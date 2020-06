Vídeo

¿Cuantas veces habrán escuchado cuando se acerca el veranpo aquello de lo privilegiados que son los profesores que tienen tres meses de vacaciones? Algo que realmente no es así, pero que ha calado en el imaginario popular…

Bueno, pues este verano, ya les digo yo que no quisiera estar en la piel de los profesores porque vaya sudoku van a tener que hacer para poder adaptar sus colegios e institutos a las normas que ha propuesto el ministerio de Educación.

De momento es un borrador, pero ya marca por donde van a ir los tiros, y su aplicación no va a ser nada fácil porque supone cambiar de arriba a abajo toda la organización, la mecánica y estructura de los centros educativos…

Saben que el regreso que propone Educación es presencial y pasa por dividir a los estudiantes en dos grupos. Por un lado, los alumnos de hasta 10 años que formarían burbujas de 20 niños que solo tendrían relación entre ellos. No tendrían que llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad.

La cosa cambia con los mayores de 10 años. Éstos si tienen que guardar un metro y medio de distancia entre los pupitres, algo que desde Educación dicen que no es negociable. Esta medida se tiene que adoptar si o sí. Además, recomiendan que en cada clase no haya más de 20 alumnos.

Y aquí surge una primera duda: ¿qué va a pasar con el resto de alumnos porque en muchísimos colegios de nuestro país la ratio llega hasta los 30 chavales por clase?

Se tendrán que habilitar espacios en los colegios, pero al mismo tiempo se tendrá que contratar a más personal docente porque si desdoblas las clases, necesitas más profesores, como nos cuenta Carlos Entram-Basaguas, director del colegio San José de Valladolid.

Y como señala Carlos, está también el problema del espacio. No todos los colegios tienen estancias que puedan re-convertir en aulas para reubicar a sus alumnos. Pues en estos casos, la norma contempla que se usen espacios públicos municipales como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales.

Pero claro, ¿a qúe alumnos dejas en clase y a cuáles llevas a estas aulas alternativas? ¿Cúal es el criterio que se va a utilizar?

Además se establecen unos severos protocolos de higiene y de ventilación, con la recomendación de mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. También se contempla la posibilidad de que los alumnos puedan comer en clase y el recreo se organizará por turnos. Como ven la cosa es de todo menos sencilla.

Vaya lío organizar todo esto. ¿Entienden ahora cuando les decía lo del sudoku verdad? Los profesores, como nos cuenta Marta, están haciendo un gran esfuerzo para poder adaptarse.

Isabel Celaá ya ha presentado esta propuesta a las comunidades autónomas que, de momento, han rechazado Madrid y País Vasco.

¿Está nuestro sistema educativo preparado para este cambio radical? Pues entre los padres hay mucha incertidumbre. Yo creo que todos entendemos que los chavales tienen que volver a clase. Lo han hecho ya en muchos países de Europa, pero hay que hacerlo con la máximas garantías de seguridad para los niños, para nuestros hijos y también, por supuesto, para los educadores.

Y para rizar un poco más el rizo en este tema de la educación. El ministro de Universidades ha anunciado un sistema rotatorio en las facultades. Parte de los alumnos estarán en su casa y parte en clase respetando el metro y medio de seguridad. En el caso de los universitarios, todos tendrán que llevar obligatoriamente la mascarilla. Bueno hasta septiembre quedan todavía tres meses y la evolución de la pandemia puede cambiar alguno de estos planes.

Y mientras aquí, en España, se diseña la vuelta al cole…Bruselas nos pide que abramos cuanto antes nuestras fronteras. Quieren que desde este lunes ya se pueda viajar con total libertad por toda la UE y que se empiecen a abrir las fronteras exteriores al resto del mundo a partir del 30 de Junio.

Aquí en España esa apertura de fronteras está prevista para el 1 de julio, por lo que si se mantiene esta fecha vamos a ser uno de los últimos países en abrirlas. No pasa nada, lo importante es ser prudente y hacer las cosas bien porque esta apertura de fronteras supone movilidad de nuevo entre países y mayor riesgo de rebrote.

Por cierto, en el foco localizado en el hospital de Basurto, en Bilbao, ya son dos los fallecidos, y ha muerto también uno de los contagiados del hospital de Txagorritxu , en Vitoria. En los dos centros hospitalarios han aumentado, además, el número de casos positivos.

Y fuera de los hospitales, el campo también ha vivido varios casos. En Lérida, 20 temporeros que compartieron un autobús están infectados, y otros 50 han quedado aislados. Y en Murcia, han sido 8 los temporeros que han dado positivo, una semana después de haber llegado de Francia.

Los números de Sanidad dicen que en las últimas 24 horas los nuevos contagios han sido 156, más de la mitad se han registrado en Madrid.

Respecto a los fallecidos... el número total sigue sin actualizarse... aunque las comunidades autónomas han notificado 37 víctimas mortales en la última semana.

Dejando al lado el coronavirus, hoy hay que destacar las palabras de un hombre al que siempre hay que escuchar atentamente porque no da puntadas sin hilo. Me refiero al expresidente del gobierno, a Felipe González… No es un secreto que a González el gobierno de Coalición PSOE-UP, mucho, lo que se dice mucho, no le gusta… Dice que él sufre con las tensiones entre los socios y se ha explicado de una manera muy cinematográfica.

El camarote de los hermanos Marx, pues hombre, podría ser porque nunca ha habido un gobierno con tantos ministros …A Felipe González le preocupa el abuso de los decretos ley y cree que los pactos son imprescindibles para salir de la crisis. Pues estas han sido sus palabras… Y ésta que van a escuchar la respuesta de Pablo Echenique.

Por cierto, Podemos ha registrado ya la petición para que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos…Una petición a la que se han sumado los partidos nacionalistas y los independentistas. Aceptan que se investigue al rey emérito desde su abdicación en junio de 2014 en la línea de lo que ha hecho la fiscalía. Y no descartan que don Juan Carlos comparezca en el Congreso.

Y los movimientos deberían servir para que en el entorno del Gobierno se deje de pensar que la magistrada Rodríguez-Medel tiene algún tipo de fijación con el Ejecutivo. De hecho, ha preguntado a la Comunidad y al ayuntamiento de Madrid si permitieron algún tipo de acto masivo, similar a la marcha feminista del 8M. Con esto, la juez accede a la petición de la Abogacía del Estado, que, en defensa del Gobierno, le pidió que apuntara en esa dirección. La Fiscalía, en cambio, sigue muy molesta con la magistrada y sigue pidiendo el archivo de la causa.

Al socialista José Manuel Franco no le ha ayudado que el jefe de Recursos Humanos de la Delegación del gobierno haya ratificado que él no hubiese autorizado la marcha del 8M. Y hoy tenemos que despedir a una mujer con la que todos nos hemos reído muchísimo….

Rosa María Sardá ha muerto a los 78 años víctima de un cáncer que arrastraba desde hace un tiempo. Fue una mujer que se atrevió con todos los registros. Hizo cine, teatro donde la vimos también en obras dramáticas, y presentó multitud de programas de televisión y varias ediciones de los premios Goya. Ella, por cierto, ganó dos estatuillas como mejor actriz de reparto. En 2010 recibió la Medalla de Oro de la Academia del Cine. Siempre la recordaremos por su extraordinario sentido del humor.