Carlos Herrera: "La gran esperanza de Griñán es el indulto que ya lo están trabajando el PSOE y Pedro Sánchez"

"Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Bienvenidos a este 28 de julio del 2022, es un día de jueves. Vuelven lluvias en el litoral Catalán y Pirineos y algún chubasco en Cantábrico, norte de Galicia, Aragón y Castellón. Y el tiempo, hombre aquí en el norte, les abro desde Bilbao, es más fresquito que en el interior y en el sur peninsular donde el horno es el horno de todos los meses de julio agravado con esta cosa que ya se sabe qué es el calor sobrevenido con vientos del Sur. La AEMET ha avisado que el domingo llega otra ola de calor que va a durar buena parte de la semana que viene.





Miren, las reacciones que se han producido ante la sentencia de los seres, la confirmación por el Supremo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso de los ERE, era perfectamente descriptible y esperada. Hoy no les hablo tanto de esa sentencia -que ayer se analizo aquí debidamente-, sino de las reacciones a la sentencia, del escaso nivel de vergüenza que han mantenido desde el presidente del Gobierno hasta la ministra de no se qué, el portavoz Patxi López en el Congreso y otras voces más que han saltado al campo con el argumentario preparado para justificar la actuación de dos de todos los condenados, dos. Porque hay condenados en el caso de la sentencia de los ERE de los que ni Pedro Sánchez ni Patxi López ni la “alegría de la huerta”, que es la ministra, por cierto, que quiere que ahora las pruebas de selectividad sean de madurez académica. Ya me dirás qué es exáctamente la madurez académica.

El mensaje es: "La izquierda no roba nunca"

Y es que el mensaje es: la izquierda no roba nunca, lo único que hace es agilizar procesos para establecer una paz social. Oigan, ERE, fraude, trama institucional para engrasar redes clientelares del PSOE y el único mensaje después de esa sentencia, que en esos mismos términos confirma el Tribunal Supremo, es hablar bien de Chaves y Griñán dando a entender que no se juzga, que han sido siempre hombres honestos y honrados. Miren conozco tanto a Chaves y a Griñán como los puedan conocer sus compañeros de partido y tengo por ellos respeto personal y afecto personal. Pero los hechos están descritos en una sentencia y en ningún momento se juzga la honradez personal de ambos, que no se han llevado un solo duro a tu bolsillo, vamos, de eso estoy absolutamente seguro, pero no se juzga lo que hicieron, se juzga lo que no hicieron que es atender a las informaciones de la intervención cuando les advertía de que se habían buscado mecanismos paralelos para distribuir un dinero de forma no acorde con la justicia administrativa.

El problema no está en que no se llevará nada, no lo hicieron. El problema está en que no era un sistema heterodoxo de agilización de pagos como han dicho algunos.Era un régimen de compra de voluntades, de regalías para los amiguitos. Eso sí que es robar a los contribuyentes y, oígan, el Partido Socialista ni Pedro Sánchez no hablan de ninguno de los que no sean Chaves y Griñán. Hay varios más, pero al que disculpan de verdad es al que le ha tocado cargar con la pena de prisión , de seis años de prisión, por más que dos votos particular de dos magistradas de, cómo no, de Jueces para la Democracia, “jueces para la demagogia”, habrán la posibilidad de que el Constitucional estudie un recurso acerca de la viabilidad o no de la prisión de uno o de otro, que ya veremos.

Volvemos a lo mismo, no se llevaron dinero, no eran Jordi Pujol, para entendernos. Pero desgraciadamente para ellos son responsables de la vigilancia, de amparar voluntaria o involuntariamente un sistema corrupto de manera, según dice la sentencia, consciente. Ampararon un fraude, una forma de compra de voluntades.

Miren, Mariano Rajoy nunca se llevo naday por la frase golfa de un magistrado en una sentencia de no sé cuantos miles de folios, fue desalojado del poder, ¿eh? Griñán es condenado por su labor en la Consejería de Trabajo y me consta que lo está pasando muy mal y creanme que lo siento, de todo corazón. Su esperanza no estará tanto en que el Constitucional quede revisado y con otras mayorías por la voluntad del Gobierno a través de mecanismos que, cuando menos son algo dudosos, pero la figura o la gran esperanza de Griñán es la figura del indulto que desde luego ya la estaba trabajando el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Eso tendrá un precio, otro precio más para el PSOE.

No era una causa social, señor Espadas

No se puede utilizar la expresión del señor Juan Espadas o de Pilar Alegría insistiendo en que era una causa social. El fin no era una causa social, era crear una red clientelar. No era sino uno de los mecanismos del Partido Socialista para asegurarse la permanencia en el poder. Beneficio personal, no, pero ganar elecciones dopadas, sí. Un abuso de poder. Se distribuía dinero de forma arbitraria por un fondo de reptiles y enriquecía a intermediarios sindicales y empresariales y alimentaba a linajes cercanos al PSOE, a extirpes cercanas al PSOE. Claro que son responsables. ¿Culpables Chaves y Griñán? La Justicia habla de responsabilidad, no de que estábamos aquí distribuyendo riqueza para el bienestar del pueblo.

Hombre, miren ustedes, después de la entronización de Moreno Bonilla como si fuera Eurodisney, asistimos a este funeral del PSOE. Va a tener que reinventarse y el camino elegido por Juan Espadas no es el aceptable, no se puede reivindicar el delito. Que mal futuro para el PSOE andaluz si el que tiene que revitalizarlo se busca una excusa como esa para amparar una actuación condenada por los tribunales, porque una cosa son los ERE y otra cosa son los ERE falsos, que es en lo que no distinguen.

Los ERE eran fondos o son fondos para financiar ayudas a desempleados y a empresas con perdidas para hacer frente a despidos a prejubilaciones con todos los controles administrativos. Los ERE falsos no tenían procedimiento ordinario, no había justificación presentada por la empresa, no había control de la intervención. La agencia Idea, la agencia paralela de la que la intervención avisó a la Consejería de Empleo en varias ocasiones. Se ignoró ese aviso y por eso condenan a Griñán. Miren, no tiene vergüenza el que justifica y bendice el desvío de 700.000.000 millones que tenían que ir a parados y fueron a lo que fueron, incluido a los vicios.

¿Qué hubiera pasado si la sentencia se hubiera conocido antes de las andaluzas?

Es verdad que no se escondieron ni se lucranos en su mayoría, algunos sí y seguramente es cierto porque había tal desahogo en el Partido Socialista en Andalucía y en la administración en Andalucía que daba exactamente igual, no pasa nada, si nosotros aquí somos totémicos y hacemos lo que queremos. El problema no es que creyeran que habían encontrado un mecanismo más ágil, es que les daba igual que la intervención les avisara. No fue una agilización, Espadas, no, no fue una agilización, fue un sistema para eludir controles y poner 700.000.000 al servicio de los amiguetes. Y alguna pregunta añadida: ¿ qué habría pasado si se hubiera conocido la sentencia antes de las elecciones, sentencia que ya estaba redactada? ¿De verdad no merece esta sentencia algún examen de conciencia sino escuchar las barbaridades, que escuchábamos ayer de boca de los de siempre? ¿Ni una reflexión autocrítica acerca de este, de este problema que consideran es... un exceso de la Justicia española?”

