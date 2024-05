Herrera: "A Begoña Gómez le asiste la presunción de inocencia, pero está imputada"

Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por Begoña Gómez, investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción o las novedades del caso Koldo.

"La que hay montada en el estadio Santiago Bernabéu. No me entiendan ustedes mal porque el hoy en día vamos las portadas los informativos hablarán de Taylor Swift que es una artista cantautora norteamericana, ciertamente célebre que da dos conciertos en Madrid y el fenómeno es mediático por excelencia. Hay gente que ha hecho colas de dos horas solo para comprar merchandising del concierto y que ya está por allí para buscarse el sitio adecuado, en el momento adecuado cuando abran las puertas, bueno pues nada, eso es afición".

"Se ha pillado a Sánchez en otra mentira"



"Se ha pillado a Sánchez en otra mentira. Cuántas veces he abierto así un programa diciendo esto. Ciertamente muchas, porque Sánchez ha dicho muchas mentiras, pero es que la última tiene que ver con el levantamiento del secreto de sumario que ha realizado el juez Peinado acerca de la investigación sobre el posible tráfico de influencias que habría cometido Begoña Gómez, según una denuncia que interpuso un sindicato Manos Limpias".

"Durante el debate de la semana pasada en el Congreso, Núñez Feijóo preguntó a Sánchez por la situación de su esposa; 'informe si está siendo investigada en un proceso o no'. Sánchez calló. Dijo que su mujer una gran profesional pero no explicó nada, que es seguramente lo que también pasará hoy a partir de las 9 de la mañana en la sesión de control".

"Pero es que ayer supimos que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, está efectivamente imputada, o si lo prefieren investigada por dos delitos de corrupción, tráfico de influencias y corrupción en los negocio. La verdad siendo honesto esto lo publicó Okdiario hace una semana más o menos. Pero no se le dio a ese documento que exhibió en la portada, la importancia que tenía. Porque efectivamente ahora al levantar el secreto de sumario se ha visto que desde el principio de las diligencias, el juez le dio la categoría de investigada, sobre todo para que ella pueda defenderse mejor".

"A Begoña Gómez le asiste la presunción de inocencia, pero está imputada por unas actividades que nunca tuvo que haber realizado. El levantamiento del sumario nos ha permitido conocer otro detalle de enorme calado político y es que todo el vodevil de la carta -por eso le digo lo de la mentira de Sánchez- el retiro, la meditación al Huerto de los Olivos sobre si dimitía o no dimitía, era una gigantesca operación de engañoen la que embarcó a todo el país".

"A su esposa, el juez le comunicó a través de la policía la imputación entre el 16 y el 24 de abril y esa misma tarde, la misma tarde el 24 Sánchez, monta el numerito de la carta de esposo enamorado. Se choteó de todos los españoles. Bueno Begoña designó abogado la misma mañana que la denunciaron cuando todavía no se habían repartido siquiera los casos en los juzgado de la Plaza de Castilla, tardaron siete días en abrir diligencias, pero ella ya había nombrado abogado".

"Para contrarrestar esa imputación, pues ya lo saben cinco días de retiro, amenazas a los jueces, crisis diplomática con Argentina, otra con Israel, ya nada sorprende con Sánchez. Se choteó de todos incluida su visita el lunes 29 a la Zarzuela para despachar con el Rey para decirle que se quedaba. Obligó a su partido a montar aquel psicodrama en el Comité Federal con lágrimas, golpes de pecho, fue la comidilla de la prensa internacional y todo eso ya lo hacía sabiendo que su mujer estaba imputada, estaba investigada. Lo sabían él y su mujer pero nadie más. Luego se fue de ronda por medios de comunicación de su cuerda, a los que también mintió descaradamente, tampoco les dijo que su esposa estaba imputada".

"Ha roto todos los códigos de conducta de la política española, ha mentido al por mayor, ha pactado con delincuentes, mañana aprobará la ley de amnistía solo para mantenerse en el poder, ha cambiado el Código Penal al dictado de esos delincuentes, ha hecho de la división social su bandera".

"Esto desborda incluso a Pedro Sánchez. Llevar a su partido, a su país a una crisis institucional sin precedentes para tapar los problemas de su mujer, no se le ocurre a nadie. Yuna vez que se ha venido abajo lo gigantesca impostura, tenemos lo que tenemos y son unas graves sospechas de corrupción investigadas por la justicia".

"Repito, Begoña Gómez está imputada, eso no presupone en absoluto que vaya a ser condenada, puede que no lo sea, que finalice la instrucción sin ninguna acusación de peso porque el juez no encuentra nada o que sí lo encuentre pero luego el jjuez que juzgue no encuentre conducta delictiva o sí. Pero la conducta está siendo investigada por un juzgado, eso es un hecho objetivo".

"Además esta noche la UCO, es decir la Guardia Civil ha registrado durante tres horas el Consejo Superior de Deportes buscando documentación sobre los contratos otorgados al socio de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía Europea también ha pedido información sobre las contrataciones públicas de Barrabés. El juez también ha abierto una investigación por la filtración parcial interesada del informe de la UCO al diario El País".

Caso Koldo

"Y si todo esto no bastará, ayer también tuvimos novedades sobre el caso Koldo, el asunto que originó a los actuales problemas de la esposa de Pedro Sánchez. Los informes de la Guardia Civil demuestran que el exministro Ábalos estaba perfectamente informado por Koldo de los pormenores de la contratación de mascarillas con la trama comisionista. Es decir, Koldo informaba a Ábalos".

"Y con este ambiente, el gobierno hoy se somete a un control parlamentario. Es decir, así un mes después volvemos al punto de partida claro, con una situación mucho más apurada para Sánchez. Son dos investigaciones judiciales":

"A Begoña le asiste la presunción de inocencia para su marido, le obliga la vara de medir inquisitorial, oportunista, demagógica que ha aplicado a otros".

"Por cierto, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, el mayor bluf de la política española, tiene un momento puramente dadaísta. Denuncia al gobierno por deslealtad y falta de transparencia. Al Gobierno que ella misma vicepreside. Si eso es así, uno coge y se va, no sigue en el gobierno, pero aquí todos vivimos al filo de la navaja entre el escándalo y el ridículo", ha concluido el comunicador.