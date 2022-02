Herrera: “¿Cuántos trabajadores realmente se van a ver afectados por la subida del SMI?”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7en Canarias, ¿qué tal les va la vida? Es jueves, 10 de febrero del 2022, hoy salimos a la calle sin mascarilla, es solo obligatoria en donde haya eventos públicos, en el exterior digo, en los interiores todavía lo es. Claro, y usted me preguntaba y ¿en las calles con aglomeración? Pues, en las calles con aglomeración no es obligatoria pero yo le recomendaría, bueno, porque lo que dure el frío si usted va a caminar por donde la gente se le puede arrimar hombro con hombro pues, hombre no estaría de más ponérsela puntualmente, no es obligatorio pero sí recomendable, esto ya queda a discreción de cada cual. ¿Puede volver a cambiar esto? Pues no sé, porque estamos en manos de unos tipos que cambian de criterio con una facilidad asombrosa y a lo mejor sí, si viene otra variante. Ésta está bajando, indudablemente, todavía eso no se nota la cifra de fallecidos, aunque la cifra de fallecidos, ya les digo, no es una cifra clara, no nos explican quien muere con, quién muere por, quién muere sin vacunar, qué patologías previas tenía un fallecido, etc, etc. Así que, si mañana llega otra variante, pues qué le voy a contar, toquemos madera, pero en principio vamos a pensar que las cosas van a seguir hacia un terreno más halagüeño.





LA VERDAD SOBRE LA SUBIDA DEL SMI





Luego, el otro estreno de este jueves es el del salario mínimo, el salario mínimo sube a 1.000 €, prácticamente, con 14 pagas y esto, oiga, cualquiera que no sea un energúmeno dirá, los salarios en España son bajos, la vida es cara, la inflación está al 6%,¿cuántos trabajadores realmente se van a ver afectados por esta medida?Dos millones, tres millones, bueno efectivamente, que puedan reunir unos cuantos euros más al día es halagüeño pero claro, la cuenta que hay que hacer queda incompleta si solo vemos esa parte, si no vemos la parte en la que se obliga a la empresa, sin el consenso de los empresarios, esto se ha hecho a las bravas, en el que se obliga a la empresa a pagar más a determinados trabajadores y a pagar más cotización por ese sueldo que es más alto con lo cual el que gana siempre es el Gobierno.

Aquí hay mucho debate con este asunto, es decir, qué es lo que se ha aprobado, ¿la bajada de la productividad? Hay que hacerse una pregunta, si la producción aumenta al aumentar el salario, no necesariamente, con lo cual eso va a cargo de los costes del empleador. En una situación como la española, con más destrucción de empleo que nadie en la OCDE, más paro de jóvenes y mujeres que nadie, con muchísimas decenas de miles empresas cerradas, con la peor subida de deuda pública de Europa, obligar a ese esfuerzo a la clase empresarial a lo mejor es contraproducente, vaya usted a saber, eso lo veremos. Lo bueno de estas cosas es que antes o después se ven, se ven por una parte en el empleo que se pierde pero también se ve ,eso es un cálculo más difícil evidentemente, en el empleo que se deja de crear. Por ejemplo, hoy lo escribe en ABC Yolanda Gómez, a los dos millones de trabajadores beneficiados por la subida del salario mínimo, hay que decirles que estarán contentos si logran mantener su trabajo porque habrá comerciantes, agricultores, hosteleros que no se lo van a poder permitir, familias que no van a poder pagar ese dinero a un cuidador y desgraciadamente de ahí al pago en negro, a la economía sumergida, solo va un paso. Por eso, lo importante de estas medidas es que sean tomadas con acuerdos entre todos los agentes sociales, no solo los sindicatos, pero es una decisión política del gobierno de Sánchez que tiene que rastrañar heridas de la pasada aprobación de la reforma laboral y, sobre todo, hacer cositas para, bueno, influir un poco o tener un cierto crédito en la campaña de Castilla y León. Busquen ustedes esta subida del salario mínimo en todo ello.

