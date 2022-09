Herrera: “Meloni ha sabido leer las fobias y las preocupaciones de los italianos”

Audio

Señoras, señores me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana de un lunes 26 de septiembre, el último lunes de este mes, ya nos metemos de cabeza en octubre, el otoño. Los chubascos que ojalá sean de verdad, intensos, persistentes, que alivien la sequía de España. Hoy se esperan en la Comunidad Valenciana, Galicia y Baleares, puede que algo leve en Castilla La Mancha o Murcia.

Y en Canarias ya ven, la tormenta tropical Herminia, que ha sido como se esperaba y continua sobre las islas. Va seguir de hecho Canarias en alerta máxima hasta las 12 de este mediodía, hay 1.400 incidentes relacionados con la lluvia, pero parece que no haya que lamentar daños personales. Lo peor Gran Canaria, La Palma, El Hierro, colegios cerrados, se recomienda el teletrabajo.

También otro huracán ha caído sobre italia, es el huracán Meloni ¿quién es Giorgia Meloni? La que ha ganado con claridad unas elecciones con bastante abstención en Italia. Noticia de esta madrugada. No ha sido mucha sorpresa, el partido se llama Hermanos de Italia, ha obtenido casi el 30% de los votos, que es más que todos los votos de la izquierda y sumando a los socios, Forza Italia de Berlusconi y Mateo Salvini de La Liga, sumaria el 43% de lo votos.

Forza Italia va de centrista, es un partido de la derecha clásica europea, a veces con rasgos populistas y La liga de Salvini es un populista que lo mismo le da Juana que su hermana, se ha llegado a aliar con el Movimiento 5 Estrellas, movimiento que fundó un payaso y ahí anduvo con el payaso y ahora con esta señora a la que algunos le ven un peso demasiado específico de su pasado, es decir de su nacimiento de las brumas del postfascismo italiano, que unos dicen le ha llevado a la extrema derecha, otros dicen a la derecha extrema. Lo que está claro es que es una señora de derechas, de derechas, derechas. Y que como todas esas derechas ha tenido algunos ataques o algunos rasgos en su devenir de un cierto antiestructuralismo europeo que hace temer en Bruselas que la tercera economía europea que es la italiana ande en devaneos como los polacos o como los húngaros. Ya veremos.

Sánchez, positivo en covid, lo que no garantiza nada porque desde la cama puede seguir haciendo destrozos

Saben ustedes que ha dado positivo por covid Pedro Sánchez, lo cual no garantiza nada porque desde la cama puede seguir haciendo destrozos tranquilamente, a lo mejor no se acostará porque el covid lo mismo le hace tener algunos pequeños síntomas, pero va a dar positivo en Meloni, eso seguro. La afinidad de Meloni con Vox va a resucitar el fantasma de Franco en España por enésima vez... la ultraderecha, el fascismo que si Feijóo va a depender del Meloni español, el cordón sanitario... y eso lo dice el que depende de Podemos, Esquerra y de Bildu.

La afinidad de Meloni con Vox va a resucitar el fantasma de Franco en España por enésima vez

Lo que no hará Sánchez, como no hace la izquierda europea en general, es preguntarse por qué en italia, en Fracia o Suecia ganan o avanza la derecha más dura entre las clases populares. No se engañen, no son señores con sombrero y puro de esos que le gustan tanto a Sánchez. Y tampoco se preguntará, quizá porque la agenda de la izquierda habla de sororidad en lugar de hambre, de inclusividad en lugar de tipos de interés, de transexualidad en vez de inflación, por qué el abandono de las clases medias y las clases trabajadoras. Porque los ciudadanos tienen problemas muy claros y hay una izquierda que no les atiende. Y le da la matraca con una versión generalmente sectaria de la igualdad, de la sexualidad, de la educación, de la inmigración y ahí aparecen entonces las Melonis, para dar soluciones fáciles a problemas complejos... que ya veremos.

Italia es un país que ha probado practicamente de todo; gobiernos de tecnócratas que no necesariamente han funcionado mal pero que se les acusa siempre de lo mismo, de no tener el aval de las urnas. Es un país con un esquema político complicado porque el parlamentarismo tiene casi más poder que el Ejecutivo. Una de las condiciones que tiene el presidente, es encargarle a un primer ministro un gobierno: tira hacia delante y a ver cómo nos apañamos con el Parlamento. El Parlamento les acaba haciendo la vida imposible.

Bueno pues ha tenido gobiernos de tecnócratas, de centro derecha, de centro izquierda y luego ese gobierno que mezclaba populistas de izquierda, con payasos, con los derechistas de la Liga. Estos de la Liga empezaban siendo separatistas del norte, luego apostaron por la unidad, luego eran seguidores de Puigdemont, luego simpatizan con Vox, en fin un guirigay.

Y que Giorgia Meloni comenzó en el postfascismo callejero italiano es verdad. Luego se fue moderando, sobre todo en el plano institucional, pero ahora ha sabido leer las fobias, las preocupaciones de los italianos.Y ya les digo lugar de poner una etiqueta Meloni, la izquierda populista y el centro liberal lo que deberían preguntarse es qué ha provocado que esta mujer haya ganado esta noche las elecciones para ponerse en la antesala prácticamente de ser la primera mujer que gobierna, que dirige un gobierno italiano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha defendido identidad nacional, identidad cristiana frente a lo que ella llama violencia islámica, seguridad, familia y así están.

En Bruselas, un cierto sabor alarma '¿oiga no irá Italia a provocar un terremoto en la Unión Europea o a tontear con una salida de la Unión?'. Seguramente no porque Italia es un país bastante más serio de lo que parece y ese es un país con claras diferencias entre el norte y el sur y la política italiana ha ido sorteando -especialmente cuando no tenía el peso del euro sobre su economía- entre la deuda, el manejo de la lira etcétera, etcétera... tenía amarrado al norte, Milán fundamentalmente Turín que tiene algunas veleidades de quitarse de encima a ese pesado sur de Nápoles inoperante... bla bla bla bla bla. Ahora lo tiene más difícil. Bueno veremos el mensaje de unidad de la señora Meloni es un mensaje efectivo.

DISTURBIOS EN BARCELONA

Miren aquí deberíamos dar vueltas de lo que ha pasado en Barcelona este fin de semana. Apuñalamientos, asalto al mobiliario urbano, saqueos, destrozo de material, incendios de motocicletas y coches. Todo empezó en un concierto alrededor de la plaza de España con motivo de las fiestas de La Merced y 500 salvajes empezaron a desencadenar actos vandálicos. Hay una imagen especialmente significativa; un grupo de cafres destrozando una charcutería por puro placer y los otros para mangar el jamón y el chorizo y lo que pillaran. Y Ada Colau la alcaldesa 'ah bueno, ha sido menos que el año pasado', es todo lo que se le ha ocurrido decir a esa individua.

¿Qué dice el sindicato de la Guardia Urbana? Que la tibieza policíal, la fobia contra los antiurbios sembrada por el propio Ayuntamiento, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Barcelona.