Herrera: “Cualquiera que atente de nuevo contra la Constitución, podrá hacerlo sin reproche penal alguno"

Ya es lunes 12 de diciembre del 2022. Menuda semana, uno se creía ya que iba a parecerse a Tom Hanks quedándose en algún aeropuerto sin país al que volver, porque vaya relato el de la ‘Semana Negra’ que hemos vivido y el de la semana que vamos a vivir, que al paso que va, va a convertir en dictadorzuelo a este ‘Pedrito Castillo’ sin sombrero que se lo lleva todo por delante.

Decía Pedro Castillo, el expresidente del Perú, que es que le dieron una bebida drogada que le atontó, como si hiciera falta atontarle más; o alguna droga para demostrar que es tonto. Pero, oiga, el de aquí es muy listo, muy listo; porque yo les resumo lo que hemos vivido en estos últimos días y lo que nos espera. A todo esto, con una opinión pública que demuestra tener unas tragaderas, unas tragaderas en las que le cabe una autopista literalmente; y esa misma opinión pública o se moviliza mientras la oposición se arremanga de verdad, o este se lo come todo.





Semana decisiva para el Goienro y los independentistas catalanes





Esta es la semana decisiva para que salga adelante la ofensiva del Gobierno para despenalizar el golpe independentista de Cataluña; para tomar el control del Tribunal Constitucional, que con todo es lo más grave de lo que ha ocurrido; mañana se reúne la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para tramitar las enmiendas que se han presentado al Código Penal… una acumulación de decisiones escandalosas que socavan consensos básicos de una democracia liberal.

¿A quéme estoy refiriendo?: uno, eliminación del delito de sedición porque fueron condenados los de la intentona independentista; el delito desaparece, a efectos prácticos. Puigdemont y el resto de huidos pueden volver sabiendo que no se les va a acusar de sedición, se les podrá imputar un delito de desórdenes públicos agravados, 5 años de condena en vez de 15 y ya veríamos. Y desde el punto de vista político queda blanqueada, ha quedado blanqueado aquel golpe a nuestra Constitución y cualquiera que atente de nuevo podrá hacerlo sin reproche penal alguno; la reducción de las penas por malversación, malversar dinero público sin ánimo de lucro vera rebajada sus penas a la mitad, aquí todavía no ha habido acuerdo y dejarlo en 3 años como pide ERC o el PSOE que quiere llegar a 4; o sea la mitad de la sanción anterior. Eso ¿qué consecuencia práctica tiene?, que se puede robar dinero público para el partido, para la ONG de unos amigos, para crear redes clientelistas, para promover una nueva intentona independentista, se podrá robar desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas siempre que no haya ánimo de lucro. O sea, resultado Junqueras puede presentarse a las elecciones porque se habrá reducido su condena de inhabilitación y casi 40 altos cargos de la Generalidad, que están siendo procesados por malversación, se evaporan sus causas. Si esto no es una amnistía ya me dirán.

Pero con todo, la reforma de la Ley del Consejo del Poder Judicial, rebajar las mayorías reforzadas en el seno del Consejo para elegir los vocales del Constitucional, eliminar el requisito de verificación de la idoneidad de candidatos, amenazar con cárcel a los vocales que retrasen los trámites para los nombramientos… me dirán si no es una nueva versión de la Ley de patada en la puerta de la independencia judicial. Señores jueces, también ustedes van a tener tragaderas con esto y todo esto va a acabar mal porque no es una decisión inocente es una cesión de los independentistas que dieron un golpe. Primero se les indulta, luego se hace desaparecer el delito y podrán repetirlo sin que se les sancione. Esto va contra la igualdad de los españoles, quehoy todos somos iguales ante la ley menos los políticos que modifican la ley para su privilegio, para su impunidad.

