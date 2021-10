Herrera: “Prohibir la prostitución es cinismo en un partido que ha gastado dinero público en putas y cocaína"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana, de un lunes 18 de octubre del 2021. Dicen que el frío está por llegar, pero aquí hay que levantar barricadas contra la gripe, porque claro tanta resistencia tanto covid… los demás estaban agazapados. En cuanto el covid se ha metido en un rincón han salido todos del tirón y han anidado en algunas gargantas y pulmones, cual es el caso.





HERRERA ANALIZA EL CONGRESO DEL PSOE





Bueno, vamos a ver, el fin de semana de los disfraces no es Halloween, no es Carnaval, pero el disfraz ha sido lo más habitual este fin de semana, especialmente en el 40 Congreso del PSOE. ¿Qué es un disfraz? Aquello que te permite vestirte de lo que no eres y ¿qué disfraz ha utilizado Pedro Sánchezo ha querido utilizar con el que convencernos de que en el futuro va a ser así? El disfraz de socialdemócrata. Por eso, ha concebido un acto de marketing de candidato donde nadie se ha atrevido a decirle nada al muchacho. Antes, los congresos eran para el debate y en los congresos urgía mucho debate; ahora no, ni en este ni en el del Partido Popular tampoco. Los debates de congresos son una cosa del pasado literalmente.





Miren, muy ufano Pedro Sánchez ha presumido de todo de lo que no podía presumir. No le importa haber protagonizado la peor gestión de la pandemia de toda Europa, la división ideológica de la sociedad española, la factura energética que está causando estragos a muchas familias y empresas, no; ‘socialdemocreitor’, el último giro de guion de Pedro Sánchez pensando ya en las próximas elecciones generales.

Mentira, lo habrán practicado otros. Tú, no. Eres el que más ha escorado la izquierda, a todos los secretarios, a todo el partido socialista en la vida de todos los secretarios generales teniendo a Rodríguez Zapatero como gran maestro y, ahora presumiendo de ser un socialdemócrata escandinavo. Bueno, nos da la risa. Le ha salido bien el congreso porque logró lo que quería, la foto de la unidad con Felipe González, con Rodríguez Zapatero, barones regionales, hasta la viuda de Rubalcaba; alineados con los palmeros sin decir ni una palabra de las tres líneas que marcan la deriva del nuevo partido sanchista que sustituye al viejo PSOE. En lo económico, una sumisión al intervencionismo de Podemos con un catálogo de subsidios electoralista, de impuestos confiscatorios, de ataques a la empresa privada, de inflación y de la ruina que provoca todo eso: paro, deuda, déficit, concurso de acreedores…





En lo político, doble sumisión al independentismo y al populismo. A Bildu, a Podemos, a Esquerra, al PNV, a Maduro, a Otegi, a ETA, a los CDR… Muy duros con el Rey Juan Carlos, por ejemplo, que no está imputado de nada y luego blandos con los de Henri Parot que está condenado a 2000 años de cárcel.

En lo ideológico, el sectarismo más atroz que se recuerda en décadas: odio guerracivilista, intentos de censura, catálogo de leyes infumables, intentando regular qué se debe pensar, qué se debe estudiar, qué se debe comer, cómo se debe recordar, con quién, cómo te tienes que acostar, con quién y hasta cuándo te tienes que morir… ¿Todo eso de ser socialdemócrata?





EL PROYECTO DE SÁNCHEZ: REFORMA LABORAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y PROSTITUCIÓN





Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral, sabiendo como sabe que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho ¡ojo! que el dinero de Europa está condicionado a que eso ni se toque. Y sabiendo además como ellos mismos la han aplicado en todo momento. Segundo, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que la han usado hasta la saciedad durante la pandemia para gestionar el control de la emergencia sanitaria.

Tercero, prohibir la prostitución, que es otro ejercicio de cinismo y de salud y de brindis al sol viniendo además del partido que ha gastado dinero público en putas y en cocaína. La prostitución femenina, no habla de la prostitución masculina, a ver si se le revienta el negocio familiar de las saunas gays, ¿eh?. Si fuera tan fácil perseguir la prostitución, eso ya se habría hecho. Lo que hay que hacer es poner todas las fuerzas, todas. Las suyas, las nuestras, las de todos… en perseguir la trata de blancas y luchar contra la prostitución no voluntaria, contra la trata de mujeres. Ahí no hay que dejar ni un resquicio. Luego, hombre claro, el meterte en una habitación a ver si entre dos personas que se han acostado o ha mediado algún tipo de pago me parece un poquito más difícil; ahora, como brindis al sol le queda muy bien.

Y luego, la reforma constitucional. Han creado una especie de secretaria política para la reforma constitucional, ¿qué reforma? ¿Hacia dónde? ¿De qué apartados? ¿Con qué colegas? ¿Con los mismos colegas con los que saca adelante las leyes, es decir Bildu, Esquerra, el PNV etcétera, etcétera… grandes amigos de la Constitución como como sabemos? ¿Acaso ignora está individuo que para sacar adelante una reforma constitucional tiene que contar, le guste o no, con otras mayorías entre ellas el centro derecha porque si no, no salen las cuentas? Bueno, pues esas son algunas de las pinceladas de este congreso en el que Sánchez ha querido ir de socialdemócrata nórdico como si fuera Olof Palme, que también tenía ramalazos ¿eh?. De heredero de la transición del 78 como si fuera Suárez, moderado como si fuera Merkel… y su éxito que hasta Felipe González se lo concedió. Felipe González perdió la memoria, bueno iba de corista. Pero, no nos engañemos, de lo que dice a lo que hace hay la misma distancia de Caracas a Bruselas. O sea no puede apelar al 78 y gobernar con un partido que ataca a diario ese régimen. No se puede ir de socialdemócrata y gobernar con planes quinquenales de Podemos. O ir de moderado y pactar con Otegi, con Junqueras, con Irene Montero. En fin, que la generación de socialistas criados a los pechos de Sánchez le aplauda, es lógico porque viven de ello, porque generalmente no han tenido otro trabajo y les va la vida en aplaudirle hasta con las orejas. Pero que lo hagan los socialistas clásicos, los que hicieron la Transición, los que construyeron la España constitucional que hasta ayer se oponían a ese ruinoso delirio, eso es ciertamente una lástima.









PACTO DE ABUCHEOS





Y entre tanto ¿qué pasó? Vean, algunas cuestiones de la realidad de Sánchez en la calle. No solo le abuchean, no solo le abuchean en el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid también pincha hasta en otros actos. Esta escena se vivió en el Monasterio de Yuste el día que le dieron el premio a Angela Merkel y la hemos conocido este pasado fin de semana. Se acerca Pedro Sánchez a hacerse el simpático a un niño y ahí estaba esperando la madre para soltar una pulla a ‘Su Sanchidad’. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el cole, nene? Y dice la madre con ironía, hombre muy bien como ahora pueden suspenderlas todas, fantástico. Y coge Sánchez, se marcha sin decir ni media palabra de más; y las madres y los niños empiezan a abuchearle. Pero, lo más grande es que luego llega el de seguridad para recriminárselo a la madre, pero ¿no habíamos quedado que no iban a gritar? Si no, no los habríamos dejado.

Estos momentos entrañables de Sánchez en la calle, vean ustedes también están pactados. ¿También le hacéis firmar un contrato del NODO a los transeúntes para que no abucheen al presidente? Vaya, vaya, vayaaaa….