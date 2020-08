García Muñiz: ¿Cómo es posible que se autorice una manifestación contra el uso obligatorio de mascarilla?

Vídeo

Ha costado que se coordinaran, que se pusieran de acuerdo, pero el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunió el pasado viernes con las autonomías y decidieron poner en marcha una serie de medidas conjuntas que ahora deberán aplicar las comunidades autónomas.

Entre ellas la prohibición de fumar en la calle y en las terrazas de los bares si no se mantiene la distancia de seguridad, el cierre total del ocio nocturno, pruebas para los nuevos ingresos en las residencias, prohibición de los botellones o reuniones familiares o de amigos de máximo 10 personas.

En La Rioja, Murcia ya están completamente implantadas y ahora solo falta por saber por ejemplo como se va a sancionar a aquellos que no las cumplan. Hoy las medidas entran en vigor en Galicia, Castilla y León y Cantabria. En Andalucía solo la que tiene que ver con el cierre de las discotecas y bares de copas, que se cierran también durante el día es algo que ha decidido por su cuenta la comunidad andaluza, porque lo establecido con el resto de regiones es que estos bares de copas se cerraban por la noche.

ESTADO DE EMERGENCIA EN EL PAÍS VASCO

En el País Vasco desde este lunes se establece el estado de emergencia sanitaria y el lehendakari, Iñigo Urkullu, asume el mando único.

La Ley de Gestión de Emergencias está en vigor desde 2016 y autoriza al ejecutivo vasco a adoptar medidas como el confinamiento de personas en sus domicilios, el condicionamiento del uso de servicios públicos o privados e incluso la prohibición de actividades en lugares determinados. Es decir, el lehendakari tendrá mayor margen legal para restringir movimientos y aislar barrios y poblaciones. De momento un confinamiento general se descarta por razones económicas.

SIN DATOS DE SANIDAD

Durante el fin de semana el Ministerio de Sanidad no ofrece datos, pero si lo hacen las comunidades autónomas. En las últimas 24 horas Asturias ha notificado 15 contagios, Galicia 124, Canarias 146, Andalucía 455, País Vasco 610 y Cataluña 1044. Es de nuevo la comunidad que más positivos ha registrado, además también 13 fallecidos.

PCR EN MADRID

En la ciudad de Barcelona siguen con los cribados masivos y por cierto, empiezan a hacerlos en Madrid. En los próximos seis días se van a realizar PCR a los vecinos de los barrios y municipios con mayor incidencia de coronavirus. Hoy empiezan a hacerlos en Carabanchel, 1000 pruebas aleatorias a vecinos entre 15 y 49 años que han sido avisados a través de SMS.

Poco a poco las comunidades tendrán que ir adoptando esas 11 medidas acordadas para frenar la evolución del Covid. El objetivo es reducir el número de contagios en estas dos semanas que quedan antes de septiembre para que los niños puedan volver al colegio de manera presencial y para no saturar los hospitales.

HOSPITALES COLAPSADOS A FINALES DE SEPTIEMBRE

Porque de seguir con este ritmo de contagios, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Murcia y financiado por el Instituto de Salud Carlos III, prevé el colapso hospitalario a finales de septiembre con la epidemia fuera de control y en crecimiento exponencial.

Las medidas acordadas por el gobierno y las comunidades han llegado algo tarde

Lo cierto es que esas medidas acordadas por el gobierno y las comunidades han llegado algo tarde, pero por lo menos han llegado, porque era un clamor que todas las administraciones se tenían que reunir para unificar criterios, tomar medidas en común y coordinarse. Así lo estaban pidiendo desde diferentes sociedades médicas y científicas que veían como los casos positivos aumentaban y no había un criterio común para actuar frente a ellos.

Desde que se levantó el estado de emergencia, las comunidades han capeado los peores momentos de la pandemia como han podido, en muchos casos a ciegas o por lo menos, en un terreno poco explorado. España es un estado autonómico porque son las comunidades las que tienen las competencias en materia de educación, sanidad y políticas sociales pero si algo ha demostrado el coronavirus es que hay retos que solo se pueden superar mediante mecanismos de coordinación y cooperación.

Ahora bien, el hecho de que sean las comunidades autónomas las que tengan que desarrollar la normativa y publicarlas en sus respectivos BOE puede plantear un problema. Desde el sector del ocio nocturno y la hostelería ya han anunciado que van a recurrir su cierre y limitación horaria. Y lo tendrán que hacer en los tribunas superiores de justicia de la comunidad autónoma correspondiente. Por tanto son éstos los que tendrán que dirimir la legalidad de las medidas. Y aquí puede estar el problema porque hasta ahora los tribunales han dado respuestas contradictorias a medidas como el cierre de los bares de copas a una hora determinada en algunas comunidades. Por ejemplo a Aragón no lo han permitido mientras que en otras autonomías sí.