Les pongo un ejemplo: si un empresario contrata un autónomo irregularmente le pueden caer 6 años de cárcel, pero por robar dinero público como con los ERE para financiar a tu partido político, aunque sean millones, tiene la mitad de condena. Nunca se ha visto semejante arbitrariedad y nunca se ha consagrado de una forma tan obscena a los políticos delincuentes como una casta privilegiada. Todo esto se ha hecho de una forma atropellada, sin un debate parlamentario, sin escuchar los informes de los órganos consultivos como pasó con la Ley del ‘solo sí es sí’, no se ha hecho caso a los órganos y así tenemos esos órganos de consulta. Más de 50 violadores favorecidos con rebajas de penas. Todo ello con adecuación al calendario, ahí todos se han puesto de acuerdo en trabajar para la causa: Batet, la pareja del señor campo que es el que va a ir al Constitucional a través de un mecanismo directo, ¿haciendo qué? El anuncio de toda esta sucesión de baladronadas coincida con un partido de España, la presentación en el puente de la Purísima y la aprobación el día de la Lotería Nacional; ¡jo! qué casualidad más grande, qué casualidad. ¿Y los españoles? pues convertidos en consentidores, y como decía Álvaro Nieto tragasables. ¿Quién más hace falta para denunciar a este individuo que se lo quiere llevar todo por delante, incluso rompiendo consensos a los que obliga la Constitución? Ayer, Sánchez fue a Barcelona defendió su reforma, fue en Falcon por cierto, defendió sus reformas y fue recibido así.

¿Qué dijo? Que se trata de rescatar a Cataluña de la crispación, que son decisiones arriesgadas pero inevitables y que hay que sacar el debate político fuera de los juzgados. Eso es tanto como decir que la ley no rige para los políticos, eso es tanto como decir que los políticos pueden delinquir pero no ser juzgados por ello, porque juzgar a un político es llevar el debate político a los juzgados. Es tanto como comprar el argumento independentista de que los golpistas del 17 fueron condenados por sus ideas y no por los gravísimos hechos que protagonizaron y que gracias a este individuo, a Pedrito Castillo sin sombrero, van a quedar impunes.

Y la oposición, pues Ciudadanos y Vox presionan a Núñez Feijóo para que presente una moción de censura y este se niega con el argumento de no ofrecer a Sánchez una nueva mayoría parlamentaria.

De Calviño, Kirchner, corrupción de Qatar en el Parlamento Europeo y el Mundial





Y luego, fíjense, qué otras cosas van pasando de las que apenas podemos hablar por la sucesión de medidas escandalosas que está probando este gobierno. Ya lo dijo Pilar: harán cosas que nos helarán la sangre y todavía no conocía a Pedro Sánchez. Pues verán, el caso del marido de Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, ha sido contratado en Patrimonio Nacional, lo preside una colaboradora de la vicepresidenta sin cumplir los mínimos requisitos de transparencia y publicidad. O sea este señor tendrá muchos méritos profesionales que yo no los conozco, pero debería ganarse la vida fuera de la Administración, a salvo de cualquier apariencia de parcialidad .Colocar a un paciente tiene un nombre, que es nepotismo.

El homenaje a la señora Kirchner, una delincuente condenada por los tribunales argentinos, que cuando es una boluda juez que persigue a Martín Villa son magníficos, y a Garzón le entran temblores de lloro. Pero cuando condena un tribunal a la señora Kirchner, Martínez de Kirchner, por haberse enriquecido; entonces es que son jueces bla, bl,a bla… Bueno, Rodríguez Zapatero y Yolanda Díaz han anunciado su asistencia a un homenaje que el grupo de Puebla va a rendir a Cristina Kirchner. El motivo: ha sido condenada por robar al por mayor y allí estarán homenajeando a la gran corrupta Rodríguez Zapatero y súper Yolanda. No estará Sánchez pero su sentencia de ayer es todo un mensaje de apoyo a la condenada, hay que sacar el debate político de los juzgados.

Y luego, el Parlamento Europeo veremos hasta dónde llega la trama de corrupción de Qatar, de momento, la vicepresidenta socialista, por cierto; está procesada. Han encontrado bastante sacos de billetes en su casa. Igual a ella tampoco hay que juzgarla porque hay que sacar el debate político fuera de los juzgados. Bueno, pues con estas y otras cosas que más quieren para echar la semana. Podemos pasar grandes momentos.

Y luego, está el Mundial.