El problema sigue siendo el paro, el problema es que tenemos el mayor paro juvenil de toda la Unión Europa, sin que haya ningún país que esté peor que nosotros en ese sentido y, aunque el problema sea que tenemos una inflación del 6 %, que sigue muy por encima de la subida del 3,6% que va a experimentar el salario mínimo, tonemos esa inflación y luchemos contra esa inflación, se somete a una tensión a los empleadores, a los que tiene que pagar esta fiesta.Yolanda Díaz invita pero quien paga es la empresa, la pequeña empresa española. ¿Es fácil subir los salarios sin asfixiar a la pequeña empresa española? Ya lo veremos, hay quien dice que sí. A esa pequeña empresa española Podemos quiere subir otros 10 puntos el Impuesto de Sociedades, otros 10 puntos. Subiendo impuestos, subiendo el impuesto al trabajo, otra vez a través de cotizaciones, subiendo el salario mínimo, hay quien tiene que pensárselo si contrata o no contrata, es tan fácil como eso. Si puede mantener a los cuatro que tiene contratados y en lugar de cuatro, quedarse con tres. Eso también lesiona la productividad, con lo cual, bueno ya les digo, el jeroglífico es difícil, muy difícil de prever, en eso estamos todos de acuerdo. Lo bueno de esto es que las consecuencias se conocerán y si no hay, bueno, pues enhorabuena a los dos millones de trabajadores que van a tener un poco más de dinero ese mes, que para ellos puede suponer un importante alivio el ser mileurista. Pero y si pierden el trabajo por consecuencia de ello, a lo mejor la alegría no es tanta.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

REFORMA FISCAL O SUBIDA DE IMPUESTOS





Bueno, vamos a ver y la reforma fiscal, asunto que ha vuelto a generar un choque entre PSOE y Podemos, está ahí. Reforma fiscal que ya saben que cuando los social comunistas hablan de reforma fiscal, lo que hablan es de subir impuestos, crear más impuestos. La ministra de Hacienda, Montero, que ya dejó descojonciada la Hacienda de la Junta de Andalucía, sigue esperando para finales de este mes el informe de los expertos, informe en el que se está decidiendo cómo puede meter aún más la mano en su bolsillo, de usted. Esencialmente, la clase media. Van a tirar mucho de la cuartada ecológica, de se acaba el mundo y para evitarlo pues qué casualidad me tienes que pagar más impuestos. Como hay elecciones este domingo en Castilla y León, el PSOE considera que esa no es la mejor semana para hablar del palo que le van a dar a las familias españolas, porque eso de los ricos es mentira. El PSOE sabe que el palo va a ser para la clase media, con el añadido de que el PSOE necesita del voto de una parte de la clase media para gobernar, con lo cual tiene que pegar el pelo pero sin que lo parezca. ¿Y el problema cuál es?, que gobierna con Podemos que es un partido que vive de la parte de la sociedad más instalada en el rencor social, de manera que a Podemos, de cara a su parroquia, sí le va a ir bien presentando , presumiendo de que va a subir los impuestos a los que más tienen y todas estas inmensas tonterías. No les subáis los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y no estarán tan ahogadas como van, precisamente por vuestra culpa. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo funciona esto? Escuchen a Belarra y a Montero. Sale Belarra decir que el palo fiscal hay que pegarlo ya, y luego sale Montero a decir perdona bonito pero el palo es cosa mía. Y palo va a haber, va a haber. Lo que pasa que esta semana con elecciones en Castilla y León no conviene hablar de ello.









LÓPEZ OBRADOR Y LA PAUSA CON ESPAÑA





Y ahora si quieren, dentro de un momento, hablamos del presidente mexicano López Obrador que ha dicho que hay que poner una pausa en la relaciones con España, ¿una pausa qué es? No bebas tanto tequila de buena mañana.





Audio