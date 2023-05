Herrera: "Los socialistas de Madrid tienen un enfado notabilísimo con Bolaños; les ha reventado la campaña"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana con la vista puesta en el cielo. "Este jueves se vuelven a esperar tormentas en algunos puntos de España, van a bajar de forma notable las temperaturas. No hay lluvia generalizada y desde luego no se espera de momento. Los embalses no paran de bajar", apuntaba, antes de retroceder a 1995, fecha desde la cual "no se veían los embalses a menos del 50% desde ese año". "En ese momento, era todo un secarral, luego en septiembre empezó a llover. En aquel año, en la ciudad de Sevilla, de 12 de la noche a 6 de la mañana, se cerraba el grifo, y si tenías que salir antes, tenías que llenar una palangana y echártela. Dice la AEMET que los expertos mundiales contemplan la posibilidad de un fenómeno llamado 'El Niño'", ha explicado el comunicador.

Bolaños, en el centro de debate político

En clave política, "el debate en España sigue dando vueltas en torno al placaje de los servicios de protocolo al ministro de Bolaños durante los actos del 2 de mayo. La cosa no le fue muy bien al Gobierno, prueba de ello es Sánchez no ha dicho ni mu al respecto, hoy se contentará cuando salgan los datos de paro. Los socialistas de Madrid tienen un enfado notabilísimo porque les ha reventado la campaña".

"Si Sánchez no quiere hablar del asunto, Ayuso se pasó el día de ayer hablando de ello y ha dicho que Bolaños actuó en todo momento al margen del protocolo establecido. El Gobierno, a través de la expedientada portavoz, Isabel Rodríguez, dijo que los hechos del 2 de mayo forman parte de una campaña de deslegitimación del Gobierno. Se trata de montar un cuento similar al que se inventaron con las balas que llegaron al despacho de Marlaska y la navaja de Maroto. Ahora el cuento es acusar a la derecha de no aceptar resultados electorales. No se puede atacar al Gobierno porque es atacar a la democracia, ergo la oposición es antidemócrata", ha analizado Herrera.

Y añadía, "no deja de ser curioso que quien ofrezca esta pintoresca lección de democracia, sea una ministra que acaba de ser expedientada por la Junta Electoral Central por hacer uso ilegítimo de su posición como portavoz. Esa frase deja sentada la concepción de la democracia del sanchismo. Democracia soy yo y el que me critique es un antisistema. Esa forma de concebir la democracia como la sumisión al poder ejecutivo no ha dejado de acosar al poder judicial desde el Gobierno".

Europa enmienda la malversación de Sánchez

Por último, se ha fijado en "el otro revolcón moral que ayer sufrió el Gobierno fue la enmienda de Europa a su rebaja del delito de malversación. El Gobierno derogó el delito de sedición y rebajó las penas a la malversación, diciendo que se homologaban a Europa. La UE ha enmendado políticamente la reforma hecha por Sánchez porque presentó su propuesta de armonización de los delitos relacionados con la corrupción en los países europeos y ahí se endurecen las penas por malversación. Se propone una pena mínima de cinco años, cuando en la de Sánchez se proponía una máxima de tres".