Herrera: "Los agricultores cortaron las principales carreteras en España; hay que hablar de un 15M agrario"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlota ya está aquí, es la borrasca que viene, que nos va a dejar agua hoy, mañana, pasado y que esperemos alivie el campo, los pantanos, las ciudades y todo lo demás.

Hoy estarán las movilizaciones de los agricultores y el puñetazo sobre la mesa que está dando el campo español en todos los frontis de la información. En la fachosfera ya no se acabe, ayer entró todo el campo español en la fachosfera, y la Junta de Fiscales y el Parlamento Europeo.

El campo sale a la calle

Los agricultores españoles salieron a las carreteras. Se lo contamos en riguroso directo. Estalló la primera gran jornada de protestas, colapsó las carreteras e incluso sorprende ese seguimiento tan masivo porque la convocatoria no llevaba el respaldo de las organizaciones del sector.





Pero a base de WhatsApp, de mensajes por Telegram, yo qué sé, llamadas por teléfono, el sector se movilizó de una forma impresionante. Cortaron las principales carreteras en toda España. Hay que hablar de un 15M agrario.

Chocaban dos legitimidades. Por un lado, la del que protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Lo normal es que hoy volvamos a vivir escenas y quejas como las de las últimas horas. No se libraron ni comunicadores que deciden asomar los bigotes por las carreteras. Ángel Expósito o Fernando de Haro.

Los problemas del sector agrario español

Los problemas del sector agrario en España seguramente no son diferentes de otros países europeos. Si acaso en España es mucho más competitivo, a pesar de la regulación. Si uno escuchaba ayer a esta gente que se manifestaba, lo que pedían es una regulación menos asfixiante, en una palabra.

Y tal vez por miedo a esas movilizaciones, a sólo unos meses de las elecciones europeas, o tal vez porque han entendido algo, tampoco me lo creo mucho, el caso es que ayer Ursula von der Leyen le hizo un guiño muy evidente al sector.La presidenta de la Comisión anunció que suspendía el proyecto de reducir a la mitad la cantidad de pesticidas, herbicidas, insecticidas que se usan en el campo.

A lo largo de la mañana analizaremos, bueno, pues, si es lo que pide el campo, revisar políticas verdes de la PAC, reducir burocracia, volver a revisar la cadena alimentaria, revisar la competencia desleal de otros países, ayudas de bonificaciones al gasóleo. A ver si se consigue alguna cosa.

El 'revolcón' del fiscal General del Estado

La otra noticia del día era el revolcón que sufrió ayer el fiscal Álvaro Redondo, que con él se han llevado el mismo revolcón el Fiscal General del Estado y Sánchez también. Porque la Junta de Fiscales del Supremo, por 12 a tres, tumbó ayer el informe exculpatorio que el fiscal Redondo había presentado sobre el caso tsunami.

El informe último tenía como objeto dejar de libre de polvo y paja a Puigdemont. Listo todo para la amnistía. Esto del caso tsunami, que es, los sucesos que ocurrieron en Barcelona en 2019. Desde el primer momento se consideraron los hechos como terrorismo y nadie lo discutió, nadie. Y la fiscalía tenía claro que lo era.

Y nadie discutía que era terrorismo hasta que Puigdemont fue investigado en la causa. Desde entonces todo el esfuerzo del Gobierno está en lograr la impunidad del socio. Negando que hubiera terrorismo. Lo dice el código penal, la jurisprudencia, más de 150 personas que están cumpliendo penas por terrorismo en las cárceles españolas sin tener delitos de sangre. Pero al Gobierno le da lo mismo. Porque está empeñado en encajar a martillazos los intereses políticos en el Estado de Derecho.

Los siguientes pasos

¿Y ahora qué pasa? Bueno, no se hagan muchas ilusiones. Después de la derrota de ayer, el fiscal general, a las órdenes del Gobierno, el inadecuado fiscal general, según el Poder Judicial, le va a encargar a su mano derecha, que es otra que tal, de la misma cuerda, un nuevo informe que va a ignorar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. ¿Para qué? Para proponer lo que le conviene a Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, pues eso. Ese informe tampoco será vinculante.

Y este es uno de los problemas gordos que tiene la impunidad que se pretende garantizar a Puigdemont. La amnistía no se puede aplicar a los delitos de terrorismo y por eso el Gobierno está empeñado en decir que no hay terrorismo, aunque lo sea a gritos. Y lo mismo pasa con los delitos de traición. No son amnistiables.