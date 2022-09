Carlos Herrera: "El 91 por ciento del exceso de recaudación procede del IVA y del IRPF"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este martes 27 de septiembre del 2022. Hoy entre Italia, impuestos, Radio Televisión Española, política en general y otras cosas configuramos la actualidad. También le digo que hay cosas interesantes que hace el ser humano y que ha hecho la NASA.

El lanzamiento de la nevera de la NASA

A mí, le decía a las 6, me ha recordado mucho a aquel personaje del inolvidable Figuerola-Ferretti, que con Javier Capitán crearon a un personaje que era Braulio. Era el jefe de mantenimiento del gobierno. Y Braulio, con su peculiar forma de hablar, el genial Luis, explicaba muy bien estas cosas. Y hoy hubiera explicado muy bien que esto de tirarle una nevera a un asteroide, que estaba tan tranquilo en su órbita, para ver si el asteroide se desvía o no se desvía.

Eso es lo que ha hecho la NASA con un asteroide del tamaño del Coliseo romano, para entendernos. Si eso viene a carajo 'sacao' hacia la Tierra, pues hombre te crea un problema y al que le coja encima le hace pupita. Vaya usted a saber lo que crea en la Tierra, si acaba con nosotros como los dinosaurios o no. El asteroide no iba a caer en la Tierra, pero han dicho vamos a ver si somos capaces de desviarlo sin necesidad de enviar a Bruce Willis en 'Armageddon'.

Efectivamente, han enviado una sonda que tiene el tamaño de una nevera gorda, 'no frost', de las buenas, eh. Y eso lo han tirado hacia allá, ha chocado y ahora hay que ver si se desvía artificialmente o no se desvía. No hemos provocado ningún 'big bang', ni nada parecido, pero la sonda ha hecho su trabajo.

La de números que hay que hacer para eso. Usted se imagina, primero el asteroide, ¿dónde está? Ahora tirarle una nevera y además que la nevera le dé. Y que además de darle, desvíe al asteroide. Hay gente que, la verdad, para eso hay que haber estudiado, desde luego.

El problema de los impuestos en España

En España estamos con los impuestos. Porque el Partido Popular lo que ha dicho ha sido, por qué no se rebaja el IVA de carne, pescado, agua, aceite, pasta, etcétera. Del 10 al 4 por ciento. De esa manera, alivias un poco la factura de la cesta de la compra y el gobierno ha dicho que no. Siempre empieza diciendo que no.

De esa manera, el gobierno perdería en recaudación de IVA unos 980 millones, aproximadamente, pero es que solamente por la inflación de esos productos el gobierno ha ganado más de mil millones de euros. Iría una cosa por la otra. Pero de momento, lo que dicen y lo que ayer anunciaba la ministra Azúcar Montero, sacándose del zurrón un anuncio de medidas fiscales, de las que no dio muchos detalles, es que efectivamente se van a subir los impuestos.