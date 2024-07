Herrera: “El ascenso de los extremos no es ninguna novedad en el continente"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este lunes que pasa entre otros asuntos por las elecciones en Francia o el triunfo de España frente a Georgia en la Eurocopa.

"Primer día de este mes que ve cómo se despide el pasado mes que ha sido muy inestable en lo que al tiempo refiere, en otras cosas les diría que casi también y que comienza con tormentas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, parte de Castilla y que comienza también con la esperanza de la Eurocopa y la actuación ayer de la selección española que se repuso a un tropiezo en los primeros compases del partido contra Georgia, que no son cualquier cosa. Le metieron dos goles a Portugal hace cuatro días, pero ayer se llevaron cuatro demostrando que es un equipo con capacidad de reacción y sobre todo que tiene dos puntas, dos chavales, Yamal y superNico Williams que está haciendo un final de temporada".

"Ya veremos con el España- Alemania qué ocurre, yo de Alemania no estaría tranquilo, de España tampoco. Además es el mismo día que declara Begoña Gómez ante el juez Peinado, fíjense qué dos emociones tan fuertes".

Elecciones en Francia

Sobre las elecciones de Francia recuerda Herrera "han ganado los extremos. Las encuestas no fallaron, Marie Le Pen gana la primera vuelta queda la segunda. Ganó con el 33% de los votos, que es una mayoría rotunda. Y luego inmediatamente después queda la extrema izquierda en nuevo frente popular, el que lidera este carcamal llamado Melinchon, que ese es un comunista de tomo y lomo de la vieja usanza, anticapitalista. Y en tercer lugar el partido de Manuel Macron, que cada vez se presenta con un nombre distinto ahora era Juntos y que se ha visto ha sido desastroso adelantar las elecciones como las adelantó".

"Ya hay llamamientos para no pisarse la manguera entre el segundo y el tercero para ver si así hacen que no gane Marín Le Pen. La gente se puede hacer muy la sorprendido, es lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, es lo que ya adelantaron las elecciones el pasado 9 de junio en toda Europa porque es un movimiento que no ocurre solo en Francia. El país en el que quedan los dos partidos clásicos, característicos de toda la vida, uno de los pocos es España".

"Pero es que ayer en Francia la participación fue muy alta, es decir, no se puede decir que la extrema derecha ha ganado porque se ha desmovilizado la extrema izquierda".

"¿Por qué la gente que vive en el centro político, que vota el centro derecha, vota al centro izquierda, se ha ido a vivir los extremos, a las aceras de la calle? Esto tendrá que pensarlo Macron que ha fracasado y tiene todavía dos años de mandato pero su popularidad está literalmente por los suelos. La gran triunfadora de la noche es esta mujer que ha llevado a su partido a la victoria después de un largo proceso que ya denominó desdemonizar, es decir convertir al antiguo Frente Nacional, el de su padre en un partido mayoritario en Francia. 'Pues algo habrá hecho bien o algo muy mal sus rivales".

"Sea cual sea el resultado, la crisis de la política francesa es de impacto. Francia es el segundo país de Europa y porque el ascenso de los extremos no es ninguna novedad en el continente y ojo porque ahora hay elecciones también en el Reino Unido. Allí la cosa parece decidida, ganarán los laboristas por mucho, gracias al empeño que han puesto los conservadores británicos en comportarse como un partido antisistema".

"Y luego Estados Unidos donde fíjense ustedes, cómo la primera potencia del mundo con no se cuántos millones de personas y con cuantísimas decenas de miles centenares de miles de personas óptimamente preparadas para ser presidente o lo que quisieran y los norteamericanos se ven abocados a elegir entre un señor que balbucea, que parece no decir las cosas en orden como sí las decía antes y otro señor que es como Trump, que ya saben ustedes como el Pedro Sánchez de allí, con otra ideología pero más o menos el mismo sistema".

Begoña Gómez

"En España esta semana, el viernes declara la esposa de Sánchez, Begoña Gómez por relaciones empresariales con empresas que luego tuvieron adjudicaciones políticas. Y mañana el Constitucional de Gracita Conde Pumpido va de liberar sobre los recursos de algunos de los condenados por el caso de los ERE. A estas alturas no se puede esperar nada bueno de Conde Pumpido y de esa especie de remedo del Comité Ejecutivo del PSOE en el que ha convertido al Constitucional. Si tú eres socialista y estás condenado por prevaricación y malversación, Conde Pumpido te va a salvar, te va a salvar con el tribunal político que preside".

"Y ya veremos qué pasa con el fiscal general del Estado don álvarone, Álvaro García Ortiz responsable de la filtración de datos fiscales reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso porque en breve va a llegar al Supremo la solicitud de imputación".

"Y el PP y el PSOE siguen polemizando por el alcance del acuerdo que firmaron la semana pasada de la renovación del Poder Judicial, eso estaba cantado. El trilerismo de Sánchez, ahora lo que quiere hacer ver, es que lo que se pactó por instancia de la Unión Europea fue que el nuevo poder judicial redacte la reforma. Ya avisan los esbirros de Sánchez qué bueno, bueno una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que apruebe o no el consejo, que desde luego si el Poder Judicial habla de una renovación en la línea de lo que sugiere, impone casi la Unión Europea, el PSOE y su banda dirán que no".