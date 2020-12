García Muñiz: "Si Illa no quería 17 navidades diferentes, ¿por qué no decreta un plan para toda España?"

Audio

Bienvenidos a 'Herrera en COPE'. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Lunes 21 de diciembre. Estamos en las últimas horas del otoño porque a las 11 de la mañana entra el invierno. Y estamos a tres días de Nochebuena. A estas alturas cualquier otro año tendríamos claro con quién íbamos a pasar estas fechas tan especiales, muchos tendrían también los billetes sacados para viajar a sus casas e, incluso, la compra hecha en función de cuántos fuéramos a reunirnos .

Pero este año todo está en el aire. Y estamos a tres días, insisto, de Nochebuena. Hay quien todavía no sabe con quién van a cenar, si va a poder viajar de una comunidad a otra. Y es que los planes de Navidad de las comunidades autónomas se ha convertido en un formidable sudoku.

Fijense, el pasado 26 de noviembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía lo siguiente. "No habrá 17 navidades diferentes en nuestro país". Es lo que decía Salvador Illa el pasado 26 de noviembre. Bueno, pues semanas después resulta que lo que vamos a tener es precisamente eso que el ministro decía que no se iba a producir. Nos vamos a encontrar con 17 navidades diferentes porque cada comunidad autónoma está tomando medidas diferentes.

EL SUDOKU DE LA NAVIDAD

Por ejemplo, casi todas las regiones han limitado a seis las reuniones en estos días, pero algunas amplían a 10 las personas que se pueden juntar en Nochebuena y Nochevieja y dentro de éstas, hay quien especifica que esas 10 personas sólo pueden pertenecer a dos burbujas de convivencia. Hay 14 comunidades que aceptan a los allegados y 3 que no los aceptan. Y hay otras diferencias sobre los confinamientos perimetrales, la apertura de la hostelería o los horarios de los toques de queda. ¿Qué quieren que les diga? Que esto es un lío tremendo.

El Gobierno estableció unas medidas mínimas de obligado cumplimiento, se lavó las manos y ha dejado una vez más a las CC.AA. la responsabilidad de tomar medidas más restrictivas. Y las han tenido que tomar porque en los últimos días hemos visto como el número de contagios ha vuelto a subir en algunas comunidades y planea peligrosamente la sombra de una tercera ola.

Pero si Illa no quería 17 navidades diferentes, ¿por qué no es el Ministerio el que interviene y decreta un único plan de Navidad para toda España? Todos igual, en todas partes, en todas las comunidades autónomas. ¿De qué sirve que el Gobierno haya decretado el estado de alarma durante seis meses si cuando aumentan los casos positivos no coge el toro por los cuernos y asume el mando único?

No estaría de más que el Gobierno hiciera como han hecho otros líderes europeos que viendo como la pandemia se ha vuelto a descontrolar en sus países: han dado la cara y anunciado medidas mucho más restrictivas aún sabiendo que eran impopulares. Luego vamos a repasar cómo están las cosas Europa.

Pero aquí, ante la falta de un criterio único, son las comunidades las han ido anunciando nuevas restricciones para sus territorios. Una de las últimas has ido Extremadura. Su vicepresidente y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunciaba así que cambiaban el plan previsto en un principio para la Navidad.

¿Y en qué consisten esas medidas más restrictivas? Pues Extremadura restringe las reuniones a un máximo de seis personas, también en los restaurantes y las terrazas. Solo se podrán llegar a los diez comensales en las cenas de Nochebuena o Nochevieja. Además, permitirá la entrada de familiares para las reuniones de estos días, pero no las de allegados.

Ya son tres, por tanto, las comunidades que han eliminado la polémica figura de los allegados. Además de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

De momento, la Comunidad Valenciana es la que ha decretado el confinamiento más estricto. Desde hoy y hasta el 15 de enero sólo podrán entrar quienes tengan su domicilio habitual en la región, es decir, quiénes estén empadronados. Por ejemplo, un estudiante valenciano que esté en Madrid podrá pasar las navidades con su familia si está empadronado allí. Si por el motivo que sea está empadronado en Madrid, no podrá entrar en la comunidad valenciana para estar con su familia. El presidente valenciano ha pedido perdón por las restricciones impuestas y al mismo tiempo la máxima prudencia en las celebraciones de estos días.

SUBEN LOS CASOS DE COVID

¿Y cuáles son los últimos datos que tenemos del covid? Pues ayer domingo hubo 5.795 casos en nuestro país. Son 231 más que el domingo pasado. La curva sigue subiendo en seis regiones: en Madrid, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia y Baleares.

