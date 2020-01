Herrera: "Afortunadamente España es mucho más que este gobierno o, al menos, eso debió pensar Guaidó"

Audio La Moncloa admite una mala gestión de la “crisis Ábalos”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es 27 de enero del 2020. Un día que hay que celebrar algunas cosas, por ejemplo, hay que celebrar que la selección española de balonmano haya revalidado el título europeo frente a Croacia en un bravo partido, muy guerrero, como corresponde a estos jugadores a los que damos la enhorabuena mientras despedimos a Kobe Bryant, un jugador de la NBA de baloncesto.

Si usted no es aficionado al baloncesto puede que no supiera quién era, pero era una estrella mega mundial. Una gran estrella ya retirada, bueno, ya retirada, apartada del 100% de la competición de 41 años, sucesor de Michael Jordan dicen.

Michael Jordan posiblemente haya marcado la cúspide de la NBA, pero luego hay grandes nombres, Shaquille O'Neal, Pau Gasol, por ejemplo, que jugó mucho con Kobe Bryant. Pues ha muerto en un accidente con su helicóptero. Era muy de helicóptero privado este hombre. Iba con su hija y, bueno, ciertamente ha conmocionado en Estados Unidos.

¿Aquí en España en qué tenemos puesta la atención? Comienza una semana que tiene, primero, alguna réplica de los movimientos sísmicos de la última seman. Este Gobierno lleva dos semanas como aquel que dice, pero es que en dos semanas ha dado material uno detrás de otro para media legislatura. Es que no salen de una y se mete en otra, quizá de forma forzada, ahora veremos de qué salen, cómo salen de esta del sainete del avión y el ministro Ábalos que ahora les cuento con tranquilidad.

Pues supongo que con alguna maniobra de distracción que supere a la anterior porque así no sé adónde llegaremos. Bueno, el caso es que esta semana tiene interés por varias cuestiones. Una de ellas es que es la la semana son los días en los que o bien se aplaza la decisión o bien el señor Torra tiene que poner su cargo de diputado al servicio, a la disposición del Parlamento de Cataluña. Y el presidente de ese parlamento que es Roger Torrent tiene la obligación de quitarle el cargo de diputado. Luego ya entraremos en el debate jurídico de si hasta que la sentencia del Supremo sea firme Torra puede seguir como presidente o no, pero de momento eso tiene que hacerlo.

Y Rogert Torrent es de los que ramonea mucho y va dando vueltas y vueltas y vueltas pero al final hace lo que tiene que hacer porque sabe que si no acaba como Mari Carmen Forcadell y debe tener aprecio a su tiempo libre y no tener ganas de ir a parar a la cárcel o ser inhabilitado o algo parecido, así que veremos si Torra acata no ser diputado y si, hombre, no entrega su acta, se la tiene que quitar Torrent.

Y bueno, en fin, si lo hace, pues no ser diputado. Ahora, seguiría siendo presidente, ya le digo, hasta que el Supremo confirme la sentencia. Le recuerdo que Torra tiene una reunión con Sánchez la primera semana de febrero o en torno a esa época. De tú a tú, de gobierno a gobierno, una mesa de esas para decidir el futuro grandilocuente de Cataluña. Ya estamos haciendo historia y todo esto. Ya, ya, ya.

¿Y va a mantener Sánchez esa reunión con un tío que le han quitado, le han inhabilitado como diputado y puede dejar de ser presidente de la Generalidad en cuatro días? Pues seguramente sí porque, miren, a lo mejor esa es una buena manera de que ya no se hable de lo del avión de Ábalos, ya no se habla de Guaidó, ya no se habla de Venezuela, ya se hable de este gobierno trufado con lo peor. Pues quién sabe.

Hombre, y esa reunión para que Torra no convoque elecciones porque si convoca elecciones ahora que lo puede hacer, pues un guirigay. El beneficiado es Puigdemont, pero no da tiempo a sacar a Junqueras de la cárcel y habilitarle, que esa es otra, con lo cual, ¿qué hacemos.? ¡Qué lío!

Eso no quiere decir que Esquerra se fuera a enfadar tanto que tumbara al gobierno de Sánchez. No, mire usted, estos son dos que se necesitan el uno al otro, escenificarán mucho cabreo, todo lo que ustedes quieran, pero no pasará nada más.

A lo mejor esa es la tinta de calamar para dejar de hablar de la torpeza de este personaje y de la chulería de este ministro llamado Ábalos después del episodio que primero no fui; segundos después sí fui, pero no subí al avión; sí, subí al avión, pero no saludé; luego sí saludé, pero no debatí. Y luego resulta que Delcy Rodríguez se paseó por el aeropuerto de Barajas, la zona internacional, y cogió otro avión.