AUTORASTREO

Hablando de medidas, el Gobierno de la Rioja ha implantado una pionera en nuestro país. Como los rastreadores no dan a basto, el ejecutivo regional ha puesto en marcha la figura del autorrastreo para que cada persona lleve un control diario de sus contactos. Se hace ya en otros países pero en el nuestro todavía no y serán los riojanos los primeros en probarlo.

Se apela a la colaboración, la responsabilidad y el civismo para que cada ciudadano pueda llevar un control de sus contactos diarios.

La verdad que es algo sencillo de hacer apuntar en un cuaderno o en el propio móvil las personas con las que hemos tenido contacto a lo largo del día ese vecino que te encuentras en el portal y con el que te detienes a hablar un momento tus compañeros de trabajo ese amigo o amiga con la que te tomas un café. Es sin duda una forma de agilizar el rastreo

Pero eso sí, se debe ser contemplar como una medida más de apoyo, nunca para sustituir el trabajo de los rastreadores que en este momento de la pandemia es fundamental

Es evidente que el éxito del autorrastreo depende de la responsabilidad individual. De que en este caso los riojanos, que van a ser los primeros en probarlo en España, se comprometan, se impliquen y quieran ayudar a tratar de atajar la curva de contagios que se ha disparado en las últimas semanas. Es algo muy sencillo de hacer, que requiere un mínimo esfuerzo y que en caso de que des positivo puede ayudar a localizar tus contactos de una manera muy rápida y tratar así de contener un foco para que no se descontrole.

Veremos a ver si se extiende a otras comunidades porque si algo funciona y en otros países se está haciendo con éxito, se debería hacer ya en toda España.

Por cierto, citaba yo la responsabilidad individual, el compromiso que debemos adoptar todos para tomarnos esto muy en serio y cumplir con las normas establecidas que son llevar siempre la mascarilla puesta, lavarse frecuentemente las manos, guardar la distancia de seguridad o no fumar en la calle, una de las últimas medidas que se ha adoptado.

Tenemos que entender, e igual en esto no se ha insistido suficiente, que nos estamos en una situación normal o en una nueva normalidad, como se empeñaron en llamarlo desde el gobierno estamos en una emergencia sanitaria y no tendremos una vida normal hasta que la pandemia esté controlada. ¿Cuándo será eso? Pues no lo sabemos, no lo sabe nadie se necesita antes una vacuna que sea segura y eficaz y que llegue además a toda la población.

Hasta esa fecha, que pasarán muchos meses solo podemos luchar contra el virus con responsabilidad y cabeza.

¿Cómo es posible que se autorice una manifestación contra el uso obligatorio de mascarillas?

MANIFESTACIÓN ANTIMASCARILLAS

Pues justo esto es lo que no tuvieron las cientos de personas que ayer se manifestaron en la plaza de Colón de Madrid por lo que ellos llaman la farsa del Covid y porque están en contra del uso obligatorio de las mascarillas y demás medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus.

Pues ahí estaban abrazándose, muchos sin mascarilla o con ella bajada y sin respetar las medidas de seguridad. A más de uno la policía tomó el número de DNI para proceder a la sanción correspondiente que espero que les lleguen pronto por irresponsables.

Claro que también uno se pregunta, cómo es posible que se autorice una manifestación así, en la que se sabe que muchos van a hacer lo que les dé la gana porque precisamente están en contra del uso de mascarillas y en general de las medidas contra el Covid.

Pues les guste o no tienen que cumplir con las normas. Está muy bien que protesten contra lo que ellos crean oportuno, dicen que esta pandemia es una farsa, que no existe el virus, que los test son todos falsos. Vale, pues de todo eso te quejas con la mascarilla puesta y guardando la distancia de seguridad, como han hecho en otras manifestaciones durante esta pandemia.

Esta es por cierto la manifestación a la que animaba ir el cantante Miguel Bosé a través de las redes sociales aunque luego él no apareció por ahí. El impulsor de la la protesta fue un profesor de yoga valenciano que cree que "no existe ningún virus apocalíptico que esté matando a las gente", que la pandemia del coronavirus es una "farsa" orquestada por la élites gobernantes con la connivencia de los medios de comunicación "para atemorizar a la ciudadanía, confinarnos y quitarnos nuestros derechos y libertades".

Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

Todos esos médicos que se han jugado la vida durante los peores meses de la pandemia, que acabaron exhaustos muy tocados psicológicamente por todo lo que sufrieron, qué pensarán esos médicos cuando escuchan decir todo esto cuando ven que no llevan la mascarilla puesta y cuando defienden que esta pandemia no existe, que no hay virus, que todo es un invento.

Qué se lo pregunten a ellos, a los médicos, pero también a los enfermos y a todos los que han perdido a un ser querido que les pregunten si existe o no este maldito bicho, que ha acabado ya con la vida de 774 mil personas y ha puesto en jaque al mundo entero.