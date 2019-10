Herrera: "El cadáver que hay que exhumar es el que lleva oliendo a corrupción desde hace años en Andalucía"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Celebro saludarles en una mañana de octubre, que es la que hace el número 10 de este mes del año que hace el 19 de este siglo. Un día más o menos parecido al día de ayer. Nos vamos a entretener hoy porque, efectivamente, la información viene muy salpicada. Tiene que ver mucho con las elecciones, es evidente, y con nombres propios, con historias, con vidas como la de Andrés Gimeno, el gran tenista español, uno de los precursores históricos del tenis en España que falleció ayer a los 82 años.

Hay que valorar, el otro día decíamos que había que valorar lo que hace gente como Marc Márquez o Rafael Nadal porque hubo un tiempo en el que nos conformábamos con la gesta ocasional de algún Quijote del deporte.Y Andrés Gimeno era uno de ellos. Fue el primer tenista español que pudo llamarse verdaderamente profesional. Fue finalista de muchos grandes torneos, venció el Roland Garros del 72 cuando ya era mayor, fue el primer español en ganar en la tierra batida de París, pudo jugar en la Copa Davis finalmente en los primeros 70.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

Yo todavía recuerdo, tengo en la cabeza aquel partido en la semifinal de Davis contra Estados Unidos en Barcelona en la que Gimeno ganó a Stan Smith. Stan Smith era en ese momento el número uno del mundo o prácticamente el número uno del mundo. De hecho, en Estados Unidos Stan Smith gracias a su victoria en la final contra Nastase se llevó la ensaladera. Bueno, pues ganó Gimeno. Hizo un partidazo y también ganó al número 2, pero finalmente no se pudo pasar, tres a dos ganaron los dobles, y Gisbert perdió sus encuentros. Era un hombre, era un caballero, un auténtico caballero, el gran comentarista de televisión y un hombre muy querido, muy querido del tenis, en el tenis español. Descanse en paz y abrazos a su familia.

Hoy toca hablar de varias cosas. Miren, hoy toca seguir porque habrá que seguir hablando durante muchos días de algo que le contábamos ayer que era una un 'scoop' de ABC, de Alberto García Reyes, que eran los papeles encontrados en un ayuntamiento, en Huévar del Aljarafe, en Sevilla, en la que se explicaba el mecánismo de compra de votos, un ejemplo del caciquismo del XIX traído a nuestros días.

Es un pueblo pequeño, entonces hacía un listado de todos, hasta incluso por los alias, por los que se les conoce los apodos, y entonces se decía: "Este es afecto, este no es afecto, bueno, pues a este que es afecto hay que darle un trabajito de los que el Ayuntamiento pone en marcha tal y cual y esto y lo otro". La compra de votos directamente. Esto llega a ocurrir en un pueblo castellano o valenciano regido por el Partido Popular, oiga, y hoy está, yo creo que hoy no hay programa que no tenga 50.000 reporteros puestos en la puerta de ese Ayuntamiento.

Ayer Ana Rosa le pregunta a Sánchez, le hace la pregunta pertinente, de esto qué, y el otro lo más que contesta es "me extraña mucho". Bueno, pues cómo que le extraña mucho, compra de votos y no pasa nada, no hay ninguna exigencia. Y hay una pregunta que hacerse. ¿Esto solo ha pasado un Huévar o es la punta de un iceberg? Hoy dice Paco Robles en ABC que el cadáver que hay que exhumar de verdad es el que lleva oliendo a corrupción desde hace años en Andalucía, pero no estamos en eso.

Hoy estamos, por ejemplo, también en esa veleta que es la Abogacía del Estado, que la utiliza sin ningún tipo de pudor Pedro Sánchez. Y sin ningún tipo de pudor porque ya hemos hablado más de una vez del desahogo ciclópeo, histórico, de análisis, yo creo que es de análisis, que tiene el personaje.

Miren, a cuenta de las entregas a cuenta del Gobierno a las administraciones autonómicas, del dinero que es de las autonomías, que les pertenece, y se las tiene que dar, se las tiene que transferir, el Gobierno no quería transferirlas porque así dice: "Yo, bueno, aprieto un poco y a ver si estos convencen a los que tienen que convencer para que me voten a mí y la investidura salga adelante". Una maniobra burda, burda como pocas. Y para escudarse en ello aprietan a la Abogacía del Estado y le dicen: "Oiga, hazme un informe diciendo que un Gobierno en funciones no puede librar ese dinero porque condiciona al próximo que salga". Y la Abogacía del Estado lo pongo por escrito.

Bueno, pues ahora, como electoralmente le conviene a Sánchez, bueno, liberar el dinero a esas administraciones, mirad qué bueno soy que os voy a dar el dinero, vuelve a coger a la Abogacía del Estado y le obliga a hacer otro informe diciendo exactamente lo contrario: que sí que puede. Y van los de la Abogacía del Estado y lo hacen.

Lógicamente ese informe no lo quieren firmar porque hay que tener muy poca vergüenza para firmar lo contrario que hace un mes y al dictado de un Gobierno que te lo manda. La Abogacía del Gobierno, la Abogacía del PSOE. Y lo tiene que firmar, pues la jefa de la Abogacía del Estad, que es una que colocó el PSOE ahí, la señora Castro. Es el colmo de todos los colmos. Consuelo Castro teniendo que asumir personalmente la firma porque no quieren firmar. Hombre, por favor.

El caso es que los 4.700 millones de euros han sido desbloqueados a la salud del PSOE, a la mayor salud. Eso es utilizar, hombre, una pieza fundamental del Estado como la Abogacía del Estado. Sí, claro. Bueno, ya lo hizo cuando la ministra de Justicia, esta perla sectaria del Gobierno, le dijo a la Abogacía: "Oiga, hay que rebajar la petición de pena por parte del Estado de rebelión a sedición, la de los presos que están en Lledoners. Y la Abogacía del Estado lo hizo. Y por eso se fue Edmundo Val entre otras cosas.

Pues ahí andamos, oiga, con esto muy distraídos. Tampoco extraña tanto que hoy El Mundo lleve un sondeo electoral que incide en la idea de que al PSOE no le va a cundir la repetición electoral. Pedro Sánchez ha bajado 3 escaños en 5 días, se quedaría en 124, uno más de los que tiene.

Hombre, también lo que es muy llamativo de este estudio es que Ciudadanos quedaría por debajo de Vox, con lo cual... Ya saben ustedes que aquí las cosas cambian mucho, eh, porque esta campaña va a influir mucho en el movimiento de los votos hacia un lado o hacia otro o, al menos, eso dicen los especialistas. Hay otras que parece que la gente lleva ya el voto decidido de antemano. Y en esta hay, primero, mucha gente que se quiere abstener o que se va a abstener o que no le interesa nada estas elecciones y, segundo, mucha gente que todavía está viendo a ver qué hace. Ya se lo iremos contando.