Miren, torpe en la visita, torpe por su incapacidad para dar explicaciones, torpes las reacciones intimidantes de chulo hacia los medios que le preguntaban, pero, sobre todo, es muy llamativo que siendo todo un secretario de Organización del PSOE no ha encontrado un solo apoyo entre sus compañeros. Nadie ha salido. Nadie ha salido, solamente, bueno, la legión de tuiteros que tienen por ahí puestos y el respaldo del presidente con 48 horas de retraso. Nadie más ha salido a apoyarlos. Y, desde luego, quedan muchas preguntas.

Dice, oiga, ¿el trato que se le ha dado al ministro venezolano que venía en ese avión es el normal? Está un ministro de Turismo venezolano que viene a España, ¿le va a buscar el ministro español a las 00:00 horas a una pista de Barajas? ¿A cuántos ministros del ramo les va a recibir Ábalos en su coche particular al aeropuerto por muy amigos que sean? ¿Cuántos de los que han venido a FITUR, que han venido un viaje? ¿Y cuál es el incidente internacional que evitó Ábalos, que es la última versión oficial?

Ha hecho un gran servicio a España porque ha evitado un incidente... ¿Qué tipo de incidente? Que esta señora quería bajar a la fuerza, quería entrar en..? Si no le iban a dejar entrar en la frontera los policías. Lo que pasa es que entre este episodio y el de Bolivia a uno le queda la impresión que desde que se fue Borrell la diplomacia de este gobierno se mueve entre el oscurantismo y la chapuza. Afortunadamente España es mucho más que este gobierno o, al menos, eso debió pensar Guaidó al ver el apoyo que recibió durante su estancia en Madrid.

Luego otra, no la descuiden, que el PNV también está ahí pasando su factura. Acaba de pasar la factura al cobro por el apoyo, los siete votos, tanto en la moción de censura como luego en la nominación de Sánchez, en la investidura de Sánchez. Ellos firmaron un papel para dar su visto bueno a la investidura, ¿no? Bueno, pues ahora piden lo acordado: las pensiones y las Instituciones Penitenciarias en este año. Las pensiones es imposible. Primero, porque, además, la Constitución no dej; y segundo, porque eso ya es lo que les faltaría para tener técnicamente, vamos, casi un estado independiente, con lo cual, tendrán que inventarse algo. Bueno, la gestión de las pensiones, aunque no sea la titularidad de las... Bueno, bueno. Y las Instituciones Penitenciarias, hombre, para llevarse a casa a asesinos que no han colaborado con la justicia, para aclarar los crímenes que todavía quedan pendientes de ETA.

Y ojo porque esta es la semana, la última semana de la presencia de Reino Unido en la Unión Europea, que no nos estamos echando cuenta de ello. Estamos ante un hecho indudablemente histórico.

Y una de esas fantásticas. Ahora resulta que Adriana Lastra, ya no sé si la 3, la 5, la 4 o la 2 del PSOE, pero bueno, todos estos se confunden entre ellos, el número de igual, sube un tweet poniendo en un brete a la empresa Otis de ascensores porque en el ascensor de una comunidad en el que subía un secretario del Grupo Parlamentario Socialista, en esos cartelitos que ponen los ascensores, había una foto de Sánchez con un callao y una serie de borregos al lado. Nada más. Y dice: "Oiga, ascensores Otis, ¿ustedes, la política de ustedes es atacar al gobierno de España, al presidente del Gobierno de España?"

Claro, la empresa ha tenido que decir, mira, que cada una de esas pantallas depende del administrador de cada bloque, y si hay alguno gracioso que pone eso, qué pena que suba el secretario del PSOE y le entre este dolor en el pecho tan fuerte porque un facha pone a su líder con una serie de borregos.

¿Cómo que no se puede atacar al presidente del Gobierno? Miren, en el 2018 el PSOE votó con Bildu una propuesta de Podemos que despenalizaba los ultrajes a España, las injurias al Rey, a la policía, las injurias, eh, al ejército, incluso hasta la apología del terrorismo. ¿Y no se puede subir una foto de...? Ascensores Otis, ¿tú que te has creído? Fíjense ustedes por dónde va el nivel ya. Fíjense por donde... Yo espero que Ascensores Otis no le hagan ni puñetero caso, ni a esta ni a las 25 que vengan después con los ofendiditos del mundo. Hay una comparsa de Cádiz que luego se la tengo que poner que se llama 'Ofendiditos', que han cogido un pasodoble de los años 70 y lo han vuelto a cantar, pero como debería cantarse con la corrección política para que los ofendiditos no tengan amargado el día.