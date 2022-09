Carlos Herrera: "¿Quién le va a devolver a los catalanes los años perdidos?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 29 de septiembre del 22. Un día en el que se añade un grano más a esa pequeña playa del convencimiento de que vivimos en una farsa permanente. Antes de explicarle eso, le digo que hoy es el día de San Gabriel, que es el patrón de la radio, así que enhorabuena a todos los que se dedican a este honrado y honesto negocio y a todos los que lo escuchan, que son los que hacen posible que los demás estemos aquí.

La farsa, ¿qué es la farsa? ¿Por qué la farsa? Todo es una farsa permanente. Una olla de grillos. Estamos gobernados por una olla de grillos a medio tapar. Por una casa de 'toca merloque'. Por el ejército de Pancho Villa. Por lo que quieran. Aquí, en España, y particularmente dentro de España en más lugares, ¿quién le va a devolver a los catalanes los años perdidos?

Encabezo esta crónica, que ahora paso a lo realmente importante, con una crónica mínima de lo último del gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña que ya no da más de sí. El señor Aragonès ha cesado a su vicepresidente y usted dirá, ¿y a mí esto? Tiene su curiosidad. El vicepresidente es de 'Junts per Catalunya', los de Puigdemont.

Y ahora los de 'Junts' dicen, te someto a una moción de confianza, en lugar de nombrar a otro vicepresidente. Cuando los supremacistas de izquierdas se alían con supremacistas de extrema derecha y solo les une el proyecto de independencia, la limpieza lingüística, ideológica, de la sociedad, la catalana. Algún día despiertan, se quitan barbitúricos de encima y notan la realidad.

Se dan cuenta de que la independencia no es posible y de que no hay nada más que les una. Así están. No hay gobierno que resista estar permanentemente al borde de la ruptura. Y eso le pasaba al gobierno catalán. Los de Esquerra se han dado cuenta de que el estado español es fuerte, pero sobre todo, que ellos no lo son.

Y saben perfectamente, reconocen que la es imposible la 'republiqueta' y todo lo demás. También lo saben los de Puigdemont, pero mucha gente vive de ese cuento y prefieren hacer ver como que no los saben. Y ahora están en eso, cuestión de confianza. ¿Quién les devuelve a estos el tiempo perdido?

Ahora, ¿quién nos devuelve a todos los españoles el tiempo perdido con este gobierno de 'toca merloque'. Este 'loro park', en el que ahora todos han salido selectivamente a darse cuenta de que, hombre, hay que bajar alguna forma de impuestos para no parecer estar en la luna de Valencia.

Dice el gobierno que prepara una reforma fiscal selectiva. Y eso lo dice, apenas unos días después de decir que eso era insolidario.

Audio