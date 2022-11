Herrera: “En España tenemos un déficit de 5000 médicos, que irá a más”

Audio

Señoras, señores, me alegro ¡buenos días!

Nosotros muy bien por varias razones, que seguramente no se le escapan. Una de ellas es que estamos en las bodegas Cepa 21, en Ribera del Duero, como acostumbramos a hacer casi todos los años, venir un día por aquí, saborear el vino, saborear la tierra, saborear los pueblos, a toda la gente y después hablar de los productos que aquí se elaboran, de Malabrigo, de Horcajo, de Hito, de Cepa 21, pues de los vinos que seguramente tendrá usted en su mesa esta Navidad, que no está tan lejos como parece.

Le ha hablado muchas veces del modus operandi del periodismo en la medida de la que uno entiende el modus operandi del periodismo, fundamentalmente el separar lo importante de lo interesante, jerarquizar la información, saber entender cuáles son las noticias que tienen una trascendencia más allá de la efervescencia política de todos los días.

Hoy sin duda hay efervescencia política en torno a un ministro de Interior que o no informa debidamente o quiere ocultar algo de lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla. Hoy las cosas apuntan a informaciones acerca de las elecciones norteamericanas,que alguno de ustedes podrá decir 'me va y me viene por aquello de saber qué pasa en el país que es el líder del mundo, pero en mi día a día no me importa tanto'. Sin embargo hay cosas que aunque no sean exactamente noticia o polémica política ahora, es decir que no se van a diluir en escasos días, sí tienen gran recorrido, un impacto importante, muy importante la vida de la gente. Y eso lo sabe aquel que ve como una enfermedad grave llama a la puerta, cómo en este momento se relativiza la importancia de todo lo demás y cómo todo lo demás pasa seguramente a segundo plano y que estás en casa con esa enfermedad llamándote en la sangre y hay un tío en la radio que te habla del estado de Georgia que va a repetir elecciones porque no sacan un 50%.

METÁSTASIS

Así me van a permitir que esta mañana destaque el hallazgo de un equipo de científicos que ha liderado un español Eduard Batlle que ayer fue publicado en la revista Nature. ¿Qué ha logrado? Pues pillar infraganti a las células que provocan la temida metástasis, es decir una neoplasia, un cáncer localizado concreto en una estructura del organismo puede ser abordado quirúrgicamente, extirpado o puede ser incluso radiológicamente o quimioterapiamente blindado, la zona saneada, pero no sabemos si antes ha salido alguna de esas células de viaje a conocer el mundo y a través del torrente sanguíneo ha ido a instalarse en otra parcela que le guste y allí desarrollarse.

En el caso concreto del cáncer de colon -que es el segundo más mortífero después del de pulmón-, han visto estos hombres, han capturado ese movimiento gracias a un nuevo método, un polo microscópico que captura una metástasis pequeña de apenas tres o cuatro células y ahí se puede estudiar y comprender qué es lo que hacen, cómo se mueven y sobre todo cómo se las puede detener.

Las células cancerosas del tumor primario hacen una especie de búnker en el órgano afectado, se protegen por material celular fibroso, vasos sanguíneos, cuesta acabar con ellas pero cuando llegan a un nuevo órgano, cuando salen de viaje, están desprotegidas y eso es el momento de detectarlas y es lo que esta gente ha realizado en ratones.

Llevo muchos años hablando de avances científicos en la radio y me acuerdo de que cada vez que dábamos uno de estas características algunos decían 'bueno,'es el paso definitivo para acabar con el cáncer'. Nunca llega el paso definitivo, pero seguramente la batalla cada día nos brinda más instrumentos a los seres humanos, tanto a los pacientes como a los profesionales, para poder acceder al fin de determinados procesos neoplásicos. Y ojalá sea así, enhorabuena a todos ellos.

QUÉ PASA CON LA SANIDAD EN ESPAÑA

Y hablando de salud miren, hoy en COPE nos hemos preguntado qué pasa con la sanidad España más allá de la politización que se está haciendo en el caso de la Comunidad de Madrid, los paros en Madrid, en una descarada campaña contra Isabel Díaz Ayuso por parte del Gobierno que peor ha gestionado la pandemia en toda Europa y no quiero seguir buscando más sitios para ampliar el margen o el espectro

Una campaña política, no un problema laboral, asonadas sindicales perfectamente movilizadas. Usted veré entrevistas, televisiones ... vamos al azar a elegir un médico, bueno pues resulta que es representante sindical de Podemos, o un candidato de la lista de Podemos. Y usted dice 'qué tremendo, cómo está la situación en Madrid'. La situación en Madrid podría mejorar pero nadie tiene la varita mágica porque la situación en Madrid no está necesariamente peor que en otros lugares de España. El problema es que en Madrid está Isabel Díaz Ayuso. Los medios de comunicación de nuestro país hablan solo del problema de la sanidad en Madrid y es común a todo el país. Madrid no está peor que la sanidad en el resto de España, eso es mentira.

Más allá de la mano de la izquierda tratando de desgastar a Díaz Ayuso queremos indagar algunas cosas. Miren en España tenemos un déficit de 5000 médicos que irá a más hasta el punto de que se calcula que en el 2027 harán falta 7000 médicos más. Lo primero que te dicen con los que hablas es que la Atención Primaria en nuestro país es una olla a presión, a punto de estallar después de la pandemia, hay cansancio, hay bajas que no han sido cubiertas, otros han ido al sector privado, otros se han ido a trabajar Alemania o al Reino Unido y hacen faltan más batas y seguramente menos corbatas.

Pero claro para bordar la llegada de más batas hay que hacerlo desde varios ámbitos, un médico no se fabrica en dos días. Empieza a fabricarse seis años antes, más el tiempo dedicado a estudiar el MIR, más algún tiempo razonable en la residencia de residentes, etcétera etcétera. Fíjense ustedes la proyección que tienes que utilizar. Hay muchas más facultades de Periodismo que de Medicina en España y la verdad que es que viendo algunos periodistas, hay facultades perfectamente prescindibles. Yo como no fui a la facultad de periodismo no me incluyo, fui a la otra, a la de las batas.

El problema más urgente está con los médicos de Atención Primaria, los pediatras. Hay médicos de Ateción Primaria atendiendo a 70 pacientes al día. No te da tiempo a hacer un examen no riguroso pero un mínimo examen, una mínima anamnesis de la persona a la que tienes que atender, es imposible, se entiende.

Y miren hay dos motivos que explican por qué no hay médicos en determinadas plazas; una porque faltan médicos en general y otra porque hay especialidades o lugares donde ejercer la medicina no es atractivo para los profesionales. No resulta tentador irte al pueblo de la España vaciada, no resulta tentador irte a algún centro de salud de una gran ciudad debidamente estresado, donde sabes que te van a venir cada día más niños de los que nacen, así que bueno habrá que fabricar medios, pero ya les digo eso no se hace dos días, igual que un vino de esta bodega, tarda un tiempo, hay que coger las uvas, pisarlas como se hacía nates, fermenta, hay que envejecer, embotellar y luego hasta que descorchas ha pasado exactamente lo mismo. Luego además con una sociedad que cada día se envejece más, porque algunos tenemos un aspecto pletórico ideal, pero claro no todos pueden disfrutar de la juventud espeluznante de Paloma Esteban.