Pues así están las cosas en este lunes en el que la Agencia Europea del Medicamento va a aprobar la vacuna de Pfizer para que se empiece a distribuir ya mismo por Europa. El próximo fin de semana llegarán las primeras vacunas a nuestro país y el mismo domingo se empezará a vacunar. Es decir, podemos decir que ese día, el 27 de diciembre, el domingo que viene, comenzará el principio del fin de esta pandemia que ha cambiado nuestra vidas.

La vacuna se va a distribuir por 50 puntos de nuestro territorio. Desde ahí se repartirá a los 13.000 ambulatorios y centros de salud de las comunidades autónomas custodiadas siempre por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En la primera etapa que se desarrollará durante los meses de enero y febrero se vacunará a unos dos millones y medio de personas, las de mayor riesgo ante la pandemia: residentes y personal sanitario de residencias de ancianos y de centros de grandes dependientes, así como el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados.

Sanidad confía en que entre mayo y junio estén vacunados entre 15 y 20 millones de personas, momento en el que se podría alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño. La previsión es que a finales del verano de 2021 todos los españoles estemos vacunados. Estas son las previsiones del Ministerio que ojalá se cumplan. Y la campaña de vacunación se desarrolle sin incidencias.

Por cierto, el Colegio Oficial de Enfermería advierte, lo podemos leer en la prensa, que harían falta 15.000 enfermeras y enfermeros más para una campaña de vacunación rápida y exitosa.

Otra vacuna, la de Moderna, ya se ha autorizado en EEUU y en Europa se podría hacer el 6 de enero, por lo que en unas semanas estarán ya en circulación dos vacunas diferentes. Y aquí entra otra variable: ¿qué vacuna nos van a poner a cada uno? Y cuando lleguen el resto de vacunas que se están investigando, ¿qué criterio se va a seguir para su administración? Yo espero que el calendario de vacunación se estudie bien, nos lo expliquen adecuadamente y haya la máxima transparencia.

LA MUTACIÓN DEL COVID EN REINO UNIDO

A pesar de las llegadas de las vacunas nos espera un inicio de 2021 todavía muy complicado, especialmente después de conocer esa nueva variante del virus que está descontrolada el Reino Unido y que ha llevado al confinamiento domiciliario de Londres y el sureste de Inglaterra, Gales y Escocia. Son unos 20 millones de personas que no pueden salir de sus casas, como en el pasado mes de marzo, si no es por un motivo justificado. El primer ministro Boris Johnson hablaba este fin de semana de esta mutación del virus.

Según la OMS podría será hasta un 70 por ciento más contagiosa. De hecho en las últimas 24 horas ha dejado más de 36 mil contagiados en el Reino Unido.

Dice también la Organización Mundial de la Salud que se han identificado algunos casos de esta nueva variante en Dinamarca, en Holanda y en Italia, una noticia que no tranquiliza demasiado y ante la que surge varias preguntas: ¿Se extenderá está esta variante del virus por toda Europa ? ¿O ya se ha extendido y está detrás del aumento de casos en los últimos días en diferentes países europeos? ¿Las vacuna de Pfizer que ya se ha empezado a administrar, o las que están a punto de salir al mercado, protegerán también de esta mutación del virus?

De momento once países europeos entre los que están Francia, Bélgica, Alemania o Italia ya han suspendido sus vuelos con el país británico. España de momento se desmarca de sus socios europeos: no prohibe los vuelos, dice que reforzará el control de las pruebas PCR a los viajeros procedentes de las islas británicas. Es una medida que sorprende porque otros países han actuado de inmediato cerrando las fronteras con el Reino Unido para así minimizar riesgos. Parece, desde luego, lo más lógico y lo más prudente.

El caso es que este lunes se espera la llegada a la península, Canarias y Baleares de unos 102 vuelos desde las islas británicas. ¿Viajará esta nueva variante del virus en alguno de esos vuelos? Pues no se puede descartar, así que esperemos que los controles en los aeropuertos sean férreos y se hagan a todas las personas que procedan del Reino Unido, aunque esto suponga horas de espera. Por cierto, se ha cerrado también el eurotúnel.

Todo esto está provocando mucha incertidumbre a los miles de españoles que viven allí. María Jesús vive con su marido en Londres, tenían pensado venir a Madrid a pasar las Navidades pero, ahora, ya no saben qué hacer...

Confinamientos, nueva variante del virus...y el Brexit...la tormenta perfecta se ha originado en el Reino Unido en la recta final de este año que tanto nos va a costar olvidar.