Herrera: "El feminismo fue una de las banderas de este Gobierno y sale roto de la reforma del 'solo sí es sí'"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Este miércoles, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer, un día en el que se "esperan movilizaciones". "Hoy hemos utilizado varios símiles hablando de reyerta. El pleno del Congreso de ayer fue la implosión del Gobierno. No se votaba la reforma del 'si es si', era el inicio del trámite para la reforma. Salió que sí con el voto afirmativo de la oposición del PSOE, haciéndole el favor a Sánchez. Ahora vienen las enmiendas y después todo lo demás. Hay tiempo para que el gobierno dentro de sí mismo se ponga de acuerdo", comenzaba analizando Carlos Herrera.

Audio





"A cuenta del feminismo, el gobierno está a guantazo limpio. La ley aún no se ha cambiado, pero algunos creen que la jornada de ayer marca un punto de no retorno en el futuro de la coalición, que ya le adelanto que no van a romper. Son como un matrimonio mal avenido, están todo el día de bronca, pero siguen juntos porque ninguno quiere renunciar al domicilio familiar. Está roto desde hace tiempo, pero siguen juntos porque no tienen donde ir por separado", desgranaba el comunicador.

En este punto, ponía el foco en algunas escenas "muy curiosas" que dejó el pleno de ayer del Congreso: "La imagen de Belarra y Montero sentadas solas en el banco del Gobierno, no había nadie más. Se oficiaba el entierro de la ley bandera de Podemos y Podemos evidenció su absoluta soledad. Sánchez no fue ni a votar, es que no votó ni telemáticamente. Antes, en la rueda de prensa, fueron tres ministras socialistas las que presentaron la ley de Paridad. Yolanda Díaz hizo acto de presencia solo para votar con su grupo, Podemos, en contra de la reforma".

"Además de las imágenes, queda alguna reflexión. La ausencia de responsabilidad política por el fracaso absoluto de la ley. Nadie ha dimitido, nadie es cesado, nadie pide perdón por el daño que ha causado a la sociedad las rebajas de condenas a violadores", afirmaba con rotundidad Herrera.

El papel de Yolanda Díaz y los socios del Gobierno

En cuanto al papel de Díaz y el resto de socios del Gobierno: "Yolanda Díaz se ha tenido que someter al órdago de Podemos y Podemos ha vuelto a demostrar que su capacidad en la política española va más allá de sus diputados. Existe un bloque determinante, 56 para que Sánchez aguante en el poder, son su soporte y el cáncer de la política española. Apoyan a Sánchez porque les está permitiendo unas concesiones que jamás habrían imaginado de un Gobierno de España".

"El feminismo fue una de las banderas de este gobierno y sale de esta peripecia roto. No hay nada más desprestigiado ahora mismo que el feminismo, convertido en un elemento de división social. Si esto hacen con algunas banderas, qué no harán con otras cosas", reflexionaba el comunicador.

Novedades en el caso del 'tito Berni'

Por último, se fijaba en las novedades en el caso del 'tito Berni' y las últimas palabras de Montero sobre la sexualidad femenina: "Hay algo que al aparecer va bien, Patxi López ha decretado el fin del 'tito Berni'. Batet también da por cerrado el escándalo. El PSOE de la tolerancia cero contra la corrupción es el PSOE de la tolerancia cero con la transparencia. Han perdido la vergüenza y ya no se esconden. Si quieren, de verdad, conocer de lo que está hablando la España real a todas horas es, ¿hay que mantener relaciones sexuales cuando se tiene la menstruación? Tienen una obsesión por decirle a usted como tiene que hacer las cosas"