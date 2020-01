Herrera: "Ábalos incurre en un hecho ilícito al colaborar en el encubrimiento de Delcy Rodríguez"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me alegro mucho de saludarles en una mañana de enero, 28 del 2020, va a llover algo por la cornisa cantábrica y lo demás, bueno, más nublado que claro, también algunos sitios con claros, un día de enero con temperaturas no demasiado frías, todo hay que decirlo, no demasiado frías.

Debe ser lo único que más o menos está templado. Tenemos garantizado, miren, ser informador en estos tiempos de agitación y propaganda, sobre todo de propaganda, es muy entretenido porque hay veces que los informadores tenemos esa cosa del síndrome de la página en blanco, la página blanco, ¿y eso hay que llenarlo? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿La actualidad tiene argumentos realmente atractivos que si los contamos vamos a lograr el interés de la gente?

Bueno, pues eso que forma parte de nuestro trabajo de forma intrínseca con este gobierno no les voy a decir que está garantizado, está más que garantizado. Habría que darle parte del sueldo porque, oiga, bueno, ya se lo damos parte del suelo, la mayor parte del sueldo le damos. Pero todos los días tienen su afán. El de hoy, se lo contaba a las 7, es que el señor Jordi Sevilla, el presidente de Red Eléctrica ha dimitido, supongo que antes de que le consiga echar Teresa Ribera, la ministra de transición ecológica y vicepresidenta y esas cosas, antes de que los de Podemos en el gobierno consigan echarle. Un tipo que, por cierto, ha hecho una buena gestión en Red Eléctrica, que es una empresa estratégica que gestiona el sistema eléctrico nacional, pero luego también nuevas tecnologías de comunicaciones, la integración de las fuentes de energía renovables, etcétera, etcétera.

Es una de esas empresas en las que el Estado tiene el 20%, es decir, el gobierno controla el 20% y el resto está bastante dividido en varios inversores, muchos inversores. Eso no quiere decir que esto sea del gobierno, que el gobierno pueda mangonear abiertamente, que es lo que a este gobierno le gusta hacer y lo que ha... El intervencionismo en una palabra, intervenir la sociedad, que es el viejo sueño del Podemismo y de esta Teresa Ribera que parece de Podemos realmente, no del PSOE.

El rifirrafe venía a cuento de que no quería qué Red Eléctrica revocase, pidiese el recurso por una decisión de su esposo, el esposo de la señora Ribera, el señor Bacigalupo, que... Esto para contárselo da para un, efectivamente, para todo un capítulo especialmente de culebrones, pero miren ustedes, la señora Teresa Ribera está casado con el señor Bacigalupo. El señor Bacigalupo, Mariano Bacigalupo, Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que aprobó una serie de normas con las que no estaba de acuerdo Jordi Sevilla.

Bacigalupo, ¿ a ustedes le suena? Sí, sí, Bacigalupo. Pues Bacigalupo, este es hijo del señor Enrique Bacigalupo, eminente jurista que, ya saben ustedes, se lucio en el caso Sogecable, el que quitó en medio a Gómez de Liaño.

Fíjense ustedes que connivencia de nombres en todo ello. Total, que Jordi Sevilla coge y se va y se va a su casa y hace, yo creo que bien porque si no los otros harán lo posible por quitarle de en medio.

Y como no hay día sin sobresalto. El otro sobresalto... ¿Hay algo nuevo del avión?, me dirán ustedes. ¿Algo nuevo del avión de Ábalos? Lo está escondiendo el PSOE a Ábalos, el autor de las cuatro o cinco o seis versiones, sandeces en realidad, de lo que pasó en Barajas aquella noche. Ahora, la última es que es un héroe de la diplomacia española. Hay una pregunta que hay que hacerse. Delcy Rodríguez bajó de ese avión y fue a coger otro. ¿Pasó por los controles con su pasaporte? Porque si es así tenía que ser retenida por orden de la Unión Europea. No, no, ah, fue por las pistas en un coche sin pasar controles. ¿Quién la pasó? ¿La Policía por orden de Interior? ¿Van a cargarle ese error a los policías? ¿La llevó Ábalos o la llevó a la sillita de la reina para que no tocase suelo español?

No, hombre, pero eso es que no es suelo español porque no... Sí, sí es suelo español. Claro que es suelo español. Hay un auto muy claro, muy claro del Constitucional del año 1996 que explica que en España por tierra o por aire todo es España, espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española tal y como declaran tal artículo, tal artículo, pum, pam, chimpún. Auto del Constitucional del 96: las zonas internacionales de los aeropuertos españoles son territorio español y si son territorio español son territorio europeo.

Y Ábalos incurre en un hecho ilícito internacional al no denunciar y colaborar en este encubrimiento. Se sienta en silla porque en parapente no fue Delcy Rodríguez de un avión a otro. No lo fue.

Y, evidentemente al final, el número de Torra aparece porque los esperpentos no vienen solos. El esperpento catalán, oiga, da mucho de sí. El valido de Puigdemont, el testaferro realmente de Puigdemont, ha hecho implosionar el independentismo catalán. ¿Cómo? Pues este personaje, e es un perfecto inútil,que no ha servido para nada,que ha presidido un gobierno de inútiles, que no ha hecho nada, ni un proyecto de ley, nada, no ha solucionado ni uno solo de los problemas de los catalanes, sino que ha grabado más los que ya tienen, pues se topó con lo que parece un callejón sin salida.

Esquerra no se atrevió a contravenir al Tribunal Supremo y aceptó que Torra por estar inhabilitado pierda su escaño. Ahora el debate es sobre si pierde su escaño, perderá la Presidencia, ¿no?, porque para ser presidente hay que ser diputado. Bueno, ahí no lo va a hacer y la Presidencia no la va a abandonar hasta que no haya sentencia firme del Supremo. ¿Cuándo? Pues no lo sé, un poco antes del verano o, a lo mejor, en la primaver. No tengo ni idea.

¿Y para el gobierno español sigue siendo el presidente de la Generalidad un señor inhabilitado por los tribunales por haber desobedecido? Sí, sí, claro. Hombre, ¿cómo te lo explicaré? A ver, hoy se interpreta en muchos medios de comunicación que esto, esta pelea entre Esquerra y Junts pel fricandó, pone las elecciones catalanas, vamos, a vista de pájaro.

Si eso es así, pues obliga a hacer a Pedro Sánchez algunos movimientos, además de mantener la Mesa esa en la que se van a reunir con promesa de consulta final, ¿qué hace con Junqueras? ¿Cómo saca de la cárcel a Junqueras?, que no da tiempo con el Código Penal.

Miren, Oriol Junqueras sabe que solo Pedro Sánchez le podrá sacar de la cárcel, así que remover a Sánchez ojito, ojito, pero no va a poder presentarse al sueño de una Cataluña gobernada por Esquerra, Podemos y el PSC ahí en medio. Y el independentismo fraccioonado por la mitad. No lo va a poder hacer. ¿Eso tendrá algún tiop de consecuencias? Yo apuesto porque no, pero bueno, hay quien apuesta porque sí. Si le parece dedicaremos a esto algún minuto de esta mañana porque hay otras cosas de las que hablarles.