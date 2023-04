Herrera: "El Gobierno no ha tenido más remedio que aprobar la construcción de un trasvase vital para Doñana"

Audio

Carlos Herrera ha comenzado la mañana analizando lo que dio de sí el debate de este martes en el Senado entre Sánchez y Feijóo. "Me da la sensación de que ha sido irrelevante para la mayoría de ciudadanos. Había sido convocado por el propio Gobierno para hacerse propaganda. Nadie parece interesado en lo que tenga que aportar esta sesión. Ayer Sánchez prometió otras 20.000 viviendas más a cuenta de terrenos del Ministerio de Defensa. No es extrañar la sorna con la que el líder de la oposición acogió el anuncio. Hoy cuenta 'The Objective' que este plan que ayer presentó Sánchez es calcado a otro que en 2005 prometió María Antonia Trujillo. Los resultados electorales nos dirán si esta puja del Gobierno tiene alguna credibilidad", han sido las primeras palabras del comunicador.

En este punto, ha recordado que el debate fue "bronco" y se ha fijado en las intervenciones en sí mismas: "Las normas del debate favorecen al presidente del Gobierno, puede hablar lo que quiera. El mecanismo funciona de esta manera. Un equipo de los 600 asesores de Moncloa se pasa recopilando todas las declaraciones de Feijóo durante el último mes, las subrayan y las usan para atacar a Feijóo y el resto es un aló presidente que aburre hasta a los suyos. Sánchez dibuja su mundo de Matrix y se queda tan contento. Feijóo ayer interpretó bien el debate. Presentó su lema de campaña, vengo a derogar el sanchismo. Supongo que ni unos ni otros pretenden ni siquiera escucharse y la sesión parlamentaria ha sido la negación del diálogo. Sánchez traía escritas hasta las réplicas de Moncloa".

La rectificación del Gobierno sobre Doñana que no ha trascendido

Además, "como era más que previsible", en el debate "también salió la cuestión de Doñana". "El Gobierno se ha negado a sentarse a negociar sobre el tema. Doñana es el espantajo de esta campaña", apuntaba Herrera, antes de poner el foco en un detalle concreto. "No ha trascendido una rectificación del Gobierno que es importante, después de todos sus improperios, ha incluido en un calendario de acciones las obras del trasvase del río Piedras, esencial para que llegue el agua de superficie a las explotaciones que rodean Doñana. Hace dos semanas no había agua, esto era una salvajada, etc, pero resulta que no", explicaba el comunicador.

"Los acuíferos quedan prohibidos con la proposición de ley y el agua de superficie va a resultar que la va a traer un trasvase que no ha tenido más remedio que aprobar el Gobierno. Construir ese trasvase es vital para regenerar el acuífero, solo así se pueden sustituir los pozos. El Gobierno va a hacer ese trasvase rectificando. Por otro lado, cuando se habla de la decisión de la comisión europea de llamar la atención a la Junta de Andalucía, es un detalle menor, pero tampoco tendría que ser descartable su análisis. Luis Planas junior es el hijo del ministro de Agricultura y el secretario general del PSOE de Bruselas y asesor del comisario que ha actuado", concluía.