho Casado no es tan cándido como para pensar que Vox no se va a presentar.

No, lo que ha hecho Casado ha sido apelar al voto útil. Oiga, si votan ustedes a estos... Además de esto, hay algunos que pensamos que claramente el PP lo que tendría que enseñarle a sus votantes son las diferencias esenciales con Vox. Oiga, que si ustedes votan a estos, que sepan lo que votan, pero que es muy diferente que votarme a mí. Porque Vox no se va a retirar. Hombre, sería suicidarse. A Vox le están haciendo la campaña todos los demás. Está pasando como en Andalucía.