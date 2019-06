Herrera: "La Abogacía del Estado está al servicio de Sánchez para que pueda indultar a los golpistas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Este es un homenaje a un equipo de primera, un equipo grandioso de una grandiosa ciudad: de la belleza en unas cuantas letras, que es Granada, y a su equipo, que es ya nuevo equipo de primera división, como también lo es el Osasuna, otro grande del fútbol español. Y como puede serlo o el Málaga o el Albacete o el Mallorca o, a lo mejor, el Depor o el Oviedo. Quién sabe si el Cádiz. Ojalá. Fíjense, el Cádiz, ¡qué alegría nos daría a algunos cadistas!

Bueno, eso sea así en este día en el que hoy, 5 de junio del 2019, un día de miércoles, pues hablamos desde COPE bigote, en nuestro recorrido en Sanlúcar de Barrameda hoy por los pueblos y por ciudades de España. Ha querido la fortuna un año más que coincidamos con el cruce de las hermandades del río Guadalquivir, la Hermandades del Rocío, las hermandades filiales de la Hermandad de Almonte, que provienen de la provincia de Cádiz, La Línea, Puerto Real, Cádiz, Sanlúcar, Jerez y que cruzan en las barcazas, las de la Marina, las de Cristóbal, hacia el Coto de Doñana y después realizan el camino hasta la aldea de La Marisma para ver a la Señora, la Virgen del Rocío en su día que será el próximo lunes, que saldrá de procesión. Le contamos desde aquí, desde Cope bigote, que es un estudio tradicional para nosotros donde nos gusta venir por muchas razones. Por muchísimas razones. Y, hombre, si además tenemos la casualidad que coincidimos el día que venimos con este espectáculo bellísimo de las hermandades cruzando el Guadalquivir, mejor que mejor.

Bueno, pues vamos a ver, de ayer, miren, de ayer hay varias noticias que son interesantes, reflexiones, algunas de ellas venimos haciéndolas desde las 6 de la mañana. Una de ellas es que ayer en el juicio del procés se llegó a un punto culminante, que son las conclusiones de las partes. Es decir, una vez visto la testifical o pericial, todas las pruebas y declaraciones, las defensas y las acusaciones elevan sus conclusiones. Yo creo, después de lo que he visto, que este señor ha cometido este delito y usted juzgará, le dice al tribunal.

Bueno, ayer la actuación de la Fiscalía fue contundente. Contundente. Pero realmente, lo que sí fue una actuación, y fíjense, lo más sorprendente está en el bochornoso papel de la Abogacía del Estado en este caso. Es un papel político. No es un papel meramente judicial. No es jurídico. No es un trabajo jurídico. Es un templar gaitas. Es un a ver cómo te lo suavizo. Es a ver cómo le quito importancia. Todo porque en un momento determinado le interesaba el señor Sánchez. Y a través de la señora Delgado, que es la ministra de Justicia, hicieron presión a la Abogacía del Estado para que cambiaran el criterio de rebelión por el de sedición, que es un delito menor. De consideración menor que la rebelión. No es que sea un delito baladí. La sección contempla penas, pero son menores que las de rebelión.

Y, bueno, para una posterior actuación en el caso de que así se indicase conveniente para el Gobierno de Pedro Sánchez sería más fácil. Más fácil reducir o indultar una sedición que una rebelión. Y para eso lo que tuvo que hacer la Abogacía del Estado es quitarse del medio Abogado del Estado que tenía que firmar un papel que no quería firmar, que era Edmundo Val. Se lo quitaron de en medio directamente. Rosa Seoane, que es la que pusieron en su sustitución, pues ayer tuvo que acomodar el relato a la acusación de sedición y decir que bueno, lo que hubo fue incidentes y que tampoco era tanta cosa.

Claro, eso contrastaba con el trabajo de fiscales, contundentes, serios como Javier Zaragoza, que ayer, bueno, ayer, fíjense, se habló por primera vez de golpe de Estado. Lo que sucedió en Cataluña se llama golpe de Estado. Esto la Escuela Vienesa de Hans Kelsen, es decir, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Es decir, fue rebelión porque trató de destruir la Constitución. Hubo violencia en las cosas, hubo intimidación, hubo violencia física, la pasividad de los Mossos fue la de un cuerpo armado al servicio de la rebelión.

Y luego, además, la Generalidad cayó en dejación de funciones ante el espolio de sus fondos, ¿no? La pata de la malversación. Escucharemos a las defensas y esto empieza a tocar ya a su fin. Ya veremos cómo llegará y a dónde llegará.

Bueno, hoy el Rey comienza la ronda de contactos de cara a la investidura de Sánchez. ¿Hay alguna novedad que sea digna de mención? Pues no. Miré, una solo. La Mesa del Congreso estudia un informe de los letrados que podría proponer que el total de diputados, la mayoría del total de diputados, se quede en 176. Saben que con la suspensión de los diputados golpistas catalanes, la mayoría absoluta bajaría a 174.

Hombre, si se queda en 176 podría ser, vamos a ver, podría tener repercusiones en una segunda vuelta y no se rebaja a 174, que eso sí que serviría para que en primera vuelta las cuentas le saliesen a Sánchez, que ahora está cortejando a Unión del Pueblo Navarro, fíjense ustedes. Veremos si convence a María Chivite para que no mueva cosas, para gobernar con la abstención de Bildu en Navarra. Ya veremos. O si es un pasillo de comedia.

Pero es que se han roto los puentes con Coalición Canaria. Y las cuentas ahora no le salen. A lo mejor, fíjense, la solución para Navarra pasa por ese voto afirmativo de UPN en el Congreso para que Sánchez sea presidente en primera ronda, en las primeras votaciones. Bueno, en fin, es difícil calcular.

Donde, efectivamente, hay otro asunto hablando de Coalición Canaria es en Canarias. En Canarias la situación, la llave la tiene una vez más Ciudadanos. Ha sacado pocos votos pero son votos que le dan el llavero. Y Ciudadanos tiene que decidir ahora si apoyar un bloque en el que están PSOE, Podemos y Nueva Canarias, u otro el que están Coalición Canaria y el Partido Popular.

Y ustedes dirán: Hombre, si tiene como socio preferente al Partido Popular y.... En fin, y no va a votar un gobierno en el que esté Podemos. Pues se lo están pensando. PSOE, Podemos y Nueva Canarias, para Canarias, bueno, les va a dar la alegría de una buena subida de impuestos, sucesiones, donaciones, una tasa turística, elevar el gasto, cuadrar las cuentas... Y si no ya lo verán.

Dice Ciudadanos que es que ellos no apoyan a nacionalistas y que Coalición Canarias... Vamos a ver, Coalición Canaria tiene de nacionalista, al estilo del nacionalismo que conocemos en España, lo que yo obispo. Coalición Canaria ha sido siempre leal al Estado. Siempre. No escucharán ustedes a ningún miembro de Coalición Canaria... Les oirán quejarse de todo lo que ustedes quieran porque, hombre, Coalición Canaria es un poquito quejita. De acuerdo. Algunas razones tienen también, pero, hombre, Coalición Canaria no somete al Estado a ninguna tensión en ningún momento.

Es decir, veremos si el voto de Ciudadanos en Canarias se comporta en ese sentido y es cabal o no lo es. Luego, de los demás, ya si quieren ustedes hablamos ahora, dentro de un momento, porque hay muchas cosas que contarle en este día de hoy, en este miércoles 5 de